Çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaça karışan 2 şüpheli tutuklandı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaç olayını gerçekleştiren şüpheliler B.P. (30) ve Ş.G. (20) polisin çalışması sonucu Alanya´da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlk olay, 1 Aralık günü Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi´nde meydana geldi. M.T.´ye ait 07 VHM 15 plakalı motosikleti çalan iki şüpheli kayıplara karıştı. Bu motosikletle 10 gün sonra Çağlayan Mahallesi´ne gelen şüpheliler G.G.Y.´nin elinde bulunan çantayı kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. 4 gün sonra Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi´ne aynı motosikletle gelen ikili, yürüyen İ.O.´nun elindeki cep telefonunu, 1 gün sonra da Fevzi Çakmak Mahallesi´nde Ş.K.´nin cep telefonu ve çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Son olaylarını 16 Aralık günü gerçekleştiren ikili Yeniemek Mahallesi´nde F.K.´ye ait cep telefonunu ve kol çantasını çalarak kayıplara karıştı.

Polis ekiplerinin 5 farklı olayla ilgili yaptıkları çalışma sonucunda şüphelilerin kimliklerinin B.P. ve Ş.G. olduğu ortaya çıkarıldı. Başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandıkları tespit edilen ikili bugün Alanya ilçesinde kaldıkları ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada şüphelilerin çaldığı 5 cep telefonu evde bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilmek üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. B.P. ve S.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısında suçlamaları kabul eden 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-12-19 20:03:22



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