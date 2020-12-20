Manavgat'ta kısıtlamada sahiller boş kaldı

Mithat ABAKANÖmer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Side turizm bölgesinde sahiller boş kaldı. Bölgedeki bazı otellerde tatil yapan turistlerin de kısıtlamaya uyduğu gözlendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 salgınını engelleme kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar tarafından genel anlamda uyulduğu görüldü. Manavgat'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Side'de, hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklı ise 20 derece oldu. Kısıtlama nedeniyle sahiller boş kalırken, kilometrelerce uzunluğundaki sahilde sadece bir turistin denize girdiği görüldü. Side'deki bazı otellerde,tatillerini geçiren yabancı turistler de kısıtlamaya uyarak sokağa çıkmadı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA
2020-12-20 12:06:21
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