ATB Başkanı Ali Çandır: "Ödemeler 2022’ye kadar faizsiz ertelensin"" TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ATB'nin sorunlarını dinledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası’nın video konferans yoluyla düzenlediği toplantıya katıldı. Hisarcıklıoğlu'na taleplerini anlatan ATB Başkanı Ali Çandır, "Mart ayının ortasından itibaren can derdine düştük ve hiçbir hedefimizin gerçekleşmediğini gördük. Tarım sektörü varlığını maliyet yükleri altında sürdürmeye çalışıyor. Kamuya yönelik birikmiş, ertelenmiş ya da gecikmiş tüm ödemelerimizin en az 2022 yılına kadar faizsiz ertelenmesini ve sonrasında da makul taksitler halinde ödenmesini talep ediyoruz." dedi.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis, Meslek Komiteleri, Disiplin Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, üyelerin sorun ve taleplerini tek tek dinledi. Bir asırlık geçmişe sahip ATB’nin 100’üncü yılını kutlayarak konuşmasına başlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Pandemi bitince bir asırlık geçmişinizi birlikte kutlamak dileğiyle nice senelere” dedi.



"Yöresel ürünleri kafalarımıza kazıdı"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsa’nın Türkiye ekonomisine katkılarının takdire değer olduğunu kaydetti. ATB Başkanı Ali Çandır’ın vizyoner kimliğiyle YÖREX başta olmak üzere kent ve ülke ekonomisine can verecek birçok projeyi hayata geçirdiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Yöresel ürünler ve coğrafi işaretin ne kadar önemli olduğunu Türk iş dünyasının kafasına kazıdığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. TOBB’da da Ali Çandır Başkanımın fikirlerinden bizzat istifade ediyorum” diye konuştu.

“Antalya çok önemli bir yerde”

Antalya’nın Türkiye için çok önemli bir yerde olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Burada para var, ekonomi var. Allah size her türlü nimeti vermiş. Denizi, kumu turizmi vermiş. Öte yandan müthiş bir tarım araziniz var. Tarıma dayalı sanayi var, ticaret var. Her şey var. Allah Antalya’ya dört dörtlük coğrafya nasip etmiş. Antalya’da bulunduğunuz için çok şanslısınız” dedi.



"Dünya tarımı keşfetti"

Dünyanın korona virüs belası ile karşı karşıya olduğunu, sadece Türkiye’nin değil tüm ülke ekonomilerinde virüse bağlı ciddi zorluk yaşandığını kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu dönemde dünya, tarımın çok önemli olduğunu keşfetti. Sizlerin faaliyette bulunduğu alan müthiş fırsatları barındırıyor. İnsanoğlu tarıma dayalı sanayiyi yeni keşfediyor. Biz bu coğrafyada bu fırsatı yeterince değerlendiremiyorduk, inşallah bundan sonra daha iyi değerlendireceğiz” diye konuştu.



“Sorunlarınızı gece de olsa iletiyoruz”

Pandemi döneminde 365 oda ve borsa başkanlarının, üyelerinin sorunlarına çözüm aramak için müthiş bir performans gösterdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak da kendilerine iletilen sorun ve talepleri karar vericilerle paylaşıp çözüm aradıklarını anlattı. Pandeminin ilk döneminde, 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında bakanlar kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini, sıkıntı ve talepleri içeren 70 maddeyi ilettiklerin söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Taleplerimizin yüzde 99’u karşılandı. Sizler tarafından bana iletilen, Ankara’da çözülmesi gereken sorunları bizzat Başkanlarınız bana ilettiler. Biz de o gün, o gece gece ilgili bakan kimse temas edip, çözümü için çalıştık. Sizlerin bugün bana ileteceğiniz her türlü sıkıntıyı da yine bu akşam bizzat ilgili bakanlara ileteceğim” dedi. Salgının ikinci döneminde de Cumhurbaşkanı ve bakanlarla 18 Kasım’da bir araya gelerek iş dünyasının talep ve sorunlarını ilettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, yeni görevine başlayan Hazine ve Maliye Bakanı ile 28 Kasım’da bir araya gelerek tüm talepleri birinci ağızdan iletme fırsatı bulduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak pandemi döneminde neler yaptıklarını ATB organ üyeleriyle paylaştı.



Muhittin Böcek’i unutmadı

Korona virüsü yenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e geçmiş olsun dileklerini ileten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Başkan’ın görevinin başına dönmesine sevindik. Başarıyla görevini en iyi şekilde yapacağına inanıyorum” dedi.



Çandır taleplerini anlattı

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na toplantıya katılımı nedeniyle teşekkür etti. Üyelerin taleplerini karar vericilerle paylaşıp geri dönüş sağlayan Hisarcıklıoğlu’na iş dünyası adına ayrıca teşekkür eden Çandır, “Böyle bir dönemde yanımızda olmanız çok değerli” dedi.

Pandemi döneminde TOBB’un girişimiyle üyelerin birçok talebine cevap aldıklarını, alınan önlemlerin sektöre can suyu olduğunu kaydeden Çandır, “Ama varlığımızı sürdürmek için bu yapılanların ötesinde daha ileri desteklere ihtiyacımız olduğunun siz de farkındasınız” dedi.



" Can derdine düştük"

Çandır, pandemi döneminde Antalya ekonomisi ve tarımı hakkında bilgi verdi. Antalya ekonomisinin 2019 yılını tarımı, ticareti, turizmi ve sanayisiyle ülke ortalamasının üzerinde büyümeyle kapattığını anımsatan Çandır, bunda turizm ve tarımın etkisinin büyük olduğuna işaret etti. 2020 yılı için de benzer büyüme beklentisiyle ülke ortalamasının üzerinde yatırım yapılıp borçlanıldığını anlatan Çandır, şöyle konuştu:

“Mart ayının ortasından itibaren can derdine düştük ve hiçbir hedefimizin gerçekleşmediğini gördük. Haziran Eylül dönemindeki kısmi hareketlenme ise ekonomik iyileşmeyi sağlayamaya yetmedi. Çünkü Antalya ekonomisinin yaklaşık yüzde 75’i hizmet sektörü ve ağırlıklı olarak turizmden oluşmaktadır. Bir taraftan borç yükümlülüklerimiz ve işlerimizdeki zayıflık diğer taraftan salgın dolayısıyla ertelenen kamuya ödemelerimizin birikimli yükü, hepimizi ülke ortalamasının en az 3 katı ağırlıkla vurdu. Özellikle Ekim ayından bu yana durum, daha da ağırlaşmıştır. Çünkü MartMayıs döneminde yediğimiz darbenin etkisindeyken gelen bu ikinci zorluk, oluşturduğu etki itibariyle daha yıkıcı durumdadır. Yani ilkinden daha az etkili olacak demek doğru değildir. Kendi başına daha düşük şiddette olsa bile oluşturduğu etki, öncekinin üstüne biriktiği için daha yıkıcı olmaktadır”



"Ödemeler 2022’ye kadar faizsiz ertelensin"

Tarım sektörünün varlığını maliyet yükleri altında sürdürmeye çalıştığını kaydeden Çandır, “Kamuya yönelik birikmiş, ertelenmiş ya da gecikmiş tüm ödemelerimizin en az 2022 yılına kadar faizsiz ertelenmesini ve sonrasında da makul taksitler halinde ödenmesini talep ediyoruz. Erteleme olursa hiç olmazsa güncel ödemelerimize makul bir alan açmış olabileceğiz. 2021 yılındaki SGK ve vergi ödemelerimizin de en az bir yıl süreyle ertelenmesi nefes aldıracaktır” dedi.



“Daha çok üretmek için arazi ihtiyacımız var”

Rusya’ya özellikle domates, biber ihracatında sorunlar yaşadıklarını anlatan Çandır, bu konuda da destek istedi. Hem ihracatı artırmak hem yerli tüketimi karşılamak için daha çok üretmek istediklerini bunun için arazi ihtiyacı bulunduğunu belirten Çandır, “Sektörümüzün tarım arazisi talebi hızla ve etkili bir biçimde kamu tarafından karşılanmalıdır. Atıl durumdaki Hazine arazilerinin tarıma kazandırılması için destek bekliyoruz. Hazine arazilerinin envanterinin çıkarılarak tarımsal üretim yapan, işinde ehliyeti olan insanlara tahsisi, satışı ya da kiralanması üretimimizi artıracaktır” dedi.



“Devlet rakip olmaz”

“Kamu ticarette rakip olarak hangi alana girerse girsin o alanı kurutuyor. Çünkü rekabeti öldürüyor” diyen Çandır, devletin Türkşeker, Tarım Kredi, Ziraat Katılım gibi kurumlarla yaş meyve sebze ve gıda sektöründe oyuncu olma çabalarını eleştirdi. Devletin rekabetin etkili bir şekilde işlemesini sağlama görevi olduğunu anımsatan Çandır, “Kamu hem kural koyucu, hem hakem, hem oyuncu olmak istiyor. Bu hiçbir şekilde sürdürülebilir değil. Devletin oyuncu olma çabasından vazgeçmesini talep ediyoruz” dedi.



"Tarıma özel sosyal güvenlik"

Antalya tarımının kayıtlı istihdamda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyen Çandır, tarıma özel sosyal güvenlik sistemi talep eti. Çandır, “Tarımsal istihdamdaki gücümüzü korumak ve güçlendirmek için sektörümüzün doğasına ve yapısına uygun tarıma özel bir sosyal güvenlik sistemi tasarlamak zorundayız. Bu konuyla ilgili olarak 3 yıl önce SGK Antalya İl müdürlüğü ile ortak bir ekip çalışması yaparak bir öneri raporu hazırladık. Bu raporun dikkate alınmasını talep ediyoruz” dedi.

ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci de toplantıya katılan Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederken, “Sizlerle paylaşmış olduğumuz sorunlarımızı yakından takip etmeniz, çözüm odaklı çalışmalar yürütmeniz ve gayretleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



Üyeleri tek tek dinledi

Toplantıya katılan ATB üyeleri, pandemi döneminde üretim ve ticarette yaşadıkları sorunları dile getirirken, çözümü için destek talebinde bulundu. Üyeleri tek tek dinleyip not alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sorun ve talepleri karar vericilerle paylaşacağını ve takipçisi olacağını söyledi.

