ATB Başkanı Ali Çandır: "Ödemeler 2022’ye kadar faizsiz ertelensin"" TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ATB'nin sorunlarını dinledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATB Başkanı Ali Çandır: "Ödemeler 2022’ye kadar faizsiz ertelensin"" TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ATB'nin sorunlarını dinledi

İHA

ATB Başkanı Ali Çandır: "Ödemeler 2022’ye kadar faizsiz ertelensin"" TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ATB'nin sorunlarını dinledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası’nın video konferans yoluyla düzenlediği toplantıya katıldı. Hisarcıklıoğlu'na taleplerini anlatan ATB Başkanı Ali Çandır, "Mart ayının ortasından itibaren can derdine düştük ve hiçbir hedefimizin gerçekleşmediğini gördük. Tarım sektörü varlığını maliyet yükleri altında sürdürmeye çalışıyor. Kamuya yönelik birikmiş, ertelenmiş ya da gecikmiş tüm ödemelerimizin en az 2022 yılına kadar faizsiz ertelenmesini ve sonrasında da makul taksitler halinde ödenmesini talep ediyoruz." dedi.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis, Meslek Komiteleri, Disiplin Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, üyelerin sorun ve taleplerini tek tek dinledi. Bir asırlık geçmişe sahip ATB’nin 100’üncü yılını kutlayarak konuşmasına başlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Pandemi bitince bir asırlık geçmişinizi birlikte kutlamak dileğiyle nice senelere” dedi.

"Yöresel ürünleri kafalarımıza kazıdı"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsa’nın Türkiye ekonomisine katkılarının takdire değer olduğunu kaydetti. ATB Başkanı Ali Çandır’ın vizyoner kimliğiyle YÖREX başta olmak üzere kent ve ülke ekonomisine can verecek birçok projeyi hayata geçirdiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Yöresel ürünler ve coğrafi işaretin ne kadar önemli olduğunu Türk iş dünyasının kafasına kazıdığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. TOBB’da da Ali Çandır Başkanımın fikirlerinden bizzat istifade ediyorum” diye konuştu.
“Antalya çok önemli bir yerde”
Antalya’nın Türkiye için çok önemli bir yerde olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Burada para var, ekonomi var. Allah size her türlü nimeti vermiş. Denizi, kumu turizmi vermiş. Öte yandan müthiş bir tarım araziniz var. Tarıma dayalı sanayi var, ticaret var. Her şey var. Allah Antalya’ya dört dörtlük coğrafya nasip etmiş. Antalya’da bulunduğunuz için çok şanslısınız” dedi.

"Dünya tarımı keşfetti"
Dünyanın korona virüs belası ile karşı karşıya olduğunu, sadece Türkiye’nin değil tüm ülke ekonomilerinde virüse bağlı ciddi zorluk yaşandığını kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu dönemde dünya, tarımın çok önemli olduğunu keşfetti. Sizlerin faaliyette bulunduğu alan müthiş fırsatları barındırıyor. İnsanoğlu tarıma dayalı sanayiyi yeni keşfediyor. Biz bu coğrafyada bu fırsatı yeterince değerlendiremiyorduk, inşallah bundan sonra daha iyi değerlendireceğiz” diye konuştu.

“Sorunlarınızı gece de olsa iletiyoruz”
Pandemi döneminde 365 oda ve borsa başkanlarının, üyelerinin sorunlarına çözüm aramak için müthiş bir performans gösterdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak da kendilerine iletilen sorun ve talepleri karar vericilerle paylaşıp çözüm aradıklarını anlattı. Pandeminin ilk döneminde, 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında bakanlar kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini, sıkıntı ve talepleri içeren 70 maddeyi ilettiklerin söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Taleplerimizin yüzde 99’u karşılandı. Sizler tarafından bana iletilen, Ankara’da çözülmesi gereken sorunları bizzat Başkanlarınız bana ilettiler. Biz de o gün, o gece gece ilgili bakan kimse temas edip, çözümü için çalıştık. Sizlerin bugün bana ileteceğiniz her türlü sıkıntıyı da yine bu akşam bizzat ilgili bakanlara ileteceğim” dedi. Salgının ikinci döneminde de Cumhurbaşkanı ve bakanlarla 18 Kasım’da bir araya gelerek iş dünyasının talep ve sorunlarını ilettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, yeni görevine başlayan Hazine ve Maliye Bakanı ile 28 Kasım’da bir araya gelerek tüm talepleri birinci ağızdan iletme fırsatı bulduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak pandemi döneminde neler yaptıklarını ATB organ üyeleriyle paylaştı.

Muhittin Böcek’i unutmadı
Korona virüsü yenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e geçmiş olsun dileklerini ileten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Başkan’ın görevinin başına dönmesine sevindik. Başarıyla görevini en iyi şekilde yapacağına inanıyorum” dedi.

Çandır taleplerini anlattı
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na toplantıya katılımı nedeniyle teşekkür etti. Üyelerin taleplerini karar vericilerle paylaşıp geri dönüş sağlayan Hisarcıklıoğlu’na iş dünyası adına ayrıca teşekkür eden Çandır, “Böyle bir dönemde yanımızda olmanız çok değerli” dedi.
Pandemi döneminde TOBB’un girişimiyle üyelerin birçok talebine cevap aldıklarını, alınan önlemlerin sektöre can suyu olduğunu kaydeden Çandır, “Ama varlığımızı sürdürmek için bu yapılanların ötesinde daha ileri desteklere ihtiyacımız olduğunun siz de farkındasınız” dedi.

" Can derdine düştük"
Çandır, pandemi döneminde Antalya ekonomisi ve tarımı hakkında bilgi verdi. Antalya ekonomisinin 2019 yılını tarımı, ticareti, turizmi ve sanayisiyle ülke ortalamasının üzerinde büyümeyle kapattığını anımsatan Çandır, bunda turizm ve tarımın etkisinin büyük olduğuna işaret etti. 2020 yılı için de benzer büyüme beklentisiyle ülke ortalamasının üzerinde yatırım yapılıp borçlanıldığını anlatan Çandır, şöyle konuştu:
“Mart ayının ortasından itibaren can derdine düştük ve hiçbir hedefimizin gerçekleşmediğini gördük. Haziran Eylül dönemindeki kısmi hareketlenme ise ekonomik iyileşmeyi sağlayamaya yetmedi. Çünkü Antalya ekonomisinin yaklaşık yüzde 75’i hizmet sektörü ve ağırlıklı olarak turizmden oluşmaktadır. Bir taraftan borç yükümlülüklerimiz ve işlerimizdeki zayıflık diğer taraftan salgın dolayısıyla ertelenen kamuya ödemelerimizin birikimli yükü, hepimizi ülke ortalamasının en az 3 katı ağırlıkla vurdu. Özellikle Ekim ayından bu yana durum, daha da ağırlaşmıştır. Çünkü MartMayıs döneminde yediğimiz darbenin etkisindeyken gelen bu ikinci zorluk, oluşturduğu etki itibariyle daha yıkıcı durumdadır. Yani ilkinden daha az etkili olacak demek doğru değildir. Kendi başına daha düşük şiddette olsa bile oluşturduğu etki, öncekinin üstüne biriktiği için daha yıkıcı olmaktadır”

"Ödemeler 2022’ye kadar faizsiz ertelensin"
Tarım sektörünün varlığını maliyet yükleri altında sürdürmeye çalıştığını kaydeden Çandır, “Kamuya yönelik birikmiş, ertelenmiş ya da gecikmiş tüm ödemelerimizin en az 2022 yılına kadar faizsiz ertelenmesini ve sonrasında da makul taksitler halinde ödenmesini talep ediyoruz. Erteleme olursa hiç olmazsa güncel ödemelerimize makul bir alan açmış olabileceğiz. 2021 yılındaki SGK ve vergi ödemelerimizin de en az bir yıl süreyle ertelenmesi nefes aldıracaktır” dedi.

“Daha çok üretmek için arazi ihtiyacımız var”
Rusya’ya özellikle domates, biber ihracatında sorunlar yaşadıklarını anlatan Çandır, bu konuda da destek istedi. Hem ihracatı artırmak hem yerli tüketimi karşılamak için daha çok üretmek istediklerini bunun için arazi ihtiyacı bulunduğunu belirten Çandır, “Sektörümüzün tarım arazisi talebi hızla ve etkili bir biçimde kamu tarafından karşılanmalıdır. Atıl durumdaki Hazine arazilerinin tarıma kazandırılması için destek bekliyoruz. Hazine arazilerinin envanterinin çıkarılarak tarımsal üretim yapan, işinde ehliyeti olan insanlara tahsisi, satışı ya da kiralanması üretimimizi artıracaktır” dedi.

“Devlet rakip olmaz”
“Kamu ticarette rakip olarak hangi alana girerse girsin o alanı kurutuyor. Çünkü rekabeti öldürüyor” diyen Çandır, devletin Türkşeker, Tarım Kredi, Ziraat Katılım gibi kurumlarla yaş meyve sebze ve gıda sektöründe oyuncu olma çabalarını eleştirdi. Devletin rekabetin etkili bir şekilde işlemesini sağlama görevi olduğunu anımsatan Çandır, “Kamu hem kural koyucu, hem hakem, hem oyuncu olmak istiyor. Bu hiçbir şekilde sürdürülebilir değil. Devletin oyuncu olma çabasından vazgeçmesini talep ediyoruz” dedi.

"Tarıma özel sosyal güvenlik"
Antalya tarımının kayıtlı istihdamda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyen Çandır, tarıma özel sosyal güvenlik sistemi talep eti. Çandır, “Tarımsal istihdamdaki gücümüzü korumak ve güçlendirmek için sektörümüzün doğasına ve yapısına uygun tarıma özel bir sosyal güvenlik sistemi tasarlamak zorundayız. Bu konuyla ilgili olarak 3 yıl önce SGK Antalya İl müdürlüğü ile ortak bir ekip çalışması yaparak bir öneri raporu hazırladık. Bu raporun dikkate alınmasını talep ediyoruz” dedi.
ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci de toplantıya katılan Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederken, “Sizlerle paylaşmış olduğumuz sorunlarımızı yakından takip etmeniz, çözüm odaklı çalışmalar yürütmeniz ve gayretleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Üyeleri tek tek dinledi
Toplantıya katılan ATB üyeleri, pandemi döneminde üretim ve ticarette yaşadıkları sorunları dile getirirken, çözümü için destek talebinde bulundu. Üyeleri tek tek dinleyip not alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sorun ve talepleri karar vericilerle paylaşacağını ve takipçisi olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat'ta kısıtlamada sahiller boş kaldı
YEREL HABERLER Manavgat'ta kısıtlamada sahiller boş kaldı
Cemil Meriç Kitaplığı’na 3 ayda 36 bin kitap bağışlandı
YEREL HABERLER Cemil Meriç Kitaplığı’na 3 ayda 36 bin kitap ...
Side'de jandarmadan elektrikli araç ve ginger ile denetim
YEREL HABERLER Side'de jandarmadan elektrikli araç ve ginger ile ...
Muhabbet kuşu Paşa'dan 'Türkiye maske tak, çok yaşa' uyarısı Muhabbet kuşu, hapşırma ve korona virüs sözünü duyunca kafesine kaçıyor Korona virüs muhabbet kuşlarının ezberlerini de değiştirdi Pandemi öncesi ev içinde duyduğu kelimeleri söyleyen muhabbet kuşu, pandemiyle birlikte ‘Maske tak Türkiye’ demeye başladı
YEREL HABERLER Muhabbet kuşu Paşa'dan 'Türkiye maske tak, çok yaşa' ...
Antalyaspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 eksik
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 eksik
Kore gazisi, koronavirüsten yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kore gazisi, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Kısıtlamada polise yakalanınca "Herkes dışarda" diyerek avukatını aradı Hakkında kısıtlamayı ihlalden tutanak tutulan kadın, geldiği taksiyle yoluna devam etti
YEREL HABERLER Kısıtlamada polise yakalanınca "Herkes dışarda" ...
9 yavrudan beşi çalındı, hayvansever kısıtlama sabahı yollara düştü Polis denetimine katılan hayvansever kadın, muafiyet belgesini gösterip sokak hayvanlarını besledi Boş arsada karton yuva yaptığı 9 yavrudan kayıp olan 5'ini alanlara seslendi: "Daha 1 aylıklar anne sütü olmadan yaşayamazlar"
YEREL HABERLER 9 yavrudan beşi çalındı, hayvansever kısıtlama sabahı ...
Kısıtlama saatinde ehliyetsiz yakalandı, yemediği ceza kalmadı Ehliyetsiz sürücü, araç sahibine ve yolcuya toplamda 11 bin 246 lira ceza uygulanırken, kısıtlama sebebiyle sahibi gelemeyince otomobil otoparka çekildi
YEREL HABERLER Kısıtlama saatinde ehliyetsiz yakalandı, yemediği ...
Otomobiliyle dereye uçan alkollü sürücü, güçlükle ikna edilip, kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobiliyle dereye uçan alkollü sürücü, güçlükle ...
‘Çardak Taşağıl Sulama Suyu Projesi’ ile üretim yeniden başlayacak
YEREL HABERLER ‘Çardak Taşağıl Sulama Suyu Projesi’ ile üretim ...
Ağaç kütüklerini sanat eserine çeviriyor Babasının hobisini meslek haline getirdi, siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Ağaç kütüklerini sanat eserine çeviriyor Babasının ...
Varlık Mahallesi’nde içme suyu alt yapısı yenilenerek modernize edildi
YEREL HABERLER Varlık Mahallesi’nde içme suyu alt yapısı yenilenerek ...
Pandemi sürecinde kilo alan, diyetisyene başvurdu
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde kilo alan, diyetisyene başvurdu
Konut fiyatı artışında Antalya, birinci
YEREL HABERLER Konut fiyatı artışında Antalya, birinci
Alkol alıp dereye düştü, ekiplere 'Neden geç kurtardınız?' diyerek küfür etti Otomobiliyle birlikte dereye düşen alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Alkol alıp dereye düştü, ekiplere 'Neden geç ...
Çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaça karışan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaça karışan 2 ...
15 günde 4 farklı kapkaç olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı Çaldıkları motosikletle şehir merkezine geldiler, 15 günde vatandaşlara kabusu yaşattılar
YEREL HABERLER 15 günde 4 farklı kapkaç olayına karışan 2 şüpheli ...
Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Türkiye’yi öve öve bitiremedi Deniz polisi tek tek denize giren ve sahilde güneşlenenlerin kimliklerini kontrol etti. Alman vatandaşı Arden Battalbaş: “Bütün Avrupa ülkelerini gezdim, Türkiye onlara göre çok daha tedarikli” “Hijyen konusunda çok başarılı ve bu başarıyı ben şaşırarak söylüyorum; Almanya’da böyle bir şey yok”
YEREL HABERLER Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Türkiye’yi öve ...
Nüfus bilgisi elle değiştirilen tabela, son kez değiştirildi
YEREL HABERLER Nüfus bilgisi elle değiştirilen tabela, son kez ...
Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü
YEREL HABERLER Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü
Kırsal bölgelerde ücretsiz kuaför hizmeti
YEREL HABERLER Kırsal bölgelerde ücretsiz kuaför hizmeti
Kapı kapı dolaşıp vaka sayısını yarıya düşürdüler 223 bin 750 filyasyonun yapıldığı Antalya'da vaka sayıları yüzde 55 oranında düştü Sağlık memuru Fatma Bekar: "Filyasyon sonrası çocuklarıma sarılamamak çok zor” "Salgının başlangıcından bugüne 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldı"
YEREL HABERLER Kapı kapı dolaşıp vaka sayısını yarıya düşürdüler 223 ...
Kalbi ilaçla çalıştırıldı, öldü öldü dirildi, 74 yaşında Covid'i yendi doktorları bile şaşırttı 108 gün boyunca savaşıp taburcu edilen 74 yaşındaki astım ve şeker hastası kadın : “Öldüm, geri döndüm” 9 çocuk annesi, 25 torun sahibi yaşlı kadın, 58 gün yoğun bakımda yattı, kalbi ilaçla çalıştırıldı Astım ve şeker hastası yaşlı kadının Covid-19’u yendikten sonra ilk sözü, “Öldüm, geri döndüm” oldu Halise Üre: “Yoğun bakımda sürekli başımın ucundalardı. Onları hissediyordum. Allah devletimize zeval vermesin” Yaşlı kadının doktoru Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Dr. Ayça Gümüş: “Uzun bir süre onunla iletişime geçemedik” “Solunum cihazının ayarlarından onun oksijen oranını en yüksek düzeyden gönderdik. Kalbini bile ilaçla çalıştırdığımız dönem oldu” Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan: “Çok zor bir süreç geçirdi”
YEREL HABERLER Kalbi ilaçla çalıştırıldı, öldü öldü dirildi, 74 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X