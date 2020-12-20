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Kepez, 13-14 Aralık yağışlarında 114 ihbar aldı

İHA

Kepez, 13-14 Aralık yağışlarında 114 ihbar aldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2009'dan bugüne yaptıkları altyapı ve şehircilik çalışmalarının meyvelerini, yılın yağış rekorunun kırıldığı 1314 Aralık’taki yağmurlarda aldıklarını belirterek, "Eskiden orta yağışlarda bile Kepez’de binlerce su baskını yaşanırdı. 1314 Aralık gecesinde metrekareye 220 kilogram yağış düştü ve sadece 114 ihbar geldi. Bu ihbarlara da ekiplerimiz anında müdahale etti" dedi.
Geçmiş yıllardaki kuvvetli yağmurlarda yüzlerce su baskınının yaşandığı Kepez ilçesinde, Antalya’nın 2020 yılı yağış rekorunun kırıldığı 1314 Aralık’taki yağmurlarda tarihinin en az su baskını ihbarı yapıldı. Son 12 yılda 90 kilometre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattının yapılması; mülkiyet ve imara ilişkin sorunların çözülerek onlarca gecekondu mahallesinin şehirleştirilmesi neticesinde ilçede, yoğun yağışların olumsuz etkileri en aza indirildi. Geçtiğimiz hafta Antalya’da etkili olan kuvvetli yağmurlarda da, Kepez ilçesinde olumsuz bir durum yaşanmadı.
Vatandaşın mağdur olmaması için gece nöbeti
Kepez Belediyesi, 2020 yılının yağış rekorunun kırıldığı 1314 Aralık gecesinde ihbarlara müdahalelerini sürdürdü. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün koordinatörlüğünde Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin yağmurdan mağdur olmaması için gece boyunca nöbetteydi. Kepez İletişim Merkezi(KİM)’ne gelen su baskını ihbarlarına anında müdahale edildi. Kepez’in alt yapısını değerlendiren Başkan Hakan Tütüncü, “Göreve geldiğimiz 2009 yılından bugüne alt yapı çalışmalarında çok önemli mesafeler kat ettik. Bunlardan birisi de 2009 yılından buyana mahallelerimizde aralıksız sürdürdüğümüz yağmur suyu drenajı ve altyapı çalışmalarıdır” dedi.
Kepez’den 90 kilometre yağmur suyu drenaj kanalı
Tütüncü, yağmur suyu drenaj ve altyapı çalışmalarında 90 kilometreyi geride bıraktıklarını belirterek, şunları söyledi:
“Bu çok muazzam bir çalışmadır. 90 kilometre bir çırpıda belki ağızdan telaffuz edilebiliyor ama ucuca eklendiğinde Kepez'den, Bucak ilçesini geçiyor neredeyse Burdur'a yaklaşıyor. Bu kadar önemli bir çalışmayı gerçekleştirdik. Altyapı ve yağmur suyu drenaj çalışmaları ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluğunda değil; Büyükşehir belediyelerinin ve onun ilgili kuruluşlarının görev ve sorumluluğu içerisindedir. Ama biz Kepez Belediyesi olarak sorumluluğun büyükşehirde mi, küçük şehirde mi olduğuna bakmadan vatandaşlarımızın problemlerini çözmeye yönelik çözümcül bir anlayışla meselenin üzerine gittik.
Hiç de kolay olmayan 90 kilometrelik yağmur suyu drenaj hattını hemşerilerimiz için yapmışız. Neden yapmışız? Yağmurlarda yaşanan su taşkınları ile su baskınları keyfimizi kaçırmasın alt yapı çalışmalarını yaptık”
“2009’da binlerce su baskını ihbarı alırdık”
Alt yapı çalışmalarının başarısının son yağan yağmurlarda görüldüğünü aktaran Tütüncü, “2009'da ilk göreve geldiğimizde en ufak bir yağmurda binlerce su baskını ihbarı belediyemize ulaşır ve belediye yetkililerimiz de bu ihbarlara yetişebilmek için canını dişine takardı. Seferberlik hikâyesi anlatmıyorum, 2009'dan bahsediyorum. İşte 2009'dan bu yana yapmış olduğumuz bu çalışmalar Kepez’i bugün bambaşka bir noktaya taşıdı” diye konuştu.
“Mahallelerinin şehirleşmesi su baskınlarını azalttı”
Hakan Tütüncü, gecekondu mahallelerini şehirleştirmelerinin de kuvvetli yağmurların en az hasarla atlatılmasında önemi rol oynadığını belirterek, “Tapusunu verdiğimiz 90 binden fazla gecekonduyu ortadan kaldırdık. Artık Kepez, mahalle, mahalle şehirleşiyor, gelişiyor ve modern bir görünüme kavuşuyor. İlçe, modern bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve hızla kabuk değiştiriyor. İşte bu hızlı bir biçimde kabuk değiştirmenin de yağmur suyu ile mücadeleye olumlu etkileri oldu. 13 Aralık’ı, 14 Aralık’a bağlayan gece şehrimiz kent merkezine 200 kilogramdan fazla yağış düştü. Bu nadir görülen yağışlardan biriydi. Altyapı çalışmalarımız ve mahallerimizi şehirleştirmemiz neticesinde Kepez, bu yağışları az bir hasarla atlattı” ifadelerini kullandı.
“Eskiye oranla su baskını ihbarı azaldı”
Yağışın olduğu 20 saat boyunca belediyeye 114 su baskını ihbarının geldiğini aktaran Tütüncü, “Geçmişle mukayese ettiğimiz zaman bu rakamların çok daha fazla olması gerekiyordu. 2009 verilerine göre eğer bu yatırımları yapmasaydık, muhtemelen çok daha büyük hasarlarla bu süreci yaşardık. O yüzden bu çalışmaları yapan belediye bürokratlarımız kocaman bir teşekkürü hak ediyorlar” şeklinde konuştu.
Gülveren ve Yeşilyurt’ta yağmur sorununa neşter
Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, bu yaz döneminde Gülveren ve Yeşilyurt mahallelerinde yağmur suyu drenaj çalışması yaptıklarını hatırlatarak, “Bizden önceki dönemlerde bölgede dere yatağında planlama yapılmıştı. Konutların olduğu o dere yatağının içerisinde yağmur suyunun drene edilmesi gerekiyordu. En ufak bir yağışta konutlar, yağmurun olumsuz etkileniyordu. Bu sorunu da yaptığımız yağmur suyu drenaj hattı ile bu yaz çözdük. Yaptığımız bu çalışma neticesinde her yağmurda onlarca şikâyetin geldiği Gülveren ve Yeşilyurt mahallelerinde bu yağışta hiç şikâyet gelmedi.” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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