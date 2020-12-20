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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor ile Kayserispor 35. randevuda

İHA

Antalyaspor ile Kayserispor 35. randevuda

Süper Lig’de FT Antalyaspor ile HK Kayserispor, 35. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’de uzun bir aradan sonra galibiyetle tanışan ve geçen hafta zorlu Sivas deplasmanından 1 puan çıkaran Antalyaspor’da gözler HK Kayserispor maçına çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası’nda da son 16’ya kalmanın mutluluğu yaşanan kırmızı beyazlılarda, hedef yarınki lig maçından da galibiyetle ayrılmak. Güney ekibi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı beyazlılarda sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Veysel Sarı ve Ali Eren İyican’ın sakatlıkları devam ediyor. Öte yandan Antalyaspor’da Veysel Sarı ve Eren Albayrak sarı kart sınırında bulunuyor.
Antalyaspor ile Kayserispor bundan önce 34 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 14’ünü Antalyaspor, 12’sini Kayserispor kazanırken, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı beyazlı ekinin iç sahada rakibini 10 kez mağlup ederken, bir kez yenildi. Geçen yıl iki takımın ligdeki iki karşılaşması da 22 beraberliklerle tamamlanmıştı.
Yarın saat 19.00’da Antalya Stadyumu’nda başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk, Esat Sancaktar ve Mustafa Kürşad Filiz hakem üçlüsü yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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