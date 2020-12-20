Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı



Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı. Kontrol noktalarından çoğunlukla motosikletli kurye ve taksilerin geçtiği görüldü.

Vaka sayısının geçen haftalarda iki katına çıktığı, yoğun bakım doluluk oranlarının ise yüzde 80'e yakın oranda dolduğu Antalya'da kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş ve sakin görüntüsüyle dikkati çekti. Kentin simgeleri arasında yer alan Kaleiçi, Saat Kulesi ve Üç Kapılar'a giden yol üzerindeki Cumhuriyet Meydanı sokak hayvanlarına kaldı. Polisin nöbet tuttuğu meydanda hayvanları beslemek için bir kadının mama dağıttığı görüldü. Kısıtlamadan muaf turistler ise meydanda ve kentin ana arterlerinde bisiklet turu yaptı.

Havanın sıcak olduğu günlerde yoğunluğuyla dikkati çeken Konyaaltı Sahili de bugün boş kaldı. Deniz kıyısında az sayıda turistin güneşlenerek fotoğraf çektirdiği görüldü. Polis ekipleri ise kentin önemli noktalarında uygulama yaparak kısıtlama kurallarına uymayanları tespit etmeye çalıştı. Kontrol noktalarında ağırlıklı olarak taksi ve motosikletli kuryelerin geçtiği görüldü.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER

2020-12-20 14:29:50



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