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Şahin Kırbıyık: "Tarsus İdmanyurdu üst ligleri hak ediyor" "Memleket sevdamızı Tarsus İdman Yurdu ateşlemiştir"

İHA

Şahin Kırbıyık: "Tarsus İdmanyurdu üst ligleri hak ediyor" "Memleket sevdamızı Tarsus İdman Yurdu ateşlemiştir"

Bugüne kadar spor camiasına yaptığı yardımlar ile tanınan işadamı Şahin Kırbıyık son günlerde Tarsus İdmanyurdu Spor Kulübü başkan adaylığı ile yaşanan gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kırbıyık Holding Yönetim kurulu Başkanı ve Tarsus İdman Yurdu Başkan adayı Şahin Kırbıyık, diyalog sıkıntısının devam etmesi halinde 28 Şubat'tan sonra adaylık konusunu üzülerek de olsa kapatacağını duyurdu.
10 bin yıllık kadim şehir Tarsus'ta doğup büyüyen bir iş adamı olarak şehre olan muhabbeti ve hizmet etme aşkım bugün kendisini bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktığını söyleyen Kırbıyık Holding Yönetim kurulu Başkanı ve Tarsus İdman Yurdu Başkan adayı Şahin kırbıyık, "Bir süre önce cumhuriyetimiz ile yaşıt şehrimizin ve Türk Futbolunun önemli spor kulüplerinden Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübünün başkanlığı için taraftar gruplarından ve hemşerilerimizden şahsıma yönelik ciddi bir istek söz konusuydu. Çok değer verdiğim Tarsus İdman Yurdu taraftarları , şahsımı başkan görme arzularını her zaman dile getirdi ve hissettirdi. Ancak en baştan itibaren bu sürecin meşakkatli ve zor bir süreç olduğunu bilerek ve isteyerek onların bu isteklerine karşılık verdim. Bütün bu süreçte yaşanan bazı istenmeyen olaylar şahsımı ve ailemi hak etmediği bir şekilde yıpratmasına rağmen Tarsus sevdamdan asla vazgeçmedim. Çünkü Tarsus İdmanyurdu kesinlikle üst ligleri hak eden bir birikim ve tarihe sahipti. Bu süreç öncesinde Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan ile birkaç kez görüştüm ve kendisinin talimatıyla mevcut yönetim olağanüstü kongre kararı almıştı. Ancak bu karara rağmen yaşanan gelişmelere anlam veremedim" dedi.

Diyalog sıkıntısı
Şehrine koşulsuz sevdalı biri olarak en son Tarsus Belediye Meclisinde grubu olan AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanları ile son derece yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Şahin Kırbıyık, meclis üyelerinin Tarsus İdman Yurdu ile ilgili tüm düşüncelerini ve hatta endişelerini dile getirdiklerini, bunların yanı sıra Tarsus için yeni yatırımlarımızı ve olası imkanları nasıl Tarsus'a entegre edeceklerine yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını hatırlattı. Toplantı akabinde belediye başkanı ile akşam yemeğinde buluşma üzere sözleştiklerini söyleyen Kırbıyık, " Kendisinin yemek saati için aramasını beklerken başkanın bu görüşmeyi telefon aracılığıyla yapacağı bilgisi verilmişti. Ne yazık ki bu görüşme de gerçekleşmedi. Tüm taraftar gruplarının gönülden desteklemelerine ve benimde elimi değil gövdemi taşın altına koyacağımı taahhüt etmeme rağmen üç gün bekledikten sonra istenmediğimi düşünerek basın yoluyla açıklamamı yaptım. Açıklamamda yaşanılan garip, tuhaf ve amacı belli olmayan tutum ve davranışlardan dolayı aday olmayacağımı kamuoyuyla paylaştım. Başarılı bütün insanların bir o kadar düşmanı olması son derece doğaldır. Ancak benim bir çok sektörde rüştünü ispat etmiş bir iş insanı olarak Tarsus'umuza olan muhabbetim ve aşkım asla bitmeyecektir. Bu süreçte olumsuz ne konuşuluyorsa, muhatap benim ve bana sorulacak her soruya cevap vereceğimin altını özellikle çizmek isterim. " diye konuştu.

Başka kulüplerin başkanlık tekliflerini geri çevirdim
Tarsus İdmanyurdu başkanlığı sürecinde garip ve istenmeyen olaylar yaşanmasının yanı sıra tarafına başka kulüpler tarafından başkanlık teklifleri geldiğini, Tarsus İdman Yurdu Taraftarlarımıza verdiğim söz üzerine teklifleri kabul etmediği bilgisini de paylaşan Şahin Kırbıyık, bu türden ihtimalleri 28 Şubat sonrasına ertelediğini kaydetti. Kırbıyık şöyle devam etti: " Kamuoyu bilmelidir ki bu süreci yöneten ve belirleyen Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan ile bir araya geldiğimizde arada yaşanan olumsuz durumun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Tarsus İdmanyurdu'nun geleceği için başkanımızın isteği doğrultusunda adım atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Şayet böyle bir diyaloga gerek görülmediği takdirde 28 Şubat'tan sonra adaylık konusunu üzülerek de olsa kapatacağımı kamuoyuna bildirmek zorundayım. Elbette bu süreçte yıllar sonra geldiğim şehirde yeni genç kardeşlerimi tanıma fırsatım oldu.Tarsus'un gerçek sahibi, Tarsus İdman Yurdu'nun yılmayan grubu 'KORSANLAR' grubunu tanıdım. Bu genç kardeşlerimin sportif gelişmeler için yaptıkları her türlü atılımda yanlarında olduğumu bilmenizi isterim. 10 bin yıllık kadim şehrimiz Tarsus ve cumhuriyetimizle yaşıt Tarsus İdmanyurdu sevgim ve muhabbetim asla bitmeyecektir."

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