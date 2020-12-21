Hüsnü Karakaş mahallesi şehirleşiyor

Kepez Belediyesi, mülkiyet ile imara ilişkin sorunlarını çözerek modern yapılaşmanın önünün açtığı Hüsnü Karakaş Mahallesi’ni, alt ve üst hizmetleriyle şehirleştirmeye devam ediyor.Site tarzı konutlarıyla yıldızı parlayan mahallenin, asfalt, yeşil alan ve kaldırım eksikleri hızla tamamlanıyor.

Tapuları verilen gecekonduların kaldırılmasının ardından imar yollarının önemli bir kısmının açıldığı Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde, konut yapımının tamamlandığı sokakların da asfalt ve kaldırımı yapılıyor.



Hüsnü Karakaş’ın yolları da şehirleşiyor

Mahallede, bugüne kadar 38 km yeni yol, 35 km sathi asfalt, 28 km sıcak asfalt, 45 bin m2 parke kaldırım ile 6 bin metre yağmur suyu drenaj kanal çalışması tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde mahalleyi ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, kanalizasyon alt yapısı tamamlanan sokakların asfalt ve kaldırımını da 2021 yılı içerisinde yapacaklarını ifade etmişti.



Kepez, Antalya’nın parlayan ilçesi

Hüsnü Karakaş Camii’nin eksiklikleri gidereceklerini kaydeden Başkan Tütüncü, “Bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfaltının yapımına başlayacağız. Hüsnü Karakaş Camimizin, bölgedeki okulların eksikleri vardı. Bu eksikleri de tamamlayacağız. Hüsnü Karakaş Mahallesi, bambaşka bir geleceğe yürüyor. Kepez bambaşka bir geleceğe yürüyor. Kepez, günden güne Antalya’nın parlayan ilçelerinden birisi olma vasfına yeni unsurlar ilave ediyor.” açıklamasını yaptı.



Hüsnü Karakaş’a dev yeşil alanlar

Kepez Devlet Hastanesi, yatırımıyla ciddi bir değer kazanan Hüsnü Karakaş Mahallesi’nin, çehresi de yeşil alan yatırımlarıyla güzelleştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda 20 dönümden oluşun bir parkın kazandırıldığı mahalleye, dev bir yeşil alan daha geliyor. Başkan Tütüncü’nün, geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği 35 bin metrekare büyüklüğündeki Ay Deresi Rekreasyon Projesi de, Hüsnü Karakaş Mahallesi’ne yapılıyor.



Tütüncü parkın yapımında çalıştı

Tütüncü’nün, geçtiğimiz aylarda 3572 Sokak’ta bir evi ziyaretinde sözünü verdiği mahalle parkının yapımına da başlandı.

Park şantiyesinde incelemelerde bulunan ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçilerine kolaylıklar dileyen Tütüncü, inceleme sırasında inşaat işlerindeki hüneri de gösterdi. Üzerinde şantiye yeleği bulunan Tütüncü, eline çekiç ve malayı alarak, bordür taşı inşa etti.

İçerisinde ahşap oturma mobilyaları, çocuk oyun parkı, açık hava spor aletlerinin olacağı park, 2 bin 250 m2 alana inşa ediliyor. Parka, çeşitli türde bitki ve ağaç da dikilecek.

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