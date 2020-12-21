Fraport TAV Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından



Ersun Yanal: 70 dakika oyunun kontrolü bizdeydiSamet Aybaba: Futbol doğru oynansın istiyoruzSüleyman EKİN / ANTALYA (DHA) Süper Lig´in 13'üncü haftasında Antalya´da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor´u maçın ilk yarısında attığı gollerle 2-0 yendi. Ev sahibi takım aldığı galibiyetle ligde 3 basamak yükselerek 17 puanla 12´nci sıraya yerleşti.

İki takımın teknik direktörleri, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın başındaki ve sonundaki 10´ar dakikayı çıkarmaları halinde, kalan 70 dakika boyunca oyunun kontrolünün kendilerine olduğunu söyledi.

Maçta istediklerini rakibe kabul ettirdiklerini ve istedikleri oyunu oynayarak sonuca gittiklerini ifade eden Ersun Yanal, "Sayılmayan gol rakibi heyecanlandırdı, coşturdu, umutlandırdı. Ancak biz de oyun temposunu yükselttik. Bu verilmeyen gol pozisyonlarını da rakibe vermemeliydik. Eleştirebileceğim tek yön buydu. Oyuncularım istediğimiz oyunu sahaya yansıttı. Kısa süre içinde kendilerini işlerine bu kadar veren oyuncu grubuma teşekkür ediyorum. Pozitif futbolumuzu her hafta sürdürmeliyiz. Bunun için de çaba sarf etmeliyiz" dedi.

SAMET AYBABA: FUTBOL DOĞRU OYNANSIN İSTİYORUZ

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise maçtan önce futbolcularını uyardığını belirterek, "Oyuncularıma `Maçı kazanma arzumuz üst düzeyde. Ama doğru yaptığımız bazı şeylerden uzaklaşırsak, maçı kazanma ihtimalimiz de ortadan kalkar´ demiştim. Nitekim maçın ilk yarısında söylediklerimi yaptılar. Kendilerine özgüvenleri üst seviyedeydi. Çok basit hatalar yaptılar. Skorun 2-0´a gelmesindeki en büyük etken bizim bu davranışlarımızdı" ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda oyunun temposunun tamamen değiştiğini, özellikle attıkları ve verilmeyen gollerden sonra rakibin oyun temposunun düştüğünü öne süren Samet Aybaba, "Verilmeyen o gol pozisyonlarına iyi bakmak lazım. Bu konuda belki fazla konuşmak lazım, fazla yorum yapmamamız lazım. Ancak biz 3 maçtır adaletsizlik yaşıyoruz. Bizim maçlarımıza baktığınız zaman gerçekten de bize karşı birtakım hatalar yapıldığını görüyoruz. Biz sadece bize değil, karşı takıma da yapılmasını istemiyoruz. Futbol doğru oynansın istiyoruz. Herkes hak ettiğini alsın istiyoruz. Bu nedenle bunları iyi irdeleyip, doğru bakıp, hakem arkadaşları da doğru yönlendirmek lazım. Çok emek var arkadaşlar. Pandemi süresince testler, uçaklar, gidiyoruz, geliyoruz. Bir sürü emek veriyoruz. Karşı takımlar da aynı emeği veriyor. Büyük mücadele veriyoruz. Bu kadar basit olmamalı" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ersun Yanal´ın açıklamaları

- Samet Aybaba´nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-12-21 22:08:42



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