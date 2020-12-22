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Toplu taşımada HES kodu için son tarih 15 Ocak HES kodunu Antalyakart’a eşleştirmeyenler toplu ulaşım araçlarına binemeyecek

İHA

Toplu taşımada HES kodu için son tarih 15 Ocak HES kodunu Antalyakart’a eşleştirmeyenler toplu ulaşım araçlarına binemeyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında HES kodlu binişleri başlattı. HES KoduAntalyakart eşleştirme işlemini bugüne kadar 100 bin kişi gerçekleştirdiği bildirilirken, 15 Ocak’a kadar kartlarına HES kodu eşleştirmesi yapmayan vatandaşlar toplu taşıma hizmetinden faydalanamayacak.
Covid19 salgını ile mücadele kapsamında karantinada bulunması gereken vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarını engellemek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın salgınla mücadele kapsamında çıkardığı genelge ve Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince toplu ulaşımda HES Kodu uygulaması başlattı. Sağlık Bakanlığı’nca salgın dönemi için hazırlanan HES kodu uygulaması Antalyakart’a ve Antalya’da toplu taşıma hizmetinde kullanılan temassız kredi kartlarına entegre ediliyor. Sağlık Bakanlığı onayı ile birlikte HES sorgusu ile kartlara HES kodu tanımlaması yapılıyor ve toplu taşıma araçlarına binilmesi sağlanıyor.

Uygulama başladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nda yapılan açıklamada, toplu taşıma araçlarına (otobüs, minibüs, Antray ve nostalji tramvayı) biniş sırasında HES kodu sorgulaması işlemlerinin başladığı ve araçlarda kontrol işlemi için sistemin çalıştığı belirtildi. HES KoduAntalyakart eşleştirme işlemini bugüne kadar 100 bin kişinin gerçekleştirdiği bildirildi. Halen kartlarına HES kodu eşleştirmesi yapmayan vatandaşların bu işlemi 15 Ocak tarihine kadar tamamlamaları istendi.

Başkasının kartı kullanılamayacak
Açıklamada, HES tanımlaması yapmayan vatandaşların toplu taşıma hizmetinden faydalanamayacağı ve bakiyesi olmayan kişilerin başka kartları da kullanamayacağı bildirildi. HES ile eşleştirilmiş kartları sadece kart sahibi kullanabilecek ve ikinci okutma işlemine izin verilmeyecek.
HES kodu Antalyakart eşleştirmesi sağlandıktan sonra Covid19 tanısı konulan ya da temaslı durumunda olan vatandaşların Antalyakartları izolasyon süresi boyunca askıya alınacak. İzolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu taşıma araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak.

İşlem yalnızca internet üzerinden yapılabilecek
Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan Antalyakart ve HES Kodu eşleştirme işlemi yalnızca hes.antalyakart.com.tr internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. İnternet sitesinde HES kodunu, T.C kimlik numarasını ve Antalyakart numarasını veya toplu taşımada kullandığı temassız kredi kartı numaralarını doldurarak basit bir şekilde eşleştirme işlemini gerçekleştirebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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