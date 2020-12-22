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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’den online YKS kursu

İHA

Kepez’den online YKS kursu

Kepez Belediyesi, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamamasından dolayı üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için online kurs dönemini başlattı.
Kepez Belediyesi, bugüne kadar yüzlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) hazırlık kursu hizmetini, pandemi sürecinde internet ortamına taşıdı.Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamasını dikkate alan Kepez Belediyesi, pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksaması için üniversite sınavı hazırlık kursu hizmetinde ‘uzaktan online eğitim modeli’ne geçti.

Haftada 45 saat online YKS kursu
Bu kapsamda Mimar Sinan Kongre Merkezi (MSKM)’nde, online alt yapılı derslikler oluşturuldu. Bu dersliklerde uzaktan eğitim, online olarak görüşme imkanı sunan Zoom uygulaması üzerinden veriliyor. Kepez Belediyesinin, Teomanpaşa YKS Kurs Merkezi’ne kayıtlı öğrenciler ile üniversite giriş sınavına hazırlan öğrenciler, bu uygulamadan kullanıcı adı ve şifrelerini alarak online eğitimden yararlanabilecekler.
Kepez Belediyesinin, online YKS hazırlık kursunda, haftanın 5 günü saat 10.00 ile 16.00 arasında 45 saat eğitim veriliyor. Branş öğretmenleri ile interaktif bir ortamda, Türkçe, matematik, biyoloji, kimya, fen, tarih ve coğrafya dersleri işleniyor.

Gençlerin mağdur olmaması için online kurs
Gençlere ve onların eğitimine büyük önem veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, MSKM’deki online sınıfları ziyaret etti. Bir süre interaktif dersi izleyen Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra online sohbet ettiği öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.
Teomanpaşa Kurs Merkezi’nde, lise son sınıf ve yeni mezun öğrencilere yönelik Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) kursu düzenlediklerini anımsatan Başkan Tütüncü, “Bu kurs, YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz için önemli bir imkân ve fırsattı. Pandemi sürecinde bu kursların sekteye uğramaması, öğrencilerimizin eğitiminin olumsuz yönde etkilememesi önemli sorumluluğumuzdu. Bu kapsamda yüz yüze eğitime ara verildiği şu günlerde, üniversiteye hazırlık kurslarımızı internet üzerinden gençlerimize sağlayalım istedik.” açıklamasını yaptı.

Tütüncü, “Tüm imkanlarımız gençlerimizin emrinde”
“Bizim en önemli önceliğimiz, gençlerimizi en güzel şekilde üniversiteye hazırlamaktır.” diyen Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Bunun için elimizde hangi imkânlar varsa hepsini gençlerimiz için seferber ediyoruz. Her yeni günle birlikte heyecanımızı biraz daha üste çıkarıyoruz. Hep birlikte her şeyin en güzelini yapacağız. Bütün imkânlarımızı en üst seviyeye çıkararak, daha çok deneme sınavı, hazırlık kursunu yapacağız. Kısıtlamalar kalktıktan sonra yeniden yüz yüze eğitime geçeceğiz. Yüz yüze eğitimin olmadığı günlerde de en güzel şekilde online eğitimle uzakları yakın eden teknolojilerle gençlere seslenmeye, derslerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”
Kepez Belediyesinin YKS kursları, açıldığı ilk yıl 120 öğrenciye, ikinci yıl ise 203 öğrenciye Türkiye’nin en gözde üniversitelerinin kapılarını araladı. Kepez Belediyesinin YKS kursları, yıl boyunca da öğrencilere ücretsiz deneme sınavları düzenliyor.

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