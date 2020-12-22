Başkan Uysal, kadın girişimcilerle erişte hazırladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla üretimlerini Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde sürdüren Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi’ni ziyaret etti. Başkan Uysal, ziyareti sırasında ev yapımı erişte hazırladı.

Başkan Uysal, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayasıyla, erişteden birbirinden lezzetli kurabiyelere ev yapımı ürünleri, belediyenin Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde kendilerine tahsis ettiği yerde devam ettiren Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi’ni ziyaret etti. Başkan Uysal’a, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan da eşlik etti.

Başkan Uysal, ziyareti sırasında hep birlikte erişte hazırlayan kadınlara da yardım etti. Başkan Uysal, önce sacın başına geçti ve kesim öncesi hafif pişirilerek sacın kokusunu alması sağlanan erişte hamurunu ters yüz etti. Ardından kesim makinesinde hamurları erişte biçiminde kesen Başkan Uysal, Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi’nin yenilikçi bir ekip olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Yeni şeyler için çaba sarf eden, güzel bir çaba ortamınız var. Keyifli ve üretken. Sizlerle beraber çalışmak bizim için onur” diye konuştu.

Kooperatifin, Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı hibe kredilerle fırın gibi mutfak ekipmanları da aldığını da belirten Başkan Uysal, “Kamu yönetimi, kamu yararı bir bütün ve kurumlar olarak ne yapabiliyorsak elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Başkan Uysal’ın İl Müdürü Özşahan’la ziyaret ettiği Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi, 2014 yılında kuruldu. Başkanlığını Keziban Kaya’nın yaptığı kooperatif, kuruluşundan hemen bir yıl sonra Muratpaşa Belediyesi’yle çalışmaya başladı. O birliktelik kapsamında belediyenin Yeşildere Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde büyük bir mutfağa çevrilen ve birçok ev yapımı yiyeceğin hazırlandığı yer ayrıldı. Kooperatif, ayrıca, belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde de (ASSİM) ev yemekleri dükkanı açtı ve sirke, karadut pekmezi, nar ekşisi gibi el yapımı ürünlerin de satışına başladı.

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