8 aylık Berk Atlas bebek, yatağında ölü bulundu

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 8 aylık Berk Atlas isimli bebek, yatağında ölü bulundu. Bebeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken polis, soruşturma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Barış mahallesi 2903 sokaktaki Parlak Apartmanı'nın giriş katında meydana geldi. Anne Zeynep Kabaoğlu, sabah uyandığında 8 aylık oğlu Berk Atlas'ın hareketsiz olduğunu fark edince durumu, 112 Acil Servis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansta müdahale ettikleri bebeğin, öldüğünü belirledi. Polis, Berk Atlas bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bebeklerini kaybeden EmrahZeynep Kabaoğlu'na yakınları destek verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-12-22 13:18:54



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