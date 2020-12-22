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Mola yerinde kaybettiği kedisi için 400 kilometre geri geldi Otobüs mola noktasında serbest bıraktığı kedisi ortadan kayboldu, Adana'dan Antalya'ya geri döndü Elinde fotoğrafıyla sokak sokak kedisini arıyor Kedinin sahibi Baki Erdemir: "Eşim kedinin kaybolduğu günden bu yana sürekli ağlıyor"

İHA

Mola yerinde kaybettiği kedisi için 400 kilometre geri geldi Otobüs mola noktasında serbest bıraktığı kedisi ortadan kayboldu, Adana'dan Antalya'ya geri döndü Elinde fotoğrafıyla sokak sokak kedisini arıyor Kedinin sahibi Baki Erdemir: "Eşim kedinin kaybolduğu günden bu yana sürekli ağlıyor"

Antalya'dan Adana'ya giderken otobüs molasında kedisi kaybolan şahıs, kedisinin Gazipaşa ilçesinde görüldüğü ihbarı üzerine 400 kilometre yol kat ederek geri geldi. Hayvansever adam elinde fotoğrafla sokak sokak kedisini arıyor.
Kemer ilçesinde ikamet eden ve eşiyle birlikte ailesini ziyaret etmek üzere otobüsle Adana’ya giden Baki Erdemir, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde mola verdi. Mola yerinde, yanlarında bulunan 1.5 yaşındaki kedileri Corli’yi dinlenmesi için serbest bırakan Erdemir, kedisini bir daha bulamadı. Otobüsünün hareket etmesi üzerine ilçeden ayrılan Erdemir, kedisini kaybettiği Gazipaşa’da sosyal medya üzerinden ilanlar vererek kedisine ulaşmaya çalıştı.
Geçtiğimiz Perşembe gününden bu yana kedisinden haber alamayan Erdemir’e dün umut verici bir mesaj geldi. Verdiği ilanı gören cami imamı Abdulkazım İnan, Erdemir’i arayarak, kedisini evinin önünde gördüğünü söyledi. Kendisini arayarak kedisini gördüğünü söyleyen cami imamıyla buluşan Erdemir, kedisinin görüldüğü bölgede gün boyu aramalar yaptı.

Sokak sokak kedisini arıyor
Cami İmamı İnan, siyah renkli, boynunda mavi tasması bulunan kediyi gördüğünü, hatta evine aldığını belirterek, “2 gün önce sağlık ocağımızın orada siyah bir kedi boynunda tasması vardı. Kendimiz sevelim dedik. Çok cana yakın olduğu için sevdik. Daha sonra eve getireyim dedim. Tasmasına baktım telefon numarası var mı, sahibine ulaştırırız diye. Lakin tasmasında bir numara yoktu. Kendi yavru kedilerimiz de var. Bu kediden korktukları için arkadaşın kedisini bırakmak zorunda kaldık. Akabinde arkadaşın ilanını gördük Gazipaşa Yayla ve Doğa Severler paylaşımında. Arkadaşımıza ulaştık, böyle bir kedinin olduğunu burada olduğunu beyan ettik. Daha sonra kendileri buraya geldi. Kendileri ile görüştük, anlattık. İnşallah bulunur diye umut ediyorum. Gazipaşa halkımıza buradan duyuruyoruz. Gören duyan ona bakmaya çalışan kişiler sahibi de onu arıyor. Onu özlemiş Allah tez zamanda onu kavuşturur diye buradan sizler aracılığı ile duyuruyoruz” dedi.
Kedisinin en son göründüğü bölgede aramalarını sürdüren Erdemir, bir ara kedisine benzeyen siyah renkli bir kedi görünce heyecanlandı ancak gördüğü kedinin kendi kedisi olmadığını anlayınca hayal kırıklığına uğradı.

Mola yerinde serbest bıraktık kaybettik
Olay anını anlatan Erdemir, “Kemer’den yıllık izine çıktığımda kedimle birlikte Adana’ya seyahat ediyordum. Yaklaşık 7.5 saatlik bir yolculuk sonunda mola verdi otobüs. Hani kedim hava alsın tuvaletini yapsın diye dışarı çıkardığımda tasmasından sıyrılıp orada kaçtı. Bir gün sonrasında Adana’ya vardığımda sosyal medya hesabından Gazipaşa Yayla ve Doğa Severler Sayfasına ilan verdim. O ilan sonucunda kedimin Gazipaşa merkezde, Merkez Sağlık Ocağı civarında olduğunu söyleyen bir Cami imamımız denk geldi. Onunla tanıştık. Bugünde Gazipaşa’dayım, kaybolan kedimi arıyorum. Adana’dan geldim. Vermiş olduğum ilandan sonra Cami İmamı Abdül Kazım İnan hocamız ilanımı görmüş. Hatta cumartesi günü akşam burada sağlık ocağının etrafında evinin karşısında olduğu için sevmiş. Tasmasını görmüş zilini görmüş. Hatta numara falan ulaşabileceğim bir yer var mı diye kontrol etmiş. Bir şey bulamadığı için yakın çevrelerde bir evin evcil hayvanı diye düşünerekten almamış. O vesile ile cumartesi o görüyor pazar günü ilanımı görüyor yazıyor. O vesile ile tanıştık bugünde Gazipaşa'ya geldim. Sağlık ocağının etrafında kedimi arıyorum” diye konuştu.
Corli adını verdikleri kedinin doğduğundan beri yanlarında olduğunu ve özellikle eşi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Erdemir, “Kedi de bir canlı. Doğduğu günden itibaren kedi yanımızdaydı. Eşim olsun, ben olayım 1.5 yıldır yanımızda, bir parçamız gibiydi. Özellikle eşim için çok değerliydi. Kedisinden ayrıldığı günden beri sürekli ağlıyor. Sokak sokak, dükkanlar, eczanelere, diğer çevre yerlere soruyorum. Eğer gördüklerinde vermiş olduğum ilandan bana ulaşmalarını söylüyorum. Sağ olsun çevre esnafı da baya duyarlı hepsi de olumlu tepki verdi. Güzel karşılandı. İnşallah bulunur” dedi.
Kedisinin fotoğrafını gösteren Erdemir, şunları söyledi:
“Kedim ekranda göründüğü gibi siyah, parlak renkli, bal sarısı gözlerine sahip. 1.5 yaşında boynunda lacivert, üzerinde renkli kalp deseni olan zilli bir tasmaya sahip. Çok cana yakın sevecen bir yapıya sahiptir. Çağırdığınızda direk yanınıza gelir. İsmi de Çörnli. Bulanların veya görenlerin insanlık namına bana ulaşmaları iletişime geçmelerini rica ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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