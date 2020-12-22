Ağaçta mahsur kalan papağanı itfaiye kurtardı

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Antalya’da ağacın dalına takılarak mahsur kalan papağan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesinde bir papağanın ağaç dallarına takıldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine giden Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları ağacın dallarından papağanı alarak aşağıya indirdi.

Papağan sahibine teslim edilmek üzere ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

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