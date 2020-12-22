Hırsızın gözüne kestirdiği elektrikli bisikleti çalması güvenlik kamerasında Elektrik bisikletini çalındığını güvenlik kamerasından gören vatandaş: “Şarjı da azdı”

Antalya’da bir apartman bahçesine giren hırsız, elektrikli bisikleti çalarak ortadan kayboldu. Hırsızın görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken, elektrikli bisikletin sahibi, “Şarjı da azdı” dedi.

Dün Kepez ilçesi Fevziçakmak Mahallesindeki meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi bir apartman bahçesindeki elektrikli bisikleti alarak ortalıktan kayboldu. Bisikletin sahipleri, apartmanın güvenlik kamerasını incelediklerinde elektrikli bisikletin bir hırsız tarafından götürüldüğünü fark etti. Elektrikli bisikleti gözüne kestiren hırsızın oldukça soğukkanlı oluşu pes dedirtirken, elektrikli bisikletin sahibinin ‘şarjı da azdı’ sözleri görüntüye yansıdı.

Kimliği belirsiz şüphelinin bulunması için polis çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.