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Oteller yılbaşı programlarını iptal etti

DHA

Oteller yılbaşı programlarını iptal etti


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca dün yayımlanan genelge kapsanında oteller, yılbaşı gecesi için saat 22.00'ye kadar sürecek canlı müzik eşliğindeki gala yemeği programlarını iptal etti. 
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yılbaşı kutlamalarıyla ilgili birçok kısıtlama getirildi. 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar, yaklaşık 3.5 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı kapsamında, eğlence mekanları kapalı olacak. Restoranlar ise saat 24.00'e kadar sadece evlere paket servis yapabilecek. Yılbaşı kutlaması için toplulukların bir araya geleceği eğlence etkinlikleri yasaklandı. Evlere misafir kabul edilmeyecek.
OTELLER GALA PROGRAMI DÜZENLEYECEKTİ
İçişleri Bakanlığı'nın dün yayımlanan genelgesiyle de gala yemeği, balo, canlı müzik gibi birçok etkinliğin planlandığı otellere de yasak getirildi. Türkiye'de en fazla 5 yıldızlı otele sahip Antalya'da bu dönemde açık olan 50 civarında otelde, hem yerli hem de yabancı misafirler için yılbaşı akşamı saat 22.00'ye kadar sürecek canlı müzik eşliğinde gala yemeği programları yapılmıştı. Ancak yeni genelgeyle birlikte tüm oteller bu programlarını iptal etti ve rezervasyon yaptıran müşterilerine de bu karar duyurulmaya başlandı.
BEKLENEN TALEP OLUŞMADI
Antalya ve sahil otellerindeki durumla ilgili değerlendirmede bulunan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yılbaşı tatili için talebin pandeminin gerektirdiği şartlarda kaldığını, eski yıllarda olduğu gibi yoğun talep olmadığını söyledi. Atmaca, dünkü genelge çıkıncaya kadar en azından saat 22.00'ye kadar geleneksel yılbaşı balosu yapabilecek bir gerçek varken, dün itibarıyla hepsinin yasaklanmış gözüktüğünü söyledi.
'BEKLEDİĞİMİZ BİR GENELGE DEĞİLDİ'
Bugünden sonraki durumu tüketicinin tavrının belirleyeceğini kaydeden Atmaca, "Ama biz yılbaşında açık tesisler hazırlığımızı yapmış, yılbaşını bekliyorduk. Dünkü genelge beklediğimiz bir genelge değildi. Evet birtakım kısıtlamalar zaten vardı, 22.00'de müziğin kapatılması, eğlence yapılmaması gibi ama dünkü genelge bambaşka boyuta getirdi" dedi.
'BEKLEYİP GÖRECEĞİZ'
Yurt dışından talebin çok az olduğunu, iç pazarda da herkesin salgından endişe ettiğini belirten Atmaca, "Çok yoğun talep yoktu ama en azından bu dört günü ev yerine otellerde geçirmeyi düşünen bir kitle vardı. Onların tavrını bekleyeceğiz, iptal mi olur, daha fazla rezervasyon mu olur, bekleyip göreceğiz. Yılbaşı akşam 17.00'de başlayıp 22.00'de biten bir gala programı kokteyle başlayıp, yemekle devam eden, içinde canlı müzik, biraz eğlence ve çekiliş olan bir yılbaşı planlamıştık. Ama dünkü genelge bunların hepsini yasaklıyor" diye konuştu.
'BU SÜRECİ İYİ YÖNETTİK'
Sektörün 2020'de inanılmaz, bugüne kadar hiç deneyimlenmemiş bir kriz yılını yönetmek durumunda kaldığını belirten Calista Hotel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, "Çok şükür hem sektör, hem Turizm Bakanlığı bu süreci iyi yönettik. Sayın bakana çok büyük teşekkür borçluyuz, süreci gerçekten çok iyi yönetti. Devletin, en çok etkilenen sektör olması itibarıyla diğer sektörlere olduğu gibi turizm sektörüne yaptığı destekleri takdirle karşılıyoruz" dedi.
'UMURSAMAMAK SÖZKONUSU DEĞİL'
Sektör olarak bugüne kadar alınan kararlara uyduklarını, uymaya da devam ettiklerini belirten Kızıldağ, otelciler ve otellerde hizmetlerden yararlananların bu konuyu umursamadıklarına dair bir durumun kesinlikle sözkonusu olmadığını kaydetti. Kızıldağ, şöyle devam etti:
"Bizler için her şeyden daha önemlisi insan sağlığı. Bunu riske edebilecek hiçbir davranışta, hele hele bütün yaşamını insana hizmet etmek, insanların mutluluğuna harcamak olan turizmcilerin böyle bir durumu olamaz." 
ÖNLEMLER AYNEN DEVAM ETTİRİLİYOR
Yılbaşı dönemiyle ilgili kararname ne gerektiriyorsa onları yapacaklarını açıklayan Kızıldağ, "Otelcileri veya turizmcileri farklı bir algının içine sokmak çok büyük yanlış olur. Biz bu memleketin bekası için daha fazla turist gelsin, daha çok döviz kazandıralım, ekonomiye biraz daha katma değer yaratalım diye uğraşıyoruz ve bu uğraşımız devam edecek. Tabi ki insan sağlığı, can güvenliğine uygun hareket edeceğiz. Pandemi döneminde aldığımız önlemler neyse aynı önlemleri sürdürerek yılbaşı periyodunu da geçireceğiz" dedi.
NORMAL BİR TATİL GİBİ
Rusya'dan ciddi talep aldıklarını, iç pazarda ise talebin yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Kızıldağ, şöyle konuştu:
"Burada tek sıkıntı şu, yurt dışından uçak, tatil, konaklama planlamalarını yapmış ve rezervasyonlarını yapan insanların mağdur edilmemesi anlamında belki biraz daha erken bu karar alınmış olsaydı, iptallerin yapılması ve o sürecin yönetimi daha kolay olabilirdi. Ama karar dün yayımlandı, biz de iletişim içinde olduğumuz tur operatörlerimiz veya dijital ortamlarda bu kararı paydaşlarımızla paylaşıp, nihai tüketiciye ulaştırılması ve kendi kararını vermesi, eğer ülkesi-evinde kalmak istiyorsa orada kalması, kalmak istemiyorsa bu süreci normal bir tatil yapıyormuş gibi burada geçirmelerini sağlayacağız."
YURTDIŞINDAN UÇUŞLAR
Antalya Havalimanı verilerine bakıldığında, aralık ayında bazı ülkelerden çok az sayıda da olsa charter uçuşlar devam ediyor. Bu ülkelerin başında ise Rusya geliyor. 1-17 Aralık tarihleri arasında Antalya'ya Rusya'dan 12 bin 648 kişi, Almanya'dan 3 bin 309 kişi, Polonya'dan 1622 kişi, Kazakistan'dan 1467 kişi, İngiltere'den 1409 kişi, Ukrayna'dan 1102 kişi geldi. 21-27 Aralık haftası arasında ise dış hatlarda 108 uçak gelişi görünüyor.
YILBAŞI REKLAMLARI DA KALDIRILDI
Diğer yandan dünkü genelgeyle, bazı otellerin tur operatörleri ve internet üzerinden yayınlanan yılbaşı programlarının reklamları da kaldırıldı. Beş yıldızlı bazı otellerin programlarında canlı müzik, DJ performans, piyano resitali, gala yemeği şeklinde değişik etkinlikler bulunuyordu. Açık otellerin tamamında ise yılbaşına özel süslemeler yer alıyor. 
DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-12-22 15:58:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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