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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor, Rize deplasmanına hazır

DHA

Antalyaspor, Rize deplasmanına hazır


Tolga YILDIRIM Adem AKALAN / ANTALYA,(DHA) Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, galibiyet hedeflediği Çaykur Rizespor deplasmanı hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tamamladı. Kırmızı beyazlılarda Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez, Özgür Ertem yaparken, mücadelenin 4'üncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
Ligde son 4 maçını kaybetmeyen kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Ersun Yanal, Rize deplasmanında galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yapan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal futbolcularına taktik çalıştırdı. Kart cezası olan futbolcusu bulunmayan kırmızı-beyazlıların Rize deplasmanında sakatlığı nedeniyle Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican forma giyemeyecek.
Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçında bu sezonki ilk deplasman galibiyetinin peşinde olacak. Kırmızı beyazlılar bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta galibiyet alamadı. Akdeniz ekibi 6 mücadelede 2 yenilgi ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.
TOPLAM 23 KARŞILAŞMA
Fraport TAV Antalyaspor, daha önce Karadeniz ekibiyle toplamda 23, Süper Lig'de ise 18 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım ilk kez 1986-1987 yılında Süper Lig'de birbirlerine rakip olurken, kırmızı-beyazlılar sahadan Adnan Gülek ve Bekir Kahraman'ın attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.
Antalyaspor, oynanan toplam 23 maçta rakibine karşı 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Antalyaspor ile Çaykur Rizespor, birbirlerine rakip oldukları 23 maçın 18'ini Süper Lig'de, 2'sini ise TFF 1. Lig ve 3'ünü de hazırlık maçlarında oynadı.
Mavi yeşilliler ile Fraprot TAV Antalyaspor Rize'de ise 10 kez karşılaştı. Oynanan 11 maçta kırmızı-beyazlılar rakibine karşı 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4'de yenilgi aldı.
Karadeniz temsilcisi Atmacalar ile Akdeniz ekibi Antalyaspor'un birbirleriyle oynadıkları maçlarda toplamda en fazla 6 gol atıldı. 2 kez 6 golün atıldığı maçları Çaykur Rizespor kazanırken, 2002-2003 yılında Antalya'da ve 2015-2016 yıllarında Rize'de oynanan maçlar 5-1'lik skorlarla sona erdi. Oynanan bu 2 maç aynı zamanda iki takım arasındaki mücadeleler içerisinde alınan en farklı skor olarak da kayıtlara geçti.
Çaykur Rizespor ile kırmızı-beyazlılar arasında oynanan toplam 23 maçta 7 kez 2-1'lik skor alındı. Kırmızı-beyazlılar ile Karadeniz ekibi arasında 3'er kez 1-1 ve 2-2'lik skor, 2'şer kez 1-0, 2-0, 3-1 ve 5-1'lik sonuçlar alınırken, 1'er kez de 0-0 ve 3-0'lık skorlarla maçlar sona erdi.
Mavi-yeşilli ile kırmızı-beyazlı ekipler arasında oynanan 23 maçta toplam 67 gol atıldı. Antalyaspor, rakibine 33 gol atarken, Çaykur Rizespor ise kırmızı beyazlılara 34 golle karşılık verdi.
MUHTEMEL 11: "Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Fredy, Sidney Sam, Podolski, Amilton, Jahovic"
SAKAT: Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican
CEZALI: Yok
DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAdem AKALAN
2020-12-23 11:23:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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