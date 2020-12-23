Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile 24. randevuda

Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor yarın 24. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Kayserispor’u 20 mağlup eden Antalyaspor, büyük moral buldu. Kırmızı beyazlılar, bu galibiyetle ligde 17 puanla 12. sıraya yükselirken, Trabzonspor'a 21 mağlup olan Çaykur Rizespor, 15 puanla 15. sırada kaldı.

14. hafta maçında yarın saat 19.00’da Çaykur Rizespor ile Antalyaspor’da hazırlıklar tamamlandı. Çaykur Didi Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez ve Özgür Ertem hakem üçlüsü yönetecek. Kırmızı beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle Serdar Gürler, Drole,Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol ve Ali Eren İyican forma giyemeyecek.

Antalyaspor ile Çaykur Rizespor, daha önce 23 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızıbeyazlılar 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Deplasmanda oynanan 11 mücadelede ise Akdeniz temsilcisi, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Kırmızıbeyazlılar, geçen sezonki karşılaşmalarda deplasmanda rakibine 10 mağlup olurken, sahasındaki karşılaşmayı ise 31 kazanmıştı.



Muhtemel 11

Akdeniz ekibi Antalyaspor’un Çaykur Rizespor maçına, “Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Veysel Sarı, Kudriashov, Nuri Şahin, Podolski, Amilton, Fredy,Sidney Sam ve Jahovic” on biriyle çıkması bekleniyor.

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