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(ÖZEL) Korkarak başladığı boksta şampiyon oldu, hedefi olimpiyatlar

DHA

(ÖZEL) Korkarak başladığı boksta şampiyon oldu, hedefi olimpiyatlar


Mithat ABAKAN Ömer KARÇA / MANAVGAT (Antalya),(DHA) Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Hilal Atasever (13), bir arkadaşının önerisiyle 2 yıl önce başladığı ve ilk zamanlarda korktuğu boksta üst minikler yıldız kızlarda Türkiye şampiyonu oldu. Hilal Atasever, şimdi haftanın 5 günü antrenman yaparak gelecekte olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.
Manavgat Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Hilal Atasever, 2 yıl önce ortaokul öğrencisiyken, sömestir döneminde bir arkadaşının önerisiyle boks sporu yapmaya başladı. İlk başlarda bokstan çekinen ve korkan ayrıca antrenmanlar dolayısıyla oldukça zorlanan Atasever, zamanla boksa alıştı. Geçen yıl Antalya'da düzenlenen turnuvada il birincisi olarak Amasya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'na katılan Atasever, gerek heyecanı gerekse tecrübesizliği nedeniyle ilk turda elendi. Amasya dönüşünde kaybettiği Türkiye şampiyonluğu sebebiyle hem üzülen hem de hırslanan ve antrenörü Mustafa Sümer'in tavsiyesine uyarak kilo veren Hilal Atasever, haftanın 6 günü yaptığı çalışmaların ardından yeniden Antalya birincisi olarak geçen şubat ayında Çankırı'da düzenlenen Üst Minikler Yıldız Kızlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Milli takım kampı için çağrı bekleyen Hilal Atasever, geçen mart ayında ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kampın yapılmamasına çok üzüldü.
HİLAL ATASEVER: "İLK HAFTALARDA BİRAZ ZORLANDIM"
Koronavirüs salgını süresince antrenörünün verdiği antrenman programını birebir uygulayan ve haftanın 6 günü çalışan Hilal Atasever, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Atasever, 2 yıl önce sömestirde boksa başladığını anlatarak, "15 tatilde bir arkadaşım 'spor salonuna boks yapmaya gelir misin' dedi, ben de kabul ettim. İlk başlarda biraz korktum. Hani yapamayacağım sandım ama ilk haftalarda da biraz zorlandım. Sonra Mustafa hocayla tanışınca hem de antrenmanlara devam ettikçe alışmaya başladım" dedi.
"KAYBEDİNCE DAHA ÇOK HIRSLANDIM"
Antrenmanlara devam ettikçe boksu sevmeye başladığını söyleyen Atasever, "2019 yılında Antalya birincisi oldum. Amasya'ya Türkiye Şampiyonası'na gittik. İlk maçımdı çok heyecanlıydım, olmadı. Kaybedince daha çok hırslandım. 2020'de daha çok çalıştık. Koronavirüs salgını vardı ama haftada 6 gün antrenman yaptık. Kilo düştüm ardından yine Antalya il birincisi oldum. Çankırı'da yapılan Türkiye Üst Minikler Yıldız Kızlar Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldum" diye konuştu.
"HEDEFİM ÜLKEMİZİ OLİMPİYATLARDA TEMSİL ETMEK"
Hedefinin milli takıma seçilerek olimpiyatlara katılmak olduğunu anlatan Atasever, "Koronavirüs nedeniyle milli takım kampı yapılmadı, biz de katılmadık. İnşallah bir dahaki seneye. Boksta hedefim çok çalışıp ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek" diye konuştu.
MUSTAFA SÜMER: "SAVAŞARAK KAZANDI"
Hilal Atasever'in antrenörü Mustafa Sümer de şöyle dedi: "Hilal, başlangıçtan bu yana tırmanışta, güzel ilerliyor. Aşamaları çok iyi geçti. Kilo düşmesi çok iyi oldu. Uyku düzeni de normalleşti. Bir sporcunun yapması gereken çalışmayı çok iyi yaptı. Bunun sonucunda başarı kaçınılmaz oldu. Hilal de zorlu rakipleri olmasına rağmen Türkiye şampiyonu oldu. Zorlansa da adeta savaşarak kazandı."
"NEDEN BİR OLİMPİYAT SPORCUSU OLMASIN?"
Hilal'in kendisine olimpiyatlara katılma hedefi koyduğunu anlatan Sümer, "Hilal, kendisi isterse -ki sporcu için her şey önemli, psikolojik çevresel etmenler, sponsorla bile sporcunun hayatına ve geleceğine etki ederBunlar oturduğu sürece, Hilal ileride neden bir olimpiyat sporcusu olmasın? Hilal çok çalıştığı sürece bunu başaracak kapasiteye sahip" dedi.
"SPOR SALONLARINA İLGİDE DÜŞÜŞ VAR"
Diğer taraftan Mustafa Sümer, koronavirüs salgını nedeniyle ailelerin etkilendiğini belirterek, "Koronavirüs salgını amatör sporları epey bir etkiledi. İnsanlarda bir korku var. Aslında spor yapan anatomik olarak da metabolizma olarak da spordan korkmak yersiz. Spor salonlarında da virüsün bulaşması çok çok azdır. İnsanlarda koronavirüsten dolayı çekingenlik oldu ve spor salonlarına ilgide yüzde 60 oranında bir düşüş var" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hilal Atasever'in Türkiye şampiyonu olduğu turnuvada madalya töreni 
Hilal Atasever'in antrenmandan görüntü
Hilal Atasever'in açıklamaları
Hilal Atasever, antrenörüyle çalışması
Mustafa Sümer'in açıklamaları
Antrenmandan detay
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA
2020-12-23 11:53:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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