Cinayet sanığı: Maktul, sevgilime sözlü tacizde bulundu



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da iş ortağı Halil Kuş'u (59) bıçaklayarak öldüren Mustafa Adıgüzel (40), duruşmadaki savunmasında, maktulün sevgilisine sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdü. Adıgüzel, Kuş'un kendisini bıçaklayınca koruma amaçlı elindeki bıçağı salladığını, kaç kez hamle yaptığını bilmediğini anlattı.

Olay, 4 Eylül günü akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6495 Sokak'ta meydana geldi. Serik ilçesinde birlikte kahvehane işleten Halil Kuş ve Mustafa Adıgüzel, kredi borçlarının bitmesi üzerine kutlama yapmak istedi. Birlikte alkol alan Halil Kuş ve Mustafa Adıgüzel arasında küfürle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Mustafa Adıgüzel, Halil Kuş'u boynu ile göğsünden 2 kez bıçakladı. Kuş, olay yerinde hayatını kaybetti. Karnından yaralı Mustafa Adıgüzel ise Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Olay sırasında Adıgüzel ve Kuş'un yanında olan F.B., ifadesinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, Mustafa Adıgüzel'in kaçarken çalılık alana attığı bıçağı buldu. 'Motosiklet hırsızlığı' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından poliste kaydı olan Mustafa Adıgüzel, tedavisinin ardından adliyeye çıkarılarak tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mustafa Adıgüzel duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, öldürülen Halil Kuş'un ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

'KÜFÜRLER ETMEYE BAŞLADI, SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM'

Sanık Adıgüzel savunmasında, Kuş ile uzun süredir arkadaş olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Birlikte kahvehane işletiyorduk. Olaydan 6 ay önce sevgilim F.B., bizim adımıza 20 bin TL kredi çekti. Karşılığında F.B.'ye borç senedi verdik. Kredinin 16 taksitini ödedik, son 8 ay kalmıştı. Olaydan bir gün önce ben kız arkadaşım F.B.'nin evinde kalmıştım. Olay günü maktul F.'yi aradı. Serik'te nar sattığını, hissesine düşen 4 bin 700 TL'yi ödemek istediğini söyledi. F. maktulü evine davet etti. Maktul eve gelirken alkol getirmemişti, ancak alkollüydü. F.B. de eve alkol almıştı. Halil Kuş, F.'ye parayı vererek senetlerini aldı ve imza bölümlerini yırtarak cebine koydu. Alkol almaya devam eden maktul iyice sarhoş oldu. Masadaki bardakları kırdı. Ardından 'Benim param pulum var. Size ihtiyacım yok' diyerek ağır küfürler etmeye başladı. Onu sakinleştirmeye çalıştım"

'ALKOLLÜ OLDUĞUM İÇİN KAÇ KEZ HAMLE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Adıgüzel, maktulün sevgilisi F.B.'ye sözlü tacizde bulunduğunu, bu nedenle kendisine tepki gösterip, evi terk etmesini istediklerini kaydetti. Halil Kuş'un evi terk etmekte direndiğini öne süren Mustafa Adıgüzel, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Bana zarar vereceğini düşünerek mutfaktan bıçak aldım ve maktulü evden dışarı çıkardım. Maktul dışarıda bana bıçak çekti ve salladı. Bu sırada göğsümden yaralandım. Üzerime gelirken ben de kendimi koruma amaçlı bıçak salladım. Alkollü olduğum için kaç kez hamle yaptığımı hatırlamıyorum. Maktul yere düşüp, üzerinde kan görünce 112'yi aramak için eve doğru koştum ve F.B.'ye ambulansı aramasını söyledim. Sonra F.B.'ye olayı anlattım. Ardından boş araziye attığım bıçağı gelen polislere teslim ettim."

Öldürülen Halil Kuş'un eşi ise olay günü saat 16.00 sıralarında eşinin kendisini telefonla aradığını belirterek, sanığı kastederek, kendisini mahvettiği şeklinde sözler sarf ettiğini söyledi. Halil Kuş'un diğer yakınları da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

'BANA SARILMAYA ÇALIŞTI'

Tanık olarak dinlenen F.B. ise Mustafa Adıgüzel ile 6 yıldır birlikte olduklarını belirterek, "Maktulü 4 yıldır tanıyorum. Ona 'Halil Ağabey' diye hitap ederdim. Olay günü maktul bana sarılmaya çalıştı" dedi.

Halil Kuş´un kendisine sözlü tacizde bulunduğunu öne süren F.B., "Bunun üzerine Halil aşırı derecede alkollü olan maktulün koluna girerek dışarı çıkardı. Olay nasıl oldu bilmiyorum. Sadece Mustafa Adıgüzel evin camına vurarak maktulü öldürdüğünü söyledi" diye konuştu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-12-23 12:33:47



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