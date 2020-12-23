Kaçak avladıkları yaban keçisinin derisini yüzüp, not bırakarak ipe astılar



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde nesli tükenmekte olan dağ keçisini, yasak olmasına rağmen avlayan kaçak avcılar, içini boşalttıktan sonra kafası ve derisiyle çardağa astı. Keçinin üzerinde, kaçak avlanmanın önüne geçmek için bölgede mücadele eden muhtara yönelik tehdit notu yer aldı.

İbradı'da kaçak avcılar, yasak olmasına rağmen avladıkları dağ keçisini, sadece derisi ve kafası kalacak şekilde içini boşalttıktan sonra iple boynundan çardağa astı. Asılı keçiyi ve üzerine bırakılan notu görenler şaşkınlık yaşadı. Keçinin üzerindeki notta, 'Muhtar bu sana uyarıdır. Çevirdiğin dolaplar boyunu aştı. Ayağını denk al. Attığın adımlara dikkat et, yoksa sonuçları ağır olur' yazdığı görüldü.

`TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEĞİM´

Bölgede kaçak avcılığın engellenmesi için mücadele eden, fark ettiği avcıları da jandarmaya ihbar ederek, nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçilerini korumaya çabalayan Ürünlü Mahalle Muhtarı Lütfullah Yamansoy, kendisini hedef alan yazıya tepki gösterdi. Tehdit ve intikam duygusuyla dağ keçisini avlayıp, iple boynundan asarak vahşet yapan kaçak avcılara seslenen Yamansoy, "Bir yıldır devamlı tehdit alıyorduk. En son tehdit beni kamçıladı. Artık ne gerekiyorsa boyun eğmeyeceğim. Bunu yapan avcı gurupları belli. Hepsi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Tehdit notundan dolayı hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Yamansoy, korunmasına yönelik yardım talep etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-12-23 12:46:30



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