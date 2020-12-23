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Vali Yazıcı'dan yılbaşı için Antalya'ya geleceklere: Dinlenmeye buyursunlar

DHA

Vali Yazıcı'dan yılbaşı için Antalya'ya geleceklere: Dinlenmeye buyursunlar


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, yılbaşı gecesi için alınan tüm kararların kesinlikle uygulanacağını belirterek, kurallara uyulması çağrısında bulundu. Vali Yazıcı, yılbaşını Antalya'da geçirmeyi planlayanlara yönelik "Dinlenmeye buyursunlar ama eğlenme noktasında 22.00 itibarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da tüm kısıtlamaları uygulayacağız" dedi. 
Yılbaşı sürecine ilişkin sokağa çıkma kısıtlamasının 31 Ocak Perşembe günü saat 21.00 itibarıyla başlayıp, 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süreceğini belirten Vali Ersin Yazıcı, alınan önlemleri DHA muhabirine anlattı. Antalya'nın geçen yıllarda yılbaşını turizm nedeniyle çok canlı kutladığını belirten Vali Yazıcı, bu yıl Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan gelen talimatlar doğrultusunda çeşitli kısıtlamalar getirildiğini hatırlattı.
DENETİMDE 5 BİN 51 POLİS VE JANDARMA
Kentte saat 22.00 itibarıyla açık oteller ve benzer tüm işletmelerde canlı müzik, CD, kaset yayını ya da görsel birtakım animasyon veya başka türlü programların tamamının bitirilmesi gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı, "Saat 22.00 itibarıyla eğlenceye dönük bütün kayıttan, canlı, gösteri, ses, müzik hepsinin bitirilmesi gerekiyor. Biz bunu inşallah yılbaşı gecesi 22.00 itibarıyla emniyet müdürlüğü olarak 421 ekip, 4 bin 338 personel, jandarma olarak da 216 ekip, 713 personelle denetleyeceğiz" dedi.
'KARARLAR KESİNLİKLE UYGULANACAK'
Açık olacak yerler ve otellerin işletmecilerine seslenen Vali Yazıcı, "Şunu rica ediyorum; lütfen kurallara uyalım. 31 Aralık akşamı 22.00 itibarıyla otellerimizde veya açık olan işletmelerimizde her türlü müzik, ses, görsel canlı yada kayıttan tamamının bitirilmiş olması gerekiyor. Bunu temin etmekle mükellefiz. Bunu temin edeceğiz. Antalya Türkiye'nin turizm başkenti, yanlış örnekler oluşturmaması gereken bir şehir. Ben Antalyalı hemşehrilerimin, işletme sahiplerinin hassas olacağını düşünüyorum. Lütfen kurallara riayet edelim. Ankara'dan gelen ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları kesinlikle uygulanacak" diye konuştu.
'AÇIK BÜTÜN İŞLETMELER DENETLENECEK'
Denetimler ve uygulanacak kararlarla ilgili Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerine talimat verildiğini anlatan Vali Ersin Yazıcı, 19 ilçe kaymakamıyla da toplantı yaparak, bu ikazları hatırlatacağını açıkladı. Yılbaşı gecesi 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması olacağı için güvenlik kuvvetlerinin açık işletmeleri denetleme oranının çok daha yüksek olacağını belirten Yazıcı, "Çünkü sokakta kimse olmayacağından, hemen hemen hiçbir işletme oteller dışında yerler açık olmayacağından biz bütün ekiplerimizle o gece tüm işletmelerimizi denetlemeyi düşünüyoruz. Yanlış bir görüntü olmasın. Turizmin başkenti olarak yanlış örnek oluşturmayalım arzusundayız ve bunu da temin etmek için tüm hazırlıklarımızı yaptık" dedi. 
'DİNLENMEYE BUYURSUNLAR'
Bu yılbaşı için yurt dışından ve yurt içinden Antalya'ya yönelik beklenen hareketlilik ile ilgili de bilgi veren Vali Yazıcı, şunları söyledi:
"Yurt dışından geçen yıllara oranla hiç kimse gelmiyor. Rakamları çok düşük bekliyoruz. Zaten gelen misafir sayımız günlük 8001000 kişiye falan düştü, hafta sonları birkaç bin oluyor. Avrupa'da bazı ülkelere ülkemiz tarafından uçuş yasağı da konuldu. Dolayısıyla büyük bir hareket beklemiyoruz. Yurt içinden büyük bir hareket bekleniyordu, bazı turizmcilerimiz bunu ifade etmişti. Yani eskiden beri ülkemizin başka noktalarından insanlar buraya dinlenmeye ve eğlenmeye geliyorlarmış, dinlenmeye buyursunlar ama eğlenme noktasında 22.00 itibarıyla biz tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da tüm kısıtlamaları uygulayacağız."
EVLERDEN GELEN İHBARLAR DEĞERLENDİRİLECEK
Vali Yazıcı, yılbaşında evlerde toplanarak yapılabilecek kutlama, eğlence gibi durumlara karşı da uyardı ve yapılmamasını tavsiye etti. Bu tür ihbarlar geldiğinde evlerin de denetleneceğini kaydeden Yazıcı, "Özel mülkiyettir ama şunu biliyoruz, toplu olarak yapılan yemek, eğlence, cenaze, taziye zaten bunlar yasak. İnsanlar bu tür şeyleri yaptığında arkasından biz filyasyon ekiplerimizle yaptığımız tespitte, tüm Türkiye'de de aynı, bir cenazenin ardından onlarca, yüzlerce pozitif vaka çıkıyor. Bir düğün veya toplu yapılan herhangi bir etkinliğin, 1520 kişilik bir aile yemeğinin ardından bütün ailenin PCR testleri pozitife dönüyor. Normal koşullarda evlerde toplanmayı Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla arzu etmiyoruz. Misafir yasak şeklinde bir ifade koymadık ama Cumhurbaşkanı'mız, bakanımız açıkladı, o gece büyük toplantılar olmayacak bir kere. Olursa ihbar gelmesi halinde ona da bakacağız. Lütfen bunlardan kaçınalım" diye uyardı.
PANDEMİDE SON DURUM
Koronavirüs salgınında geçen haftalarda kritik seviyedeki iller arasında gösterilen Antalya'daki son durumu da paylaşan Vali Ersin Yazıcı, 89 Aralık günlerine kıyasla günlük vaka sayılarında yüzde 5060'a varan düşüş olduğunu kaydetti. Filyasyon altında tutulanların sayısında da düşüş olduğunu açıklayan Yazıcı, şu çağrıda bulundu:
"Ama gevşemeyelim lütfen. Hala yüksek rakamlardayız. Kritik sınırın altındayız. Hastane, yoğun bakım açısından değerlendirdiğimizde Antalya kritik sınırda değil. Yoğun bakım ve hastane doluluğumuzda makul seviyelerdeyiz ama vaka sayımız arttığı an sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden lütfen duyarlı olalım. Bunu eksildi şeklinde değerlendirip bir rehavete kapılmayalım, çünkü çok yükselmişti, yaz aylarına göre yine rakamlarımızın çok üstündeyiz. Ayın 8-9'u itibarıyla pik yapmıştı Antalya, o rakam yüzde 50-60 civarında azalmış oldu. Yoksa yaz aylarına göre hala çok yükseğiz, dolayısıyla dikkatli olalım."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-12-23 14:17:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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