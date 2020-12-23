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Emekli öğretmen, evini kütüphaneye çevirdi Yaklaşık 5 bin kitapla sınavlara hazırlanan öğrencilere ve kitap tutkunlarına yardımcı olmaya çalışıyor

İHA

Emekli öğretmen, evini kütüphaneye çevirdi Yaklaşık 5 bin kitapla sınavlara hazırlanan öğrencilere ve kitap tutkunlarına yardımcı olmaya çalışıyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde evinin bir odasını kütüphaneye dönüştüren emekli öğretmen, yaklaşık 5 bin kitapla sınavlara hazırlanan öğrencilere ve kitap tutkunlarına yardımcı olmaya çalışıyor.
Türkiye’nin farklı kentlerinde 19701996 yıllarında ilkokul öğretmenliği yapan Abdullah Kara, emekli olduktan sonra memleketi Antalya’nın Akseki ilçesine yerleşti. Çukurköy Mahallesi’nde bulunan evinin bir odasını kütüphaneye dönüştüren Kara, öğretmen olarak görev yaptığı yıllarda aldıklarının yanı sıra yeni aldıklarıyla kütüphanesindeki kitap sayısını yaklaşık 5 bine çıkarttı.
Kara, kütüphanesini sınavlara hazırlanan öğrenciler, kitap tutkunları ve isteyen herkese açtı. Abdullah Kara, öğretmen olarak görev yaptığı yıllarda aldıklarının yanı sıra daha sonra edindiği kitaplarla kütüphanesini geliştirdiğini, bu sayede kitap sayısının 5 bini aştığını söyledi.
Genellikle gençlerin faydalandığı kütüphanede öğrenciler için rahat bir çalışma ortamı hazırlamaya çalıştığını dile getiren Kara, kütüphanede ders ve sınavlara hazırlık kitapları ile soru bankaları, roman, tarih kitapları, ansiklopediler ve çocuk hikayeleri bulunduğunu anlatan Kara, şöyle devam etti.
“Emekli olduktan sonra köyümde bulunan evimin bir odasını kütüphane yapmaya karar verdim. Çünkü elimdeki kitaplar çok miktarda birikmişti. Bu kütüphaneyi yaptıktan sonra köyümüzden ilköğretime giden öğrencilerin ödevleri olduğunda veya okumayı seven öğrenciler yanıma gelip bire bir benle görüşüp onlara tavsiyelerde bulunuyorum. Onlara seviyelerine göre kitaplar veriyorum. Ödevlerini yaparken oturuyorlar. Kitapların bulunduğu ortamda ödevlerini yapıyorlar. Bazıları kitapları ödünç olarak alıp, daha sonra yine bana geriye getiriyorlar. Bu arada bazıları internetten aradım bulamadım, sizden bulabilir miyim diye geliyorlar.
Üniversiteyi bitiren öğrenciler tez hazırlarken buraya gelip kütüphanedeki kitaplardan yararlandığını vurgulayan Kara, “Bizdeki kitaplardan kaynak olarak yararlanıyorlar. Amacım gençlere hizmet ederek okumayı sevdirmek, onlara eğitim konusunda her türlü desteği vermektir” dedi.
Öğrencilerin boş zamanlarını genelde internet kafelerde geçirdiğini dile getiren Kara, şöyle konuştu:
"Artık öğrenciler hazır bilgiye alıştı. İnternette buldukları bilgilerle derslerine hazırlanıyorlar. İnternet kafeler öğrencilerin araştırmacı yönünü köreltti. Ben de çevremdeki gençlere yeniden kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, onlara yardımcı olmak için çaba harcıyorum."
Kara, eskiyen ve ciltleri bozulan kitapların dahi ciltlerini kendisinin yaptığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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