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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıkçılar için ücretsiz kreş müracatı uzatıldı

İHA

Sağlıkçılar için ücretsiz kreş müracatı uzatıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hastanelerin pandemi servislerinde görev yapan ve Muratpaşa’da ikamet eden sağlık çalışanlarının 36 yaş arası çocuklarına ücretsiz kreş hizmeti için başvuru süresinin 10 Ocak’a kadar uzatıldığını söyledi.
Covid19 vaka sayılarında artış yaşanan illerden biri olan Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi hastanelerin pandemi servislerinde görev yapan sağlık çalışanlarının çocuklarına ücretsiz kreş hizmeti veriyor. Başkan Uysal, talep üzerine, 20 Aralık’ta sona eren başvuru süresinin 10 Ocak Pazar gününe dek uzatıldığını söyledi.
Muratpaşa Belediyesi, başvuruları 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi ve dilekçeyle alıyor. Belediyenin ücretsiz kreş hizmetinden yararlanmak isteyen sağlık çalışanlarının, mevzuat hükümleri uyarınca, Muratpaşa’da ikamet etme zorunluluğu bulunuyor. Kreş hizmeti, 36 – 72 ay arası çocukları kapsıyor. Sağlıkçıların çocuklarına yönelik kreş hizmetinde Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Antalya’nın önemli hastanelerinin bulunduğu bölgeye en yakın BayındırSoğuksu Mahallesi’nde bulunan Münir Özkul Kreşi kullanılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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