Kaçak avladıkları yaban keçisinin derisini yüzüp, not bırakarak ipe astılar (2)

JANDARMA MUHTARIN İFADESİNE BAŞVURDU

İbradı'da nesli tükenmekte olan dağ keçisinin, yasak olmasına rağmen avlanarak, içinin boşaltılıp kafası ve derisiyle çardağa asılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı, Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleriyle İbradı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği'nden görevliler keçinin bulunduğu çardağa gelerek inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, keçinin üzerinde, kaçak avlanmanın önüne geçmek için bölgede mücadele eden muhtara yönelik tehdit notu yer alması üzerine Ürünlü Muhtarı Lütfullah Yamansoy'un da ifadesine başvurdu. Yaban keçisi ise olay yerindeki çalışmaların ardından detaylı inceleme için götürüldü.

'GEYİK GİBİ DERİMİ YÜZSELER YİNE BOYUN EĞMEYECEĞİM'

Muhtar Lütfullah Yamansoy, olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Geçen dönem bir adet yakaladık, 3 ay sonra 3 yaştan, 5 yaştan çıkma, 7 yaştan çıkma geyikleri yakaladık. Biz bunları çok iyi takip ediyoruz. Tabii her türlü tehdidi alıyoruz. En son ki tehdit buraya kadar geldi. İşte 2 yaştan çıkma bir yaban keçimiz. Bir vatandaş bunu vuruyor. Buraya getiriyor. Bir de not bırakıyor. Diyor ki 'Muhtarım ayağını denk al, sen sınırları aştın' diye tehditkâr yazılar bırakmışlar. Biz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Geyik gibi derimi yüzseler yine boyun eğmeyeceğim. Bu kesinlikle böyle bilinsin. Ben memleketimi korumakla mükellefim. Her türlü tehdide açığım. Yaban keçilerinin avlanmasına karşı mücadelemiz devam edecek. Bize sahip çıksınlar, av korumayı biraz çoğaltsınlar" dedi.Bülent ÜLKER/İBRADI (Antalya), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / İbradi Bülent ÜLKER

2020-12-23 15:34:21



