Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 2-0

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) (DHA)STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Yunus Dursun, Ömer Faruk Gümüş, Gökhan Erdöl

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir Atakan Cangöz (Dk. 86 Ergün Nazlı), Mahsun Çapkan (Dk. 68 Gökay Eser), Murat Gürbüzerol (Dk. 68 Sinan Özkan), Sinan Kalaycı, Yusuf Onur Arıkan, Abdulsamed Burak, Sefa Narin, Emre Bekir, Erkan Şahin, Yusuf Çelik (Dk. 70 Ercan Şirin)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya Hasan Güleryüz (Dk. 81 İlyas Yılmazer), Sefa Durmuş (Dk. 59 Gökhan Erdöl), Sergen İlhan, Taşkın Kartal, Gökhan Cingirt (Dk. 14 Abdullah Dilan Aydın), Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci, Berk Ali Nizam (Dk. 59 Ömer Faruk Gümüş), Sadık Arda Yılmaztürk, Ömer Çetinbaş

GOLLER: Dk. 51 Murat Gürbüzerol, Dk. 81 Emre Bekir (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Mahsun Çapkan, Sefa Narin (Serik Belediyespor) Taşkın Kartal, Hasan Güleryüz, Sergen İlhan, Sadık Arda Yılmaztürk (Karacabey Belediyespor)Misli.com 2´nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Karacabey Belediyespor karşılaştı. Maç Serik Belediyespor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ile 3 gün önce istifa eden kulüp başkanı Ramazan Kaçar ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada ev sahibi ekip, 51´inci dakikada Murat Gürbüzerol´un golüyle 1-0 öne geçti. 81´inci dakikada Emre Bekir, attığı golle skoru belirledi: 2-0.

Karşılaşma öncesinde dün hayatını kaybeden Trabzonspor´un efsane ismi Özkan Sümer için saygı duruşunda bulunuldu.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-12-23 15:50:27



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