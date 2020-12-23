Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Karşılaşma 11'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

47. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Efecan topu şık bir geri pasla ceza sahası yayındaki Berkan’a verdi. Bu futbolcunun sert şutu kaleci Ertaç’ta kaldı.

50. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran ceza sahasının dışından topu içerideki Babacar’a attı. Altıpasın hemen dışındaki Babacar’ın yakın mesafeden şutu az farkla auta gitti.

52. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağda Siopis topu ceza sahası yayındaki Bakasetas’a verdi. Bu futbolcunun uzaktan şutu auta gitti.

60. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında sağdan orta yapan Umut’un topu kaleci Marafona’dan sekti. Topla buluşan Adem topu ağlara gönderdi. 11

70. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih orta sahaya yakın yerden topu soldaki Babacar’a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içine girerek soldan vurduğu sert şut kaleci Ertaç’ta kaldı.

71. dakikada Alanyaspor’un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Moubandje’nin kafa vuruşu kaleci Ertaç’ın kucağında kaldı.

79. dakikada gelişen Malatyaspor kontratağında Tetteh orta sahadan kaptığı topu ceza sahası içine kadar getirdi. Kaleciyle karşı karşıya kala Tetteh’in şutunu kaleci Marafona’dan geri döndü. Karambolde kalan topu Caulker dışarı attı.

84. dakikada Alanyasporlu Salih’in uzak köşeden kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.

90+3. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Efecan Davidson paslaşması sonrası, Davidson kaleye yakın yerdeki Mustafa’ya topu attı. Bu futbolcu şutu az farkla auta gitti.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy x, Mehmet Metin x, Bahtiyar Birinci x,

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Francois Moubandje xxx, Juanfran xxx, Giorgos Tzavellas xx, Steven Caulker xx, Davidson xx, Anastasios Bakasetas xxx, Manolis Siopis xx (Salih Uçan dk. 62 x), Berkan Kutlu xx, Efecan Karaca xxx, Khouma Babacar xxx (Mustafa Pektemek dk. 81 ?)

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Adam Bareiro

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xxx, Issam Chebake xx, Karim Hafez xx, Teenage Hadebe xx, Semih Kaya xx, Kubilay Kanatsızkuş xxx (Jetmir Topalli dk. 90+4 ?), Youssouf Ndayishimiye xx, Adem Büyük xxx (Zeki Yavru dk. 86 ?), Afriyie Acquah xx (Moryke Fofana dk. 89 ?), Olcay Şahan xx (Benjamin Tetteh dk. 47 x), Umut Bulut xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Murat Akça, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildiz, Moryke Fofana, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Khouma Babacar (dk. 33) (Alanyaspor), Adem (dk. 60) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Anastasios Bakasetas, Efecan (Alanyaspor), Afriyie Acquah, Umut Bulut (Yeni Malatyaspor)

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