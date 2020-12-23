Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından

DHA

Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından


Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)SÜPER Lig'in 14´üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Maçı genel olarak devrelere bölmeden değerlendirirsek, çok güzel, arzulu futbol oynayan, son haftalarda çıkışta olan takıma karşı oynadığımız oyundu. Ona rağmen girdiğimiz pozisyonlar, topun bizde kalması, topa sahip olma, coşku, arzu her şey ön plandaydı. Onun için oyuncularımızı kutluyoruz. Biz 3 haftadır çarşambaları da maç oynuyoruz. Ona rağmen verdiğimiz mücadele, tempo, fizik gücümüz, oyun arzusu, şevki bizde hep ön plana çıktı. Özellikle son düdüğe kadar galibiyeti kaçıran takımdık. Bir tek eksik olan 2´nci goldü. Onun için bu mücadelelerinden dolayı özellikle oyuncularımızı kutluyoruz. Onların arzusu, isteği, yetenekleri ön planda. Karakterlerini ortaya koyuyorlar. Bizler için bu ilerisi için ümit verici noktadır" dedi. 
"OYUNDAN VE OYUNCULARIMIZDAN MEMNUNUZ"
Alanyaspor´un Beşiktaş maçında sergilediği başarılı performansın, Yeni Malatyaspor maçında sergilenmediği ile ilgili soruya Tokatlı, "İki maçın arasındaki fark, oyun ve tempo olarak eksik değildi. Ancak bugünkü maçta gol bulamadık. Şunu da göz ardı etmemek lazım, Yeni Malatyaspor son zamanların formda ekibi. Özellikle de ileri uçlarında çok usta ayakları var. Onlar da bize kazanmak için oynadı. Ona rağmen top oynama yüzdesi bizde, pas yüzdesi bizde. Bütün üstünlükler bizde. Dediğim gibi sadece bizde 2´nci gol eksikti. Onu bulamadık. Biz oyundan, oyuncularımızdan son derece memnunuz. İnşallah ilerleyen haftalarda bunu telafi edeceğiz. 
YENİ MALATYASPOR CEPHESİ
Rakip takım teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu da, karşılaşma hakkında şunları söyledi: "Bugün çok güçlü ve iyi organize bir rakibe karşı, deplasmanda oynadığımız maçtan bir puanla ayrılıyoruz. Öncelikle buraya kazanmak için geldik ama Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir diye düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Çünkü maçın başından sonuna kadar oyun anlayışına sadık kaldılar. Oyun disiplininden kopmadılar. Mücadele ettiler. Fedakarlık yaptılar. Alanyaspor'un organize ataklarına engel olmaya çalışırken, rakibi hataya zorlayıp yakaladığımız hızlı hücumları gol ile sonuçlandırmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesini atabildik. Bugün bizim de oldukça pozisyonumuz vardı. Kazanabilirdik ama Alanyaspor'un da pozisyonları vardı. Kaybedebilirdik. Sonuçta maç berabere bitti. Alanyaspor´u tebrik ediyorum, oyuncularımı da kutluyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Teknik direktörlerin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU-Engin ANAK
2020-12-23 19:15:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Semih Tokatlı: “Maçta sadece 2. gol eksikti”
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: “Maçta sadece 2. gol eksikti”
Hamza Hamzaoğlu: “Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “Alanyaspor'a karşı alınan bir puan ...
Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: ...
Antalya'da jandarmadan 'sahte dolar' baskını (2)
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan 'sahte dolar' baskını (2)
Başkan Böcek ,proje talimatlarını çevrimiçi verdi Başkan Böcek: “Sözlerimizi yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız”
YEREL HABERLER Başkan Böcek ,proje talimatlarını çevrimiçi ...
Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını sürekli dövüyordu
YEREL HABERLER Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını ...
Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: ...
Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama
YEREL HABERLER Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama
Mülk sahibinin boşaltmasını istediği iş yerini yaktı
YEREL HABERLER Mülk sahibinin boşaltmasını istediği iş yerini yaktı
Antalya'da 'korona partisi' dedirten görüntüler 50 kişilik gurubun terasta sıfır mesafeli meşaleli yılbaşı eğlencesi, görenlerin ağzını açık bıraktı Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, gurubun dar alanda sosyal mesafeyi hiçe saydığı ve çoğunun da maske takmadığı gözlendi
YEREL HABERLER Antalya'da 'korona partisi' dedirten görüntüler 50 ...
Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 2-0
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 2-0
Antalya'da akraba ailelerin silahlı kavgası: 3 yaralı, 3 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da akraba ailelerin silahlı kavgası: 3 ...
Kaçak avladıkları yaban keçisinin derisini yüzüp, not bırakarak ipe astılar (2)
YEREL HABERLER Kaçak avladıkları yaban keçisinin derisini yüzüp, not ...
Dövülerek öldürülen Hatice Şimşek’in üst komşusu: “Sürekli dövüyordu“
YEREL HABERLER Dövülerek öldürülen Hatice Şimşek’in üst komşusu: ...
Kaçak geyik avcılarını ihbar eden muhtara, kafası kesilip derisi yüzülmüş dağ keçisi üzerinden tehdit Keçinin üzerinde, “Muhtar bu sana uyarıdır. Çevirdiğin dolaplar boyunu aştı. Ayağını denk al. Attığın adımlara dikkat et. Yoksa sonuçları ağır olur” yazısı gören muhtar, tehdidi kaçak avcıların yaptığını ileri sürdü Muhtar, jandarmaya giderek şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Kaçak geyik avcılarını ihbar eden muhtara, kafası ...
Antalya'da jandarmadan sahte dolar baskını
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan sahte dolar baskını
Antalya’da iki aile arasında pompalı tüfekli kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı Polis olaya karıştıkları iddia edilen tarafların evlerinde olayda kullanıldığı belirlenen 2 pompalı tüfek ve 2 bıçak ele geçirdi. Yerde ise çok sayıda boş boş kartuş bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da iki aile arasında pompalı tüfekli kavga: 3 ...
Aytemiz Alanyaspor, Tzavellas ile 2 yıl sözleşme uzattı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Tzavellas ile 2 yıl sözleşme ...
Kirpi, balkona kedi için koyulan mamayı yedi
YEREL HABERLER Kirpi, balkona kedi için koyulan mamayı yedi
Sağlıkçılar için ücretsiz kreş müracatı uzatıldı
YEREL HABERLER Sağlıkçılar için ücretsiz kreş müracatı uzatıldı
Emekli öğretmen, evini kütüphaneye çevirdi Yaklaşık 5 bin kitapla sınavlara hazırlanan öğrencilere ve kitap tutkunlarına yardımcı olmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Emekli öğretmen, evini kütüphaneye çevirdi Yaklaşık 5 ...
Vali Yazıcı'dan yılbaşı için Antalya'ya geleceklere: Dinlenmeye buyursunlar
YEREL HABERLER Vali Yazıcı'dan yılbaşı için Antalya'ya geleceklere: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X