Antalya'da 15,5 ton sahte içki yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeden ele geçirildi 11 ayrı adreste bulunan 15,5 top sahte alkole el konuldu, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 15,5 ton sahte içki yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeden ele geçirildi 11 ayrı adreste bulunan 15,5 top sahte alkole el konuldu, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İHA

Antalya'da 15,5 ton sahte içki yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeden ele geçirildi 11 ayrı adreste bulunan 15,5 top sahte alkole el konuldu, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Antalya’da yılbaşı öncesi 11 ayrı adrese yapılan operasyonda 15,5 ton sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen Sahte alkolün parasal değerinin yaklaşık 700 bin lira olduğu bildirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sahte alkol kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşan yılbaşı ile beraber artacağı öngörülen alkollü içki tüketimine yönelik piyasada oluşacak olan talebi fırsata çevirmek isteyen suç gruplarına yönelik yapılan operasyonlarda merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda kurdukları imalathanelerde yasadışı olarak ürettikleri içkileri piyasaya sürecekleri değerlendirildi. Halk sağlığını olumsuz etkileyen hatta ülke genelinde birçok ölüm olayına sebep olan sahte alkollü içkinin üretim ve depo yerleri ile satışa arz edilen büfe, market, tekel bayi vb. gibi yerler ekipler tarafından yapılan çalışmalarla tespit edilerek belirlenen adreslere yönelik 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 bin 491 litre sahte alkol ele geçirildi
Vergi Dairesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katılımı ile adreslerde ve şüphelilerin kullandığı araçlar, kimya deposu ve medikal firmalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 15 bin 491 litre sahte alkol, 2 bin 73 şişe çeşitli marka ve ebatlarda sahte içki, bin 600 adet sahte içki yapımında kullanılan malzemeler (distilasyon tankı, etiket, jelatin, kapişon…vb. ) ile 44 adet sahte içki bandrolü ve çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan aroma, gıda boyası, alkolmetre ve boş içki şişesi ele geçirildi.

Piyasa değeri 700 bin lira
Yapılan operasyonlarda Muratpaşa ilçesinde bulunan kimya deposunun sahibi ile kepez ilçesinde bulunan medikal firmasının sahibinin aynı kişi olduğu ve medikal firmaların yasal sınırlar içerisindeki alkol alıp satma yetkisini kötüye kullanarak sahte ürünleri Antalya'ya getirdiği ve bu ürünlerin sahte içki yapımında kullanılacağı tespit edildi. Ele geçirilen sahte alkollerin şişelenmesi durumunda yaklaşık 40 bin şişe sahte alkol elde edilebileceği ve ele geçirilen ürünlerin yaklaşık 700 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

13 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygun olmayan ve insan sağlığına zararlı bir şekilde imal ettikleri sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan 13 şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek” ve TCK. 186. Madde kapsamında (Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden ve bulunduran) suçlarından adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisten kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Polisten kaçak silah operasyonu
Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ...
Semih Tokatlı: “Maçta sadece 2. gol eksikti”
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: “Maçta sadece 2. gol eksikti”
Hamza Hamzaoğlu: “Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “Alanyaspor'a karşı alınan bir puan ...
Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: ...
Antalya'da jandarmadan 'sahte dolar' baskını (2)
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan 'sahte dolar' baskını (2)
Başkan Böcek ,proje talimatlarını çevrimiçi verdi Başkan Böcek: “Sözlerimizi yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız”
YEREL HABERLER Başkan Böcek ,proje talimatlarını çevrimiçi ...
Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını sürekli dövüyordu
YEREL HABERLER Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını ...
Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: ...
Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama
YEREL HABERLER Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama
Mülk sahibinin boşaltmasını istediği iş yerini yaktı
YEREL HABERLER Mülk sahibinin boşaltmasını istediği iş yerini yaktı
Antalya'da 'korona partisi' dedirten görüntüler 50 kişilik gurubun terasta sıfır mesafeli meşaleli yılbaşı eğlencesi, görenlerin ağzını açık bıraktı Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, gurubun dar alanda sosyal mesafeyi hiçe saydığı ve çoğunun da maske takmadığı gözlendi
YEREL HABERLER Antalya'da 'korona partisi' dedirten görüntüler 50 ...
Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 2-0
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 2-0
Antalya'da akraba ailelerin silahlı kavgası: 3 yaralı, 3 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da akraba ailelerin silahlı kavgası: 3 ...
Kaçak avladıkları yaban keçisinin derisini yüzüp, not bırakarak ipe astılar (2)
YEREL HABERLER Kaçak avladıkları yaban keçisinin derisini yüzüp, not ...
Dövülerek öldürülen Hatice Şimşek’in üst komşusu: “Sürekli dövüyordu“
YEREL HABERLER Dövülerek öldürülen Hatice Şimşek’in üst komşusu: ...
Kaçak geyik avcılarını ihbar eden muhtara, kafası kesilip derisi yüzülmüş dağ keçisi üzerinden tehdit Keçinin üzerinde, “Muhtar bu sana uyarıdır. Çevirdiğin dolaplar boyunu aştı. Ayağını denk al. Attığın adımlara dikkat et. Yoksa sonuçları ağır olur” yazısı gören muhtar, tehdidi kaçak avcıların yaptığını ileri sürdü Muhtar, jandarmaya giderek şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Kaçak geyik avcılarını ihbar eden muhtara, kafası ...
Antalya'da jandarmadan sahte dolar baskını
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan sahte dolar baskını
Antalya’da iki aile arasında pompalı tüfekli kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı Polis olaya karıştıkları iddia edilen tarafların evlerinde olayda kullanıldığı belirlenen 2 pompalı tüfek ve 2 bıçak ele geçirdi. Yerde ise çok sayıda boş boş kartuş bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da iki aile arasında pompalı tüfekli kavga: 3 ...
Aytemiz Alanyaspor, Tzavellas ile 2 yıl sözleşme uzattı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Tzavellas ile 2 yıl sözleşme ...
Kirpi, balkona kedi için koyulan mamayı yedi
YEREL HABERLER Kirpi, balkona kedi için koyulan mamayı yedi
Sağlıkçılar için ücretsiz kreş müracatı uzatıldı
YEREL HABERLER Sağlıkçılar için ücretsiz kreş müracatı uzatıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X