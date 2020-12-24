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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazipaşa'da dört mevsim karpuz hasadı

DHA

Gazipaşa'da dört mevsim karpuz hasadı


Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuz, örtü altında dört mevsim hasat ediliyor. Kış döneminde hasadı yapılıp iç piyasaya sunulan karpuz, tarlada toptan kilosu 5 ila 10 TL arasında fiyatlarla alıcı buluyor.
Gazipaşa'da 32 bin 680 dekar alanda örtü altı üretim yapılıyor. Serada salatalık, domates, fasulye, biber vb. sebzelerin yanı sıra maliyeti az, bakımı kolay muz, mango, ejder meyvesi ve papaya gibi ürünler de yetiştiriliyor. İlçede dört mevsim bakımı kolay, maliyeti az ve yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuz yetiştiriciliği de yapılıyor.
Gazipaşa'da açık ve örtü altı üretimi yapılması nedeniyle dört mevsim karpuz hasadı yapılıyor. Koru Mahallesi'nde 7 dekar örtü altı karpuz ekimi yapan üretici Adem Karabulut, ekim ayında toprakla buluşturduğu karpuz fidelerinin gelişim sürecinde kovan arısı kullandı. Çiçekler organik tozlaşma ile birlikte yaklaşık 80 günlük gelişim evresini tamamladıktan sonra olgunlaşan karpuzları özenle toplayıp kolilere koymaya başladı. Kolilerdeki karpuz meyveleri İstanbul toptancı haline gönderilerek piyasanın durumuna göre 5 ila 10 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Dekardan mevsimlere bağlı olarak 2 ila 8 ton verim sağlanıyor.
'İŞÇİLİĞİ AZ, BAKIMI KOLAY'
15 yıldır örtü altı karpuz yetiştiriciliği yapan Adem Karabulut, "7 dekara karpuz ektim. 1015 gün önce hasada başladım. Şu anda kilosu 5 TL'den başlıyor 10 TL'ye kadar gidiyor. Fiyat durumuna göre değişiyor. Dönümden mevsimsel olarak 2 ton ile 10 ton arasında hasat elde edilebiliyor. Şu anda memnunum. İşçiliği az, bakımı kolay. Diğer ürünlerle aynı kazanıyoruz ama işçiliği çok kolay olduğu için biz bunu tercih ediyoruz" dedi.
Karpuz hasadında ailesine yardım eden 8 yaşındaki Ecemsu Karabulut, annesi ve babasına yardım etmeye geldiğini ve karpuz kesip yediklerini söyleyerek herkese karpuz yemelerini tavsiye etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2020-12-24 08:07:55

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