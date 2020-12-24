Prof. Dr. Yalçın: Yılbaşı gecesi birlikte yapılacak her etkinlik, vaka sayısını artıracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Yalçın: Yılbaşı gecesi birlikte yapılacak her etkinlik, vaka sayısını artıracak

DHA

Prof. Dr. Yalçın: Yılbaşı gecesi birlikte yapılacak her etkinlik, vaka sayısını artıracak


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yılbaşı kutlamalarına yönelik koronavirüs salgını hatırlatmasında bulunarak, "Minimum temasla yeni yılı karşılayın. Bir araya gelip yapılacak her türlü etkinlik, bize vaka sayılarının artışıyla geri dönecektir" dedi.
AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yalçın, Almanya ve Hollanda gibi bazı ülkelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 1 aylık karantina önlemlerinin, vaka sayısının azalmasına önemli katkısı olduğunu anlattı. Türkiye'de ise 4 hafta önce başlanan akşam saatlerindeki ve hafta sonundaki kısıtlamaların geri dönüşümünü bugünlerde alacaklarını belirten Prof. Dr. Yalçın, tedbirlerin vaka sayısında azalmaya katkı sağlayabileceğini söyledi. Daha etkili sonuçların alınabilmesi için tedbirlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, Bilim Kurulu üyeleri ve yetkililerin yeni tedbirler için gerekeni yapacağını düşündüğünü belirtti.
'YENİ YILI MİNİMUM TEMASLA KARŞILAYIN'
Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, 31 Aralık günü saat 21.00'de başlayacak, 4 Ocak'ta saat 05.00'te bitecek sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın uyarıları dikkate alması gerektiğini vurguladı. Yalçın, "Minimum temasla yeni yılı karşılayın. Yılbaşında ailelerin birbirinden uzaklaşması gerekiyor. Aile fertleri dışındaki bireylerle bir araya gelinmemeli. Bir araya gelip yapılacak her türlü etkinlik bize vaka sayılarının artışıyla geri dönecektir. Yeni yılın heyecanının evde kutlanması en doğrusu. Herhangi bir yere gitmeden minumum temasın olduğu süreçte yeni yılı karşılamakta yarar var" dedi.
'İLK 6 AYDA DÜNYA NÜFUSUNUN 5'TE 1'İ AŞILARA ULAŞABİLECEK'
Vatandaşa grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Yalçın, sağlık kuruluşlarında halen grip aşısı uygulamasının devam ettiğini hatırlattı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan belirli risk grubundaki kişilerin zatürre aşılarında öncelikli olduğunu belirten Yalçın, "Muhtemelen birkaç ay içinde Covid-19 aşıları da kullanıma girecek. Birkaç ülkede kullanılmaya başlandı. Hastalığın düşmesi, kitle bağışıklığının gelişimi açısından ciddi katkısı olacaktır. Bugün için aşılar bizim en iyi korunma vasıtamız olarak duruyor. Bunun yanı sıra maske, mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirmek gerekiyor" diye konuştu.
Riskli bireylerin aşılanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, sanayinin sürdürüldüğü yerde çalışanlar mutlaka aşılanacak. Üretimle ilgili süreç zaman alabilir. Dolayısıyla ilk planlamalara göre ilk 6 ayda dünya nüfusunun ancak 5'te 1'i bu aşılara ulaşabilecek. Kısa süre içinde herkesin aşılanması mümkün olamayabilir, diye düşünüyorum. Yüzde 60-70 düzeyde bağışıklık sağlanması durumunda toplumda ciddi şekilde hastalığın önüne geçilmesi için bariyer oluşacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-12-24 09:14:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı Terasta mesafesiz ve maskesiz meşaleli eğlenceye katılan 36 kişiye, toplam 113 bin 400 TL para cezası uygulandı Grubun yılbaşını erken kutlamak için böyle bir organizasyon düzenlediği ileri sürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza ...
Avrupa'ya 25 milyon liralık Noel çelengi
YEREL HABERLER Avrupa'ya 25 milyon liralık Noel çelengi
Gazipaşa'da dört mevsim karpuz hasadı
YEREL HABERLER Gazipaşa'da dört mevsim karpuz hasadı
Yılbaşı öncesinde 15 bin 491 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesinde 15 bin 491 litre sahte alkol ele ...
Antalya'da kaçak silah operasyonu Kaçak 14 tabancayı Antalya'da piyasaya sürmek isterken yakalandılar
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak silah operasyonu Kaçak 14 tabancayı ...
Antalya'da 15,5 ton sahte içki yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeden ele geçirildi 11 ayrı adreste bulunan 15,5 top sahte alkole el konuldu, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da 15,5 ton sahte içki yılbaşı öncesi ...
Polisten kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Polisten kaçak silah operasyonu
Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ...
Semih Tokatlı: “Maçta sadece 2. gol eksikti”
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: “Maçta sadece 2. gol eksikti”
Hamza Hamzaoğlu: “Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “Alanyaspor'a karşı alınan bir puan ...
Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: ...
Antalya'da jandarmadan 'sahte dolar' baskını (2)
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan 'sahte dolar' baskını (2)
Başkan Böcek ,proje talimatlarını çevrimiçi verdi Başkan Böcek: “Sözlerimizi yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız”
YEREL HABERLER Başkan Böcek ,proje talimatlarını çevrimiçi ...
Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını sürekli dövüyordu
YEREL HABERLER Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını ...
Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: ...
Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama
YEREL HABERLER Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama
Mülk sahibinin boşaltmasını istediği iş yerini yaktı
YEREL HABERLER Mülk sahibinin boşaltmasını istediği iş yerini yaktı
Antalya'da 'korona partisi' dedirten görüntüler 50 kişilik gurubun terasta sıfır mesafeli meşaleli yılbaşı eğlencesi, görenlerin ağzını açık bıraktı Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, gurubun dar alanda sosyal mesafeyi hiçe saydığı ve çoğunun da maske takmadığı gözlendi
YEREL HABERLER Antalya'da 'korona partisi' dedirten görüntüler 50 ...
Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 2-0
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 2-0
Antalya'da akraba ailelerin silahlı kavgası: 3 yaralı, 3 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da akraba ailelerin silahlı kavgası: 3 ...
Kaçak avladıkları yaban keçisinin derisini yüzüp, not bırakarak ipe astılar (2)
YEREL HABERLER Kaçak avladıkları yaban keçisinin derisini yüzüp, not ...
Dövülerek öldürülen Hatice Şimşek’in üst komşusu: “Sürekli dövüyordu“
YEREL HABERLER Dövülerek öldürülen Hatice Şimşek’in üst komşusu: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X