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Anne karnında müdahaleyle hayata tutunan Muhammet bebek 1 yaşında

DHA

Anne karnında müdahaleyle hayata tutunan Muhammet bebek 1 yaşında


Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da anne karnında 28 haftalıkken tıkanan idrar kanalı, Prof. Dr. Selahattin Kumru'nun idrar torbasından kamerayla girerek lazer operasyonuyla açtığı Muhammet Asaf bebek, 1 yaşına girdi. Anne Emine Dönmez, koronavirüs nedeniyle bir araya gelemediği doktoruna bebeğinin videosunu gönderdi.
Hatay'da oturan Emine ve Abdullah Dönmez çifti, henüz anne karnındayken idrar yollarında tıkanıklık tespit edilen bebeklerini tedavisi için geçen yıl Antalya'ya getirdi. Çift, muayene için Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru'ya yönlendirildi. Gerekli tetkiklerin ardından anne karnındaki bebeğin idrar torbasına kamerayla girilerek, idrar kanalındaki tıkanıklık lazerle giderildi. Henüz 28 haftalıkken anne karnında geçirdiği operasyonla hayata tutunan ve geçen yıl 10 Aralık'ta dünyaya gelen bebeğe, Muhammet Asaf adı verildi.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILDI
Prof. Dr. Selahattin Kumru, Muhammet bebeğin gelişiminin gayet iyi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kumru, "Anne sağlık sorunları nedeniyle bize geldi. Yapılan muayene sonrasında bebeğin anne karnındayken idrar yollarında tıkanıklık ve buna bağlı böbreklerinde etkilenme olduğunu tespit ettik. Sonrasında anne karnındayken kamerayla girdik ve lazerle tıkanıklık olan yeri açtık. Muhammet bebek şimdi 1 yaşını doldurdu. Anne bize görüntülerini gönderdi. Bebeğin diyalize ihtiyacı yok, böbrekleri çalışıyor. Bu ameliyat, Türkiye'de ilk defa tarafımızca yapılmıştı. Bizim için de başarılı olması sevindirici oldu" dedi.
MÜDAHALE HAYAT KURTARDI
Prof. Dr. Selahattin Kumru, bebeklerde idrar yollarının alt kısmındaki obstrüksiyonun (engellemeler) yaklaşık 5 binde 1 veya 10 binde 1 sıklıkta görüldüğünü belirterek, "Kendi haline bırakılırsa bu bebeklerin yüzde 75'i anne karnında veya doğduktan birkaç gün sonra kaybediliyor. Bebeğe anne karnındayken müdahale edilir, idrar pasajı düzeltilebilirse yaşama şansları yüzde 75'lere kadar çıkıyor. Daha önce idrar yollarında tıkanıklıkların olduğu gebeliklerde tedavi için bebeğe anne karnında kateter takıyorduk. Ancak kateterde tıkanma, yer değiştirme gibi sorunlar yaşandığı için bizim de anne karnında uyguladığımız gibi, kamerayla bebeğin idrar torbasına girilip, tıkanıklığın açılması işlemi lazerle gerçekleştiriliyor" diye konuştu.
'YAŞAMAZ DEDİLER'
Oğlunun 1 yaşına girdiğini söyleyen Emine Dönmez ise Muhammet Asaf'ın yaşamayacağını söylediklerinde inatla mücadeleyi sürdürdüklerini, dünyaya getirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi. Dönmez, "Anne olarak çok zor zamanlar geçirdim. Bu zor günlerimde yanımda olan eşime ve akrabalarıma minnet borçluyum. Teşekkür etmek istediğim biri var ki, nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Prof. Dr. Selahattin Kumru hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. O olmasaydı belki de çocuğumu kucağıma alamayacaktım. Onun kokusunu doyasıya içime çekemezdim. İyi ki varsınız hocam. Oğlumu kucağıma alıyorsam sizin sayenizde, teşekkür ederiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2020-12-24 09:37:09

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