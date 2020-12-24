Aytemiz Alanyaspor oyunda üstün, puanda eksik kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor oyunda üstün, puanda eksik kaldı

DHA

Aytemiz Alanyaspor oyunda üstün, puanda eksik kaldı


Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Aytemiz Alanyaspor, son haftalarda süren kötü gidişata dün evinde oynadığı maçta da 'dur' diyemedi. Rakibi Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Akdeniz temsilcisi, Denizlispor maçında olduğu gibi üstün oyun yüzdesiyle oynamasına rağmen aradığı galibiyet golünü bulamadı.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in son 5 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak sadece 4 puan toplayabildi. En son 12'nci haftada evinde Beşiktaş'ı yenen turuncu yeşilli takım, karşılaşmalarda üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen aradığı galibiyet golü bir türlü bulamıyor. Yukatel Denizlispor maçında topla oynamada yüzde 80 üstün oynayan, dünkü Yeni Malatyaspor maçında ise yüzde 71 oranla topla oynayan Alanyaspor, 3 puanı getirecek golü atamadı. Genel olarak maçlarda iyi bir performans ortaya koyan, tüm spor otoriteleri tarafından sahadaki performansıyla beğenilen Alanyaspor, son haftalarda istediği oyunu ortaya koysa da aradığı golleri bulamadı. 2020-2021 sezonunda topla oynama yüzdesi yüzde 57,4 ile en yüksek takım Alanyaspor olurken, kalesinde gördüğü 9 golle halen en az gol yiyen takım konumunda. Son 5 maçta rakip filelere 4 gol atabilen turuncu yeşilliler kalesinde 6 gol gördü. Uzun süre kalesini gole kapatmış olan Akdeniz temsilcisi 14 haftada yediği 9 golün 6'sını son 5 maçta gördü.
EVİNDEKİ EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİ
Aytemiz Alanyaspor sahasında oynadığı son 11 lig maçında mağlubiyet almazken, 8 galibiyet ve 3 beraberlikle kulüp tarihinin en uzun namağlup serisini yaşıyor. Genellikle kanat oyununu tercih eden ve kanatlardan oyun kuran Akdeniz temsilcisi, ataklarını da yine buradan yapıyor. Gollerin çoğunu akan oyunda bulan Alanyaspor, duran toplarda da rakip kalecilere sık sık zor anlar yaşatıyor.
GELEN GİDENİ ARATMADI
Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol kanadı Davidson, geçen sezon yerinde oynayan Junior Fernandes'i aratmıyor. Başarılı bir grafik çizen ve ilk 6 haftada oldukça iyi bir performans sergileyen yetenekli golcü 6 haftada 6 gol kaydetti. Son 8 maçtır gol atamayan 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu takıma oyun anlamında katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu sezon ilk 6 Süper Lig maçında 12 isabetli şut çeken ve bunların 6'sını gole çeviren yetenekli oyuncu, diğer maçlarda isabetli şutlarına rağmen gol sevinci yaşayamadı. Adam geçmede oldukça yetenekli olan Davidson, defansif anlamda da takıma katkı yapıyor. Kanattan içeri girmeyi seven golcü oyuncu, uzun top oynama ve top çalmada oldukça başarılı. Maçlarda faul yapma oranı da yüksek olan kanat oyuncusu şu an ligde 3 sarı kartla, takımın kart sınırındaki oyunculardan birisi. Ayrıca Davidson halen 6 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-12-24 10:15:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anne karnında müdahaleyle hayata tutunan Muhammet bebek 1 yaşında
YEREL HABERLER Anne karnında müdahaleyle hayata tutunan Muhammet ...
Prof. Dr. Yalçın: Yılbaşı gecesi birlikte yapılacak her etkinlik, vaka sayısını artıracak
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yalçın: Yılbaşı gecesi birlikte yapılacak ...
Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı Terasta mesafesiz ve maskesiz meşaleli eğlenceye katılan 36 kişiye, toplam 113 bin 400 TL para cezası uygulandı Grubun yılbaşını erken kutlamak için böyle bir organizasyon düzenlediği ileri sürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza ...
Avrupa'ya 25 milyon liralık Noel çelengi
YEREL HABERLER Avrupa'ya 25 milyon liralık Noel çelengi
Gazipaşa'da dört mevsim karpuz hasadı
YEREL HABERLER Gazipaşa'da dört mevsim karpuz hasadı
Yılbaşı öncesinde 15 bin 491 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesinde 15 bin 491 litre sahte alkol ele ...
Antalya'da kaçak silah operasyonu Kaçak 14 tabancayı Antalya'da piyasaya sürmek isterken yakalandılar
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak silah operasyonu Kaçak 14 tabancayı ...
Antalya'da 15,5 ton sahte içki yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeden ele geçirildi 11 ayrı adreste bulunan 15,5 top sahte alkole el konuldu, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da 15,5 ton sahte içki yılbaşı öncesi ...
Polisten kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Polisten kaçak silah operasyonu
Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ...
Semih Tokatlı: “Maçta sadece 2. gol eksikti”
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: “Maçta sadece 2. gol eksikti”
Hamza Hamzaoğlu: “Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “Alanyaspor'a karşı alınan bir puan ...
Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: ...
Antalya'da jandarmadan 'sahte dolar' baskını (2)
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan 'sahte dolar' baskını (2)
Başkan Böcek ,proje talimatlarını çevrimiçi verdi Başkan Böcek: “Sözlerimizi yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız”
YEREL HABERLER Başkan Böcek ,proje talimatlarını çevrimiçi ...
Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını sürekli dövüyordu
YEREL HABERLER Ölen Hatice'nin komşusu: Sevgilisi Gökhan, kadını ...
Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: ...
Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama
YEREL HABERLER Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama
Mülk sahibinin boşaltmasını istediği iş yerini yaktı
YEREL HABERLER Mülk sahibinin boşaltmasını istediği iş yerini yaktı
Antalya'da 'korona partisi' dedirten görüntüler 50 kişilik gurubun terasta sıfır mesafeli meşaleli yılbaşı eğlencesi, görenlerin ağzını açık bıraktı Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, gurubun dar alanda sosyal mesafeyi hiçe saydığı ve çoğunun da maske takmadığı gözlendi
YEREL HABERLER Antalya'da 'korona partisi' dedirten görüntüler 50 ...
Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 2-0
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 2-0
Antalya'da akraba ailelerin silahlı kavgası: 3 yaralı, 3 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da akraba ailelerin silahlı kavgası: 3 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X