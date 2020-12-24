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Kredi kartı kopyalanıp harcama yapılan doktorun hukuk mücadelesi

DHA

Kredi kartı kopyalanıp harcama yapılan doktorun hukuk mücadelesi


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde doktor Ünal Onur'un kopyalanan kredi kartıyla 2017 yılında Rusya'da aynı gün içerisinde 3 defada toplam 787 dolarlık harcama yapıldı. Ünal Onur'un Bankalar Birliği hakem heyeti ve Manavgat 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvurular çeşitli gerekçelerle reddedildi. Tüketici hakem heyetine başvurmaya hazırlanan Dr. Ünal Onur, "Şu andaki kura göre rakam 6 bin lirayı geçiyor. İnşallah tüketici hakem heyeti de tutar yüksek diye reddetmez. Yoksa adliye ile tüketici hakem heyeti arasında gidip geleceğim gibi duruyor" dedi.
Manavgat'ta doktorluk yapan Ünal Onur, 26 Temmuz 2017 tarihinde saat 20.00 sıralarında 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptığı sırada rahatsızlanan yabancı bir turisti muayene ederken, cep telefonuna kredi kartıyla Rusya'da toplam 787 dolarlık alışveriş yaptığına dair art arda 3 mesaj geldi. Bunun üzerine hemen bankayı arayan Ünal Onur, kartını iptal ettirdi. Ertesi gün banka şubesine giderek şikayet dilekçesi veren ve yapılan harcamaları kabul etmediğini belirten Ünal Onur, bir süre sonra bankanın karşı tarafa alışveriş tutarını ödediğini öğrendi. Bankalar Birliği Hakem Heyeti'ne başvuran doktor Ünal Onur'a, sliplerde imzası olduğu gerekçesiyle ret yanıtı verildi.
İTİRAZI REDDEDİLDİ
Bunun üzerine doktor Ünal Onur, tüketici mahkemesi sıfatıyla Manavgat 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Geçen ay yapılan duruşmada, davalı bankanın avukatı Elif Şener, doktor Ünal Onur'un 26 Temmuz'da bankayı arayarak kredi kartını kapattırdığını, ertesi gün ise harcamalara itiraz ettiğini belirtti. Banka tarafından Ünal Onur'un itirazının değerlendirilerek, karşı tarafın bankasından gerekli bilgi ve belgelerin temin edildiğini ve incelemenin yapıldığını anlatan avukat Şener, itirazın reddedildiğini belirtti. Doktor Ünal Onur'un bunun üzerine Banka Kartları Bireysel Hakem Heyeti'ne de başvuru yaptığını aktaran Elif Şener, başvurunun da hukuki yarar yokluğu bulunduğu için reddedildiğini belirterek, davanın mahkeme tarafından da davacının karşı bankanın gönderdiği sliplerdeki imzalara itiraz etmediği için reddedilmesini istedi.
'ZARARIN TAZMİN EDİLMESİ GEREKİYOR'
Doktor Ünal Onur'un avukatı Tolunay Özçelik ise kredi kartından harcamanın gerçekleştiği tarihte müvekkilinin Antalya'da olduğunun sabit olduğu, sliplerdeki imzaların Ünal Onur'a ait olmadığının ilk bakışta anlaşılabileceği, müvekkilinin bankaya yaptığı ilk itirazda karşı tarafa ödenmesi gereken paranın bloke edilerek ödenmemesi gerektiği, bankanın ihmalkarlığı yüzünden müvekkilinin zarara uğradığını ve bu zararın tazmin edilmesi gerektiğini belirtti.
MAHKEME USULDEN REDDETTİ
Manavgat 3'üncü Asliye Mahkemesi, açıkladığı gerekçeli kararda olay tarihinde davaya konu olan 787 dolarlık harcamanın 5 bin 403 lira tuttuğunu, bu nedenle tüketici hakem heyeti tarafından çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek, yetkisizlik kararı vererek davayı usulden reddetti.
'ALIŞVERİŞ FİİLEN YAPILDI'
Doktor Ünal Onur, döviz kurlarındaki yaşanan hareketlilik nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Bankadan çok eskiden kredi kartı aldığını ve olaydan sonra yenisiyle değiştirildiğini ve hala kullandığını anlatan Ünal Onur, "Burada 5 yıldızlı bir otelde hasta bakarken bana alışveriş mesajı geldi. Birinci mesajı gördüm ve banka çağrı mesajını ararken ikincisi geldi. Banka müşteri hizmetleriyle görüşüp kartı kapattırdım, 'Ben Antalya'dayım, şu oteldeyim' dedim. Otelin ismini de verdim. Tam kartın kapatma işlemi sırasında bir alışveriş daha yapılmış. 3 tane alışveriş yapıldı, bu arada kart kapandı. Müşteri hizmetleri görevlisi bana 'sabah banka şubesine git, müracaat et' dedi. Bankaya gidip müracaat ettim. Müracaatım değerlendirildi, bana 'alışveriş fiilen yapıldığı için bunu ödemek zorundayız karşı tarafa' deyip, ödediler. Bankalar Birliği'ne müracaat ettim, oradan da 'alışveriş fiilen yapıldı' diyerek mağduriyetimi karşılamadılar" dedi.
'ALIŞVERİŞ PEŞPEŞE AYNI YERDEN YAPILMIŞ'
Kredi kartından yapılan harcamaların 780 dolar civarında olduğunu belirten doktor Ünal Onur, "Alışveriş peş peşe aynı yerden yapılmış. Ben daha sonra bankada slipleri gördüm. Sliplerdeki imzanın benim bankada olan imzamla, imza sirkülerindeki imzamla hiçbir alakası yok. Fakat yine de 'sliplerde imza var' diye itirazım reddedildi" diye konuştu.
'ŞİMDİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURACAĞIZ'
Bunun üzerine avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurduğunu belirten Ünal Onur, "Fakat mahkeme de rakam 6 bin liranın altında kaldığı için yetkisizlik kararı verdi. Şimdi tüketici hakem heyetine başvuracağız. Ama şu andaki kura göre rakam 6 bin lirayı geçiyor. İnşallah tüketici hakem heyeti de tutar yüksek diye reddetmez. Yoksa adliye ile tüketici hakem heyeti arasında gidip geleceğim gibi duruyor" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-12-24 11:13:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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