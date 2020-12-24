Korkuteli’deki öğrencilere tablet desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli’de EBA erişimi sağlayamayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına tablet hediye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkezde ve ilçelerde pandemi nedeniyle evde eğitim gören ancak bilgisayarı olmadığı için EBA’ya ulaşım imkanı sağlayamayan ihtiyaç sahibi çocuklara tablet yardımına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yaptığı inceleme sonucunda Korkuteli’de ihtiyaç sahibi ailelere tablet desteğinde bulundu. Tabletler, Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet uzmanları tarafından Yeni Mahalle, Aşağıpazar ve Yeleme Mahallerinde ikamet eden ailelerin evlerine tek tek teslim edildi.

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