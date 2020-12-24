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Doğu Garajı ve Nekropol projelerinin yüzde 95'i bitti 2 bin 500 yıllık tarih sergilenecek

İHA

Doğu Garajı ve Nekropol projelerinin yüzde 95'i bitti 2 bin 500 yıllık tarih sergilenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yapımına devam ettiği Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi ile Nekropol Müzesi Projesi’nde çalışmalar adım adım sona yaklaşıyor. Projede hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in tamamlanması talimatını verdiği yarım kalan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi ile Antalya Nekropol Müzesi Projelerini bitirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüzde 95 seviyesine ulaştı
Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi inşaatı yüzde 95 seviyesine ulaştı. Projede çalışmalar binanın dış cephe kaplama ve peyzaj işlerine yoğunlaştı. Bina içinde mimari sonlandırma imalatları yapılırken, elektrik ve mekanik işlemler ile bina içinde ince iş çalışmaları sürüyor. 5 katlı merkezde geleneksel alışveriş kültürünün yaşatılacağı dükkanlar, kafe ve eğlence alanları ile yer altında 3 katlı bir otopark hizmet verecek. Otopark, 575 binek araç ve kent merkezine gelen tur otobüsleri için geniş kapasiteli olacak.

2 bin 500 yıllık tarih sergilenecek
Müze konseptiyle kültür turizmine hizmet verecek Antalya Nekropol Müzesi çalışmaları da aralıksız sürüyor. Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan arkeolojik buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından korunması için nekropol alanı çatı kısmındaki çelik konstrüksiyonların montajı tamamlandı. Alanda elektrik mekanik alt yapı çalışmaları ile zemin duvar tavan kaplama işleri yürütülüyor. Proje kapsamında alanda yürütülen antik mezarların düzenleme ve temizlik çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

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