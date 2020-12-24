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Başkan Dere: " Esnaf hibe desteği payının genişlemesini istiyor " "İşyeri sahipleri kiralar konusunda duyarlı olmalı"

İHA

Başkan Dere: " Esnaf hibe desteği payının genişlemesini istiyor " "İşyeri sahipleri kiralar konusunda duyarlı olmalı"

Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ,“Hükümetin kira hibe desteğini olumlu buluyoruz. Ancak, basit usul vergi ödeyen esnaf bundan faydalanmakta. Bu kapsamın genişletilmesini bekliyoruz” dedi
Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere katıldığı radyo programında 2020 yılını değerlendirdi. Antalya'd 87 bin kayıtlı esnafı bulunduğunu hatırlatan Dere, 2019 yılında Antalya'nın yerli ve yabancı 23 milyon turist ağırladığını, 2020 yılında aynı şekilde sezonun geçeceği umuduyla iş yerlerine yenilik yapan esnafın Mart ayında patlayan salgın nedeniyle zor günler geçirmeye başladığını söyledi.
Dere, “Bu sorunları Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere milletvekillerimize, bakanlarımıza sıkıntılarımızı aktardık. Esnafa 25 bin TL lik destek fonları aldık. Bunlar elbette yeterli değil. Esnafın hibeye de ihtiyacı olduğu kaçınılmaz. Ancak Haziran ayında normalleşme çabasında ise yine beklenen hissiyata ulaşamadık. Antalya gibi 25 milyona yakın turist ağırlarken sadece 3 milyon turist geldi. Lokanta, kafeteryalarımızın kiralar çok yüksek. 10 bin ile 40 bin TL kira ödeyen esnaflarımız olduğunu öğreniyoruz. Kovid nedeniyle maalesef vatandaşımız da buralara gelmemekte ”dedi

İşyeri sahipleri kiralar konusunda duyarlı olmalı
Pandemim yayılması ile birlikte oda olarak salgına karşı mücadele de esnafın hastalıktan korunması için maske ve diğer koruyucu unsurları sağlamaya gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Adlıhan Dere, yeme içme, pastane, lokanta esnafında büyük sıkıntı olduğunun altını çizdi. Dere, " Yüzde 90 büyük sıkıntı yaşamakta. Çalışanları işten çıkartmalar kaçınılmaz oldu. Bizler de Hükümetimiz ile sorunların giderilmesi noktasında sürekli projeler üzerinde çalışmaktayız. Kiralar konusunda hükümetimizin bir çalışması oldu. İş yeri sahipleri kiralar konusunda biraz daha duyarlı olmaları noktasında çağrıda bulunmaktayız” diye konuştu

Devletimizin yanındayız
Antalya diğer illere benzemeyen bir kira ve mülk değerine sahip olduğunu belirten Adlıhan Dere, “Yüksek fiyatlarda kiralanan iş yerleri yaşanabilecek böylesi durumlarda kiracı esnafa zaman zaman sorunlar yaşatabilmekte. Dünya başta olmak üzere ülkemiz de bu illetten kurtulabilmek için sürekli çaba içerisinde. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Bayrak inmesin, ezan dinmesin hissiyatını ön planda tutan bir esnaf duygusuna sahip oluşumuz. Böyle durumlarda taşın altına her zaman esnafımız taşın altına elini koymaktadır. Devletimizden hibe desteğinin kapsamının genişletilmesini bekliyoruz. Nasıl işsizlik sigortası veriliyorsa salgın nedeniyle iş yerini kapalı tutan esnafımız içinde yardım bekliyoruz. Kantinler şu an kapalı. Okullarda kantinler kapalı olmasına karşılık kira alınmıyor. Ancak kantinlerinde açık olması çalışanların maaşlarını alarak evlerine ekmek götürme ihtiyacı var” dedi

Serviscilerin aylardır kontak açamadığını belirten Dere, “Servisci, kantinci gibi iş kaybı yüksek olan esnafımızın SSK ve Bağkur ödemelerinin alınmamasını bekliyoruz. Hafta sonu bazı ürünlerde satış yapan büfelerde sorunlar yaşamakta. Bu ve buna benzer esnaflarımızın desteklenmesi kaçınılmaz. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ilgili esnaflarımıza can suyu olacak maddi katkı ve desteğin verilmesi görüşmesini gerçekleştireceğiz. Esnafımız zor gün dostunu yanında görmek istiyor. Vatandaşlarımızın mahalle bakkalı, büfe ve işletmelerinden alışveriş yapmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Alınan bazı kararlar moral bozdu
Pandemim azaltılması için alınan kararlar da esnafta zaman zaman moral bozukluğuna sebep olan dengesizliklerin görülmesi üzerine esnafın beklentilerini arttıracak çalışmalar içerisinde olduklarına dikkat çeken Başkan Adlıhan dere, "TESK yönetim kurulu toplantımız olacaktı. İş yapamayan esnafımızın Ocak ayında ödeyeceği vergisinin alınmaması ya da arttırılmaması talebimiz olacak. Genel Başkanımıza bu konuyu aktaracağım. İl ve İlçe esnafımızın bizlere sıkıntılarını aktardığı her konuyu dosyalıyor ve ilgili bakanlığımıza ve Konfederasyon Genel Başkanımıza bunları ileteceğiz. Bunları söylemek, aktarmak bizim görevimiz. Esnafımızın daima yanındayız. ” diye konuştu

Pandemi çalışmaları umut verici
Mart ayından bu yana pandeminin devam ettiğini belirten Dere, yürütülen son çalışmaların kendilerini umutlandırdığını, aşıların Türkiye'de uygulanmaya başlayacak olmasından büyük sevinç duyduklarını dile getirdi. . Sosyal mesafe, hijyen konusuna sık sık dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Dere, salgının önü alınmış olsa bile bunun yarasının esnaf için 1 yıl daha süreceğini söyledi. Yapılandırmalar konusunda esnafı ve vatandaşı duyarlı olmaya çağıran Başkan Dere, " Bu fırsatı kaçırmasınlar. İş yerlerimiz açıldığında yapılandırmalar yapılsın. İş yerleri pandemi bitti diye yüklenilmemesi gerekiyor. Kredi kartların limitleri de doldu bitti” dedi

Kendi esnafınızdan alışveriş yapın
Vatandaşın yılbaşı alışverişini manavdan, kasaptan, pastaneden yapmalarını özellikle istediklerini söyleyen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Esnaf ve Sanatkar olarak sokağın ışığıyız. Sokağa hakim değilseniz şehre hakim değilsiniz, inanın bu sokakların ışıkları yanarken hemşerilerimizin güvencesiyiz. Kız istenirken, delikanlımızı hakkında bilgi almak istenildiğinde o mahallenin esnafından bilgi alınır. Böylesine değerlerine ve değer yargılarına sahip çıkan bir esnafın, işletmenin vatandaşlarımız tarafından sahip çıkılması ve alışverişlerini mahalle bakkalı ve esnafından yapması yılbaşı öncesi onlara moral, büyük destek verilmiş olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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