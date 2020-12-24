Atık ilaçlar belediye tarafından imha dilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık ilaçlar belediye tarafından imha dilecek

İHA

Atık ilaçlar belediye tarafından imha dilecek

Alanya Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde atık ilaçların doğaya veya insana zarar vermeden imhası için 30 Aile Sağlığı Merkezi’nde Atık İlaç Toplama Noktası oluşturuldu.
Alanya Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği işbirliği doğrultusunda atık ilaçların güvenle toplanması ve imha edilmesi amacıyla 30 Aile Sağlığı Merkezi’nde “Atık İlaç Noktası” oluşturdu. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün himayesinde atık ilaçların bilinçsizce atılmasını önlemek, çevre ve insan sağlığına etkilerini ortadan kaldırmak adına hazırlanan proje ile evlerde tarihi geçmiş, kullanılmayan atık ilaçlar tek bir noktada toplanacak.

Başkan yücel: " Vatandaşlarımız hassasiyet göstermeli"
Alanya 3 Nolu TürkanŞevki Gücüoğlu Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret eden ve vatandaşlara atık ilaçların dikkatli ve güvenli bir şekilde imha edilebilmesi için hazırlanan atık kutularına atmaları çağrısında bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Vatandaşlarımızdan ricamız, evlerinde artık kullanılmayan veya son kullanma tarihi geçmiş ilaçları aile sağlığı merkezine getirerek atık ilaç kutularına atmaları. Atık ilaçların gündelik çöpe atılması havaya, suya, toprağa karışması ve yetiştirilen besinler, içilen sularla kişilerde bağışıklık ve hormonal sistemlerde ciddi zarar görmesine neden olabiliyor. Bu uygulamaya sahip çıkalım, ilaçlarımızı atık ilaç toplama noktalarına atalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depodan eşya çalıp çıkarken apartman yöneticisine selam verdi Depodan eşyalar çalıp çıkışta apartman yöneticisiyle karşılaşan hırsızın rahatlığı pes dedirtti Apartmanın deposundan çaldığı eşyalarla binadan çıkan hırsız, apartman yöneticisiyle karşılaşınca selam verip istifini bozmadan yürüyerek yoluna devam etti Hırsız ile apartman yöneticisinin karşılaşma anı güvenlik kamerasına yansıdı, görüntüleri izleyen bina sakinleri, “Kuğu gibi süzülüyor” yorumunda bulundu
YEREL HABERLER Depodan eşya çalıp çıkarken apartman yöneticisine ...
Tezgahlar podyum, pazarcılar manken, ürünler kışlık sebze ve meyveler oldu Sebze ve meyvenin kış kreasyonları pazarcıların muhteşem defilesiyle tanıtıldı Böyle olur pazarcı defilesi Antalya'da bir grup pazarcı kış sebze ve meyvelerini tezgahtan yaptıkları podyumda defile ile tanıttı Defilede jüriden tam not almaya çalışan pazarcıların performansı mankenleri aratmadı
YEREL HABERLER Tezgahlar podyum, pazarcılar manken, ürünler kışlık ...
Çocuk parkında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Korkuteli’nde 4 Okula Daha “Okulum Temiz” ödülü
YEREL HABERLER Korkuteli’nde 4 Okula Daha “Okulum Temiz” ödülü
Otellerin yılbaşı eğlencesi rezervasyonu iddialarına turizmcilerden sert çıkış: "İhanettir" Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu: “Antalya’da bu durum söz konusu bile değil. Devletimizin bütün unsurlarıyla birlikte hareket ediyoruz” “Bunun otelcilik ya da turizmcilikle alakası yok. Bunlar turizmin yüz karasıdır. İçimizde varsa eğer, kendi oto kontrol sistemimizle bulup çıkartmalıyız”
YEREL HABERLER Otellerin yılbaşı eğlencesi rezervasyonu iddialarına ...
Jüpiter ve Satürn 794 yıl sonra buluştu, tekrarı 2080'de
YEREL HABERLER Jüpiter ve Satürn 794 yıl sonra buluştu, tekrarı ...
Başkan Dere: " Esnaf hibe desteği payının genişlemesini istiyor " "İşyeri sahipleri kiralar konusunda duyarlı olmalı"
YEREL HABERLER Başkan Dere: " Esnaf hibe desteği payının ...
Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya tepki
YEREL HABERLER Duvarlara yazılan Atatürk'e hakaret içerikli yazıya ...
Antalya'da bir kedi daha bacakları kesilerek öldürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da bir kedi daha bacakları kesilerek ...
İkinci el bit pazarında birinci elden korona satışı Korona virüse davetiye çıkaran 'İkinci el bit pazarı'na zabıta baskını Baskın yapar zabıtanın ayrılmasıyla jet hızıyla yeniden kuruluyor
YEREL HABERLER İkinci el bit pazarında birinci elden korona ...
Kayıp gencin cesedi, obrukta bulundu
YEREL HABERLER Kayıp gencin cesedi, obrukta bulundu
Başkan Esen, Kılıçdaroğlu’na Konyaaltı’nı anlattı
YEREL HABERLER Başkan Esen, Kılıçdaroğlu’na Konyaaltı’nı anlattı
Akademisyenler YouTuber oldu, gelir eğitime bağışlanıyor
YEREL HABERLER Akademisyenler YouTuber oldu, gelir eğitime ...
15 yıllık cinayet davasında sürpriz tanık: Eski kocam, Filiz'i öldürdüğünü itiraf etti
YEREL HABERLER 15 yıllık cinayet davasında sürpriz tanık: Eski ...
Antalya'da Atatürk'ün büstü ve heykeline saldırı
YEREL HABERLER Antalya'da Atatürk'ün büstü ve heykeline saldırı
Mavi Kelebekler kupa peşinde
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler kupa peşinde
Doğu Garajı ve Nekropol projelerinin yüzde 95'i bitti 2 bin 500 yıllık tarih sergilenecek
YEREL HABERLER Doğu Garajı ve Nekropol projelerinin yüzde 95'i ...
Kayıp gencin cesedi 50 metre derinlikteki obrukta bulundu Yaklaşık 50 metre derinlikteki cesedi itfaiye ekipleri kurdukları makaralı halat sistemi ile çıkardı 4 gün önce kaybolan 20 yaşındaki gencin cesedi, suyu yeni çekilen obruğun tabanında bulundu Maskesi bulunan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurum Morgu'na götürüldü
YEREL HABERLER Kayıp gencin cesedi 50 metre derinlikteki obrukta ...
Paşanın Melekleri'nin Türkiye Kupası mesaisi başlıyor
YEREL HABERLER Paşanın Melekleri'nin Türkiye Kupası mesaisi başlıyor
Kılıçdaroğlu ile online görüşme
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu ile online görüşme
Plazada, meşaleli kutlama yapan 36 kişiye 113 bin 400 lira ceza
YEREL HABERLER Plazada, meşaleli kutlama yapan 36 kişiye 113 bin 400 ...
Korkuteli’deki öğrencilere tablet desteği
YEREL HABERLER Korkuteli’deki öğrencilere tablet desteği
Kredi kartı kopyalanıp harcama yapılan doktorun hukuk mücadelesi
YEREL HABERLER Kredi kartı kopyalanıp harcama yapılan doktorun hukuk ...
Kepez , moloz alanı yeşil bahçeye dönüştürdü 37 bin metrekare alanı, çim ekerek ve 230 adet portakal dikildi
YEREL HABERLER Kepez , moloz alanı yeşil bahçeye dönüştürdü 37 bin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X