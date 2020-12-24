Atatürk büstlerine zarar veren şüpheli, gizlendiği bağ evinde yakalandı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da Atatürk büstlerine zarar verdikten sonra kaçan şüpheli, gizlendiği bağ evinde sabah 09.00’da jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Dün, Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesinde ortaokul ve ilkokullardaki Atatürk büstlerine kimliği belirsiz bir kişi zarar vererek motosikletiyle kaçtı. Olayın hemen ardından harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş şube müdürlüğü (JASAT), TEM Şube Müdürlüğü ve Dağbeli Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri, şüphelinin H. D. K. (20) isimli şahıs olduğunu belirledi. Şüphelinin izini süren ekipler, dün akşam 23.45 sıralarında şahsın ormanlık alana gittiğini belirledi.

Antalya Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada operasyon hazırlığı yapan ekiplerin, sabah 09.00’da şüpheliyi gizlendiği bağ evinde yakalayarak gözaltına aldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.