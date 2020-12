Alıcı ile satıcı arasındaki tahsilat sorunu çözen protokol ATSO ve Ziraat Bankası'ndan ticari mal alım-satımlarında kolay finansman için iş birliği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Ziraat Bankası arasında iş dünyasına ticari mal alımsatımlarında kolay finansman imkânı sağlamak amacıyla protokol imzalandı. "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Projesi" kapsamında düzenlenen protokolü ATSO Başkanı Davut Çetin ve Ziraat Bankası Bölge Müdürü Şefik Diler imzaladı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası tarafından tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" başlatıldığını belirterek, ATSO'nun da proje kapsamında üyelerin ihtiyaçlarının çözümü noktasında protokole imza attığını bildirdi.



Her iki tarafın da riski sıfıra iniyor

Ziraat Bankası ile başlatılan iş birliğini çok önemsediğini belirten Davut Çetin, "Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alımsatım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi. Bu yöntemle tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilecek. Risk sıfıra inince satıcılar esnek vade ve taksit imkânlarını da seçenek olarak sunma imkanına sahip olacaklar.

Ürünün alıcılar açısından faydası ise; finansmana kolay erişim olacak. Alıcılar ödemeleri taksit ve vadeler ile yapma imkânına kavuşurken, kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret yapabilecek. Bir diğer faydası da artan kredi limitleri" dedi.



540 gün vade

Alımsatım işlemlerinin POS cihazları üzerinden işleyeceğini belirten Davut Çetin, "Tedarikçilerin (Satıcı), POS cihazlarına özel bir yazılım yüklenecek. Alıcılara ise, ticari kredi kartı tahsis edilecek. Bu proje ile tedarikçiler mal teslim ettiği ve alacak kaydettiği firmaların ödemelerini POS cihazı aracılığıyla esnek vade ve eşit taksit seçeneği olmak üzere iki farklı seçenek ile alabilecekler. Örneğin; tedarikçi, 100 bin TL'lik bir mal sattığında, pos cihazına 18 aya kadar aylık ya da 3 aylık eşit taksitlerle ödeme alabilecek, aynı şekilde tedarikçi, 100 bin TL'lik mal satışını, tıpkı bir çek gibi maksimum 540 gün olmak üzere vadeli bir şekilde yapabilecek. Bu durumda 540 gün sonra yapacağı tahsilatta herhangi bir problem yaşamayacak, çünkü muhatabı artık banka olacak. Tahsilatı da bankadan yapacak.



Sektör kısıtlaması yok

Kart limiti tahsisatı bankacılık koşullarına firmanın risk durumuna göre banka tarafından belirlenecek. Herhangi bir üst limit bulunmuyor. Herhangi bir sektör kısıtlaması da yok. Oda ve borsa ile sektör meclisi üyesi firmalarımız bu imkândan faydalanabilecekler."

Bu sistemin sadece tedarik zincirinde birbirine entegre olmuş ticari işletmeler arasında uygulanacak olup, her satış bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Davut Çetin, bir otel işletmesine gıda tedariki sağlayan bir ticari işletmenin, otel işletmesinin sahip olduğu Bankkart üzerinde vadeli satış yapabileceğini de sözlerine ekledi.

