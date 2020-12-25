Balon balığından sonra balıkçıların yeni korkusu yunuslar



Alparslan ÇINAR/ ANTALYA (DHA)AKDENİZ'de yaşayan yunusların, balon balıkları gibi balıkçı ağlarını parçalayıp balıkları yediği ortaya çıktı. Balıkçılar, yunusların ağ şamandıraları ve tekne motoru sesinden ağın yerini tespit ettiğini söyledi.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balık popülasyonuna zarar veren, kendi türünü dahi yiyen balon balığı, Akdeniz'e yerleşti. Güçlü çenesi ve dişleriyle teneke kutuyu dahi kolayca parçalayan, balıkçı ağlarına da zarar veren bu türün kontrol altına alınması için Tarım ve Orman Bakanlığı balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira ödemeye başladı.

BALON BALIĞI KADAR ZARARLI

Kısa sürede binlerce balon balığı avlanarak kuyrukları yetkililere teslim edildi. Balığın popülasyonu da kontrol altına alınmaya başlandı. Balıkçılar, balon balığından sonra ağlarına zarar veren ikinci bir canlı olduğunu tespit etti. Uzun zamandır av için bırakılan ağların, parçalanmış halde bulması üzerine balıkçılar, sonar ve görüntüleme cihazlarıyla inceleme yaptı. İncelemede ikinci türün yunus olduğu belirlendi.

TEKNE MOTORUNUN SESİNİ TAKİP EDİYOR

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yunusların çok zeki olduğunu söyledi. Yunusun memeli bir tür olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Yunuslar trol teknelerini takip eder. Balıkçı ağdan balığı almaya başladığında her zaman tekne motorunun sesini takip eder. Herkes kısmetine düşeni alıyor. Ağdaki balığı aldığında ağı da yırtıyor. Zaman zaman ağ giderlerinin, avlanan balığın üzerinde olduğunu görüyoruz" dedi. Yunusların avlanmasının yasak olduğunu da hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, yapabilecek çok bir şey olmadığını sözlerine ekledi.

GÜNDE 10 BİN LİRALIK AĞ ZARAR GÖRÜYOR

Antalya Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi yönetiminden balıkçı Ümit Durmaz, balon balığıyla ilgili alınan önlemin, 2021'de de devam etmesini beklediklerini söyledi. Yunusların da balıkçılara zarar verdiğini belirten Durmaz, "Karadeniz'deki balıkçılar da bunu dillendiriyor. Sayıları ciddi anlamda arttı. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de çoğaldılar. Yunuslar havaya zıplayarak şamandıraları görüyor. Serilen ağların yerlerini böyle tespit ediyorlar. Kullandığımız ağlar pahalı. Bir günde 10 bin liralık ağ çöpe gidiyor" dedi.

15 yıldır balıkçılık yapan Behlüldane Ağır ise yunuslardan çok zarar gördüğünü söyledi. Yunusların ışıklardan, şamandıradan ağların yerini tespit ettiğini ifade eden Ağır, balon balığı kadar zarar verdiğini anlattı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2020-12-25 09:14:28



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