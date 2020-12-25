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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Peynir için online atölye

İHA

Peynir için online atölye

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde pandemi döneminde tarımsal eğitimi sürdürebilmek amacıyla başlatılan uzaktan eğitim programı, Peynir Atölyesi ile devam ediyor. Ücretsiz online planlanan Peynir Atölyesi 2 24 Ocak tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak. Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara belge verilecek.

Eğitim 1 ay sürecek
Peynir Atölyesi’nde ilk ders 2 Ocak’ta Süt Rüyası Kurucusu Öznur Apaydın Arıkan’ın sunumuyla başlayacak. Peynir Atölyesi, cumartesi günleri workshop şeklinde, pazar günleri ise peynir üzerine anlatımlarla gerçekleştirilecek. 8 oturumda yapılacak eğitimlerde, konunun uzmanı akademisyenlerce antik çağdan günümüze peynirin serüveni, Kars Gravyeri ve Kars Kaşarı, peynir haritası, Karaman Divle Obruk Peyniri, peynir kültürü, yoğurt kesiği, yoğurt yapmanın püf noktaları, labne peyniri, tatlı lor yapımı, sürk peyniri, salamura peyniri, şirden mayalı beyaz peynir ve salamurada pastörizasyon gibi konular anlatılacak.

Peynirle ilgili her şey
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, peynir zenginliğine sahip Anadolu’nun peynir geleneğini gelecek nesillere aktarmak istediklerini söylerken, Peynir Atölyesi’nin peynire dair her şeyi öğrenmek için iyi bir fırsat olduğunu belirtti. Çandır, geçen yıl düzenledikleri 10. YÖREX’te Anadolu’nun peynirlerini bir araya getirdiklerini ve peynir atölyesi düzenlediklerini anımsattı. Çandır, “Ülkemizin dört bir yanından gelen peynirlerin özelliklerinden, yapım aşamasına kadar birçok konuyu ziyaretçilerle paylaştık. Peynir kültürümüze gelecek nesillerin sahip çıkması için workshoplar düzenledik” dedi. Çandır, peynir atölyesine herkesi davet etti.

Uluslararası olacak
Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, ATB ile eğitim programlarının Peynir Atölyesi ile devam ettiğini belirtirken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ev ekonomisi faaliyetlerini dijital ortaya taşıdıklarını söyledi. Peynir Atölyesine başvuranların yüzde 75’ini kadınların oluşturduğunu kaydeden Karaca, erkeklerin de eğitime yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Karaca, Kıbrıs, İngiltere, Almanya, Singapur, Malta, Avusturya, Ürdün, Rusya, ABD, İsviçre’den eğitim için başvuru aldıklarını, yerleşik yabancıların da eğitime yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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