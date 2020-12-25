1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın nedeni 3 metrekarelik arazi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın nedeni 3 metrekarelik arazi

DHA

1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın nedeni 3 metrekarelik arazi


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada Şefik Özkaya'nın (44) tüfekle vurularak öldürüldüğü olayla ilgili 2'si tutuklu, 8 sanıklı davanın ilk duruşması görüldü. Halasının oğlu Şefik Özkaya'yı öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Zekai Ak (42), duruşmadaki ifadesinde 'karşı taraf' diye tanımladığı akrabalarının, babasının kullanımında olan hazineye ait tarlanın 3 metrekaresini işgal ettikleri ve bu nedenle aralarında tartışma başladığını, ardından da silahlı kavganın yaşandığını anlattı.
Serik'te 18 Nisan'da akrabalar arasında arazi tartışması nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada tüfekle vurulan Şefik Özkaya yaşamını yitirdi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefik Özkaya'nın oğlu Mert Özkaya (21) ve cinayet şüphelisi olan uzaktan akrabaları Zekai Ak ile diğer şüpheliler B.T., E.Y., İ.A.A., N.Y., T.A., S.Y.'yi gözaltına aldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Zekai Ak ve Mert Özkaya tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, yapılan inceleme sonucu Zekai Ak'ın tüfeğinden çıkan saçma tanelerinin Şefik Özkaya'nın ölümüne sebebiyet verdiğinin belirlendiği kaydedildi. İddianamede şüphelilerden Zekai Ak'ın 'olası kastla adam öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' diğer şüphelilerin ise 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit' suçlarından cezalandırılmaları istendi.
DAVA GÖRÜLMEYE BAŞLADI
Davanın ilk duruşması Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların birbirlerinden davacı olduğu ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Zekai Ak ve Mert Özkaya, Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, diğer sanıklar ile avukatları salonda hazır bulundu.
'TARLA KONUSUNDA KÜÇÜK BİR İHTİLAFIMIZ OLUŞMUŞTU'
Sanıklardan Zekai Ak, ifadesinde ölen Şefik Özkaya'nın halasının oğlu olduğunu belirterek, "Karşı taraf ile mülkiyeti hazineye ait bir tarla konusunda küçük bir ihtilafımız oluşmuştu. Bu yer ilk başta tamamen babam Mehmet Sadık Ak'ın kullanımındayken 750 metrekare kadar küçük bir yeri kullanmaları için Şefik Özkaya'nın babasına bırakmıştır. Daha sonra karşı taraf 3 metrekare kadar babamın kullandığı yere geçip demir çakmışlar ve tel çekecekleri sırada babam bunlara engel olmuş" dedi.
ARAYIP, TEHDİT ETTİ
Zekai Ak, bu olay nedeniyle karşı tarafla aralarında tartışma çıktığını, yeğeni S.A.'nın, Mert Özkaya tarafından darbedildiğini söyledi. Zekai Ak bu olaydan iki gün sonra da Mert Özkaya'nın, yeğeni S.A.'yı arayıp, kendilerini tehdit ettiğini öne sürdü. Olay günü ise Mert Özkaya'nın yeğeni S.A.'yı yine arayıp, tehdit ettiğini kaydeden Zekai Ak, evine geldiği sırada yaşananları şöyle anlattı:
'ÇIK DIŞARIYA KORKAK'
"Geri geldiğimde karşı tarafın 4 aracının yönleri benim evime doğru çevrilmişti. 2'sinin de farları yanıyordu. Araçların evime mesafeleri yaklaşık 600700 metreydi. Evden içeri girerken bana küfrederek, 'Kaçma, içeriye girme, seni öldüreceğiz, sen öldükten sonra da babanlara geçeceğiz' diyerek ateş edildi. Bu sesin Mert Özkaya'ya ait olduğunu düşünüyorum çünkü onun sesi olduğunu tanıdım. Kapıyı örtüp içeriye girdim. Bu sırada iki el ateş edildi. Birden fazla tüfekten ateş edildiğini anladım. Saçmalar gerek kapının iki tarafına gerekse kapının önünde bulunan bana ve eşime ait iki araca da isabet etmiştir. Bana isabet edememesinin nedeni kapının önünde bulunan araçlardan dolayı olduğunu tahmin ediyorum. Ben de içeriye girdikten sonra ruhsatsız av tüfeğini alıp mermi doldurmaya çalışıyordum. O sırada hala evime saçmalar isabet ediyordu. Bu sırada yine dışarıdan ağır hakaretler ve küfürler geliyordu. 'Çık dışarıya korkak' diye de söylüyorlardı. Bu hakaret ve tehditleri iki ayrı kişi yapıyordu."'KAÇINI ATEŞLEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'
Ağır hakaret ve tehditler sonucu kendini kaybettiğini ve ailesini de korumak için tüfekle birlikte dışarı çıktığını söyleyen Zekai Ak, "Bir ara karşı taraftan ateş kesildi. O sırada 10-15 metre kadar kanala doğru gittim. Bu sırada tekrar bana doğru ateş edilince ben de korksunlar diye tüfeğimi yarım havaya kaldırarak ateş ettim. Tüfeğimde 9 numara fişek vardı. Kaçını ateşlediğimi hatırlamıyorum. Benim atışlarımdan sonra 'Vuruldum' sesi duymadım. Hala karşı taraftan ateş ediliyor, küfrediliyordu ve 'Alayınızı öldüreceğiz' diye söylüyorlardı. O sırada eşim de abim T.A.'yı aramış. Ağabeyim de yanında annem ve yengemle birlikte olay yerine geldi. Benim yanımda durarak arabayı bana siper yaptı. Ben o sırada da havaya doğru 2-3 el daha ateş ettim. Yine karşı taraftan bize doğru ateş ediliyordu" dedi.
'BANA KUMPAS KURULMUŞTUR'
Bir süre sonra karşı tarafın olay yerinden ayrıldığını anlatan Zekai Ak, daha sonra jandarmanın geldiğini, olayın kendileriyle ilgili olduğunu söylediğini ve teslim olduğunu söyledi.
'BABAM PAZAR YERİNDE YARALANDI'
Tutuklu sanık Mert Özkaya da yaptığı savunmada, olaydan 34 gün önce diğer sanık Zekai Ak'ın babası S.A. ve torunu S.A. ile arazi yüzünden tartışma yaşadıklarını söyledi. Bu olayın ardından Zekai Ak'ın mahallede arkadaşlarına kendisini sorduğunu öğrendiğini belirten Mert Özkaya, "Olay günü saat 21.00 sıralarında S.A.'yı arayarak 'Amcan Zekayi beni soruyormuş. Ben Töngüçlü Mahallesi'nde pazar yerindeyim, gelin konuşalım' dedim. Kesinlikle hakaret veya tehdit içeren bir söz söylemedim. Ben onunla konuşurken, Zekayi Ak'ın aracının pazar yerinin yanından geçtiğini gördüm" dedi.
Bu sırada korktuğu için diğer sanık E.Y.'yi aradığını anlatan Mert Özkaya, babası Şefik Özkaya'nın da geldiğini belirtti. Babasının kendisine 'gidelim' dediğini belirten Mert Özkaya, "Biz babamla birlikte arabaya doğru ilerlerken 2 el tüfek ses geldi. Babam pazar yerinde yaralandı. Ardından biz arabaya binmeden orada bulunan kanala doğru koştuk. Beton kanalın dibine geçtik. Ateş edenlerden birinin sesinden Zekayi Ak olduğunu anladım. Diğer kişinin kim olduğunu çıkaramadım. Zekayi Ak tehdit ve hakaret içeren sözler söylüyordu. Bir süre sonra N.Y. aracı ile olay yerine geldi. Yanında S.Y. de bulunuyordu. N.Y. babamın yanına geldi. Karşı tarafa 'Şefik Özkaya vuruldu, yeter artık, sıkmayın' dedi. N.Y.'nin arabasının bagaj kısmında av tüfeği olduğunu biliyordum. Hemen tüfeği aldım ve havaya doğru ateş etmeye başladım. Zekayi Ak'ın yanına daha sonra bir araç geldi. Araçta bulunanlar karşı tarafa sürekli 'Sıkın' dedi" diye konuştu.
N.Y.'nin babasını sürükleyerek otomobile bindirdiğini anlatan Mert Özkaya, kendisinin de aynı araca bindiğini ve elindeki tüfeği yolda giderken rastladığı birine emanet olarak verdiğini belirtti.
Duruşma, diğer sanıkların olayla ilgili savunmalarını yapmasının ardından, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-12-25 10:30:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Peynir için online atölye
YEREL HABERLER Peynir için online atölye
Balon balığından sonra balıkçıların yeni korkusu yunuslar
YEREL HABERLER Balon balığından sonra balıkçıların yeni korkusu ...
Selde zarar gören 15 bin ton çilek çöpe gitti
YEREL HABERLER Selde zarar gören 15 bin ton çilek çöpe gitti
Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu
YEREL HABERLER Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu
Antalya'da, jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak tütün ve trafik uygulaması
YEREL HABERLER Antalya'da, jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak tütün ve ...
Antalya'da bu kez konfetili, içecekli teras partisi (2)
YEREL HABERLER Antalya'da bu kez konfetili, içecekli teras partisi ...
Antalya’da korona partisine polis baskını: 20 kişiye 63 bin lira ceza Apartmanın terasında erken yılbaşı partisine polis baskın düzenledi
YEREL HABERLER Antalya’da korona partisine polis baskını: 20 kişiye ...
Antalya'da 12 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü iddiası
YEREL HABERLER Antalya'da 12 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü ...
Antalya'da bu kez konfetili, içecekli teras partisi
YEREL HABERLER Antalya'da bu kez konfetili, içecekli teras partisi
Antalya’da 'korona partisi' devam ediyor Dün terasta 50 kişinin meşalelerle yılbaşı kutlamasının ardından bugün de bir apartmanın terasında halaylı ve konfetili kutlama yapıldı Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gözlenen 30 kişilik grup, halay çekti, konfetiyle kutlama yaptı
YEREL HABERLER Antalya’da 'korona partisi' devam ediyor Dün terasta ...
Antalya'da 2 kedi zehirlenerek öldürüldü iddiası
YEREL HABERLER Antalya'da 2 kedi zehirlenerek öldürüldü iddiası
Apartman deposundan malzeme çaldı, yöneticiye selam verip gitti
YEREL HABERLER Apartman deposundan malzeme çaldı, yöneticiye selam ...
Alıcı ile satıcı arasındaki tahsilat sorunu çözen protokol ATSO ve Ziraat Bankası'ndan ticari mal alım-satımlarında kolay finansman için iş birliği
YEREL HABERLER Alıcı ile satıcı arasındaki tahsilat sorunu çözen ...
Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928: 0-4
YEREL HABERLER Antalya Kemerspor - Bucaspor 1928: 0-4
Atatürk büstlerine zarar veren şüpheli, gizlendiği bağ evinde yakalandı
YEREL HABERLER Atatürk büstlerine zarar veren şüpheli, gizlendiği ...
Yasağa aldırmadan sokakta düğün eğlencesi yaptılar
YEREL HABERLER Yasağa aldırmadan sokakta düğün eğlencesi yaptılar
Kemer'de dereler ıslah ediliyor
YEREL HABERLER Kemer'de dereler ıslah ediliyor
Antalya'da çocuk parkında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Atık ilaçlar belediye tarafından imha dilecek
YEREL HABERLER Atık ilaçlar belediye tarafından imha dilecek
Cinsel içerikli ilaç operasyonu
YEREL HABERLER Cinsel içerikli ilaç operasyonu
Depodan eşya çalıp çıkarken apartman yöneticisine selam verdi Depodan eşyalar çalıp çıkışta apartman yöneticisiyle karşılaşan hırsızın rahatlığı pes dedirtti Apartmanın deposundan çaldığı eşyalarla binadan çıkan hırsız, apartman yöneticisiyle karşılaşınca selam verip istifini bozmadan yürüyerek yoluna devam etti Hırsız ile apartman yöneticisinin karşılaşma anı güvenlik kamerasına yansıdı, görüntüleri izleyen bina sakinleri, “Kuğu gibi süzülüyor” yorumunda bulundu
YEREL HABERLER Depodan eşya çalıp çıkarken apartman yöneticisine ...
Tezgahlar podyum, pazarcılar manken, ürünler kışlık sebze ve meyveler oldu Sebze ve meyvenin kış kreasyonları pazarcıların muhteşem defilesiyle tanıtıldı Böyle olur pazarcı defilesi Antalya'da bir grup pazarcı kış sebze ve meyvelerini tezgahtan yaptıkları podyumda defile ile tanıttı Defilede jüriden tam not almaya çalışan pazarcıların performansı mankenleri aratmadı
YEREL HABERLER Tezgahlar podyum, pazarcılar manken, ürünler kışlık ...
Çocuk parkında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Korkuteli’nde 4 Okula Daha “Okulum Temiz” ödülü
YEREL HABERLER Korkuteli’nde 4 Okula Daha “Okulum Temiz” ödülü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X