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Sahilde kısıtlamalar esnetildi, su altı yeniden çöplüğe döndü Falezlerin altında çekilen 15 dakikalık su altı görüntülerine, alkol şişeleri, misina, olta kurşunu, merdiven, hatta akü bile yansıdı Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Karşımıza örümcek ağı gibi binlerce misina çıktı. Her taraf misina, kurşun dolu" "Bırakın balıkları, fokları, kaplumbağaları, o misina ve oltalar dalış yaparken bizlere bile takılıyor"

İHA

Sahilde kısıtlamalar esnetildi, su altı yeniden çöplüğe döndü Falezlerin altında çekilen 15 dakikalık su altı görüntülerine, alkol şişeleri, misina, olta kurşunu, merdiven, hatta akü bile yansıdı Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Karşımıza örümcek ağı gibi binlerce misina çıktı. Her taraf misina, kurşun dolu" "Bırakın balıkları, fokları, kaplumbağaları, o misina ve oltalar dalış yaparken bizlere bile takılıyor"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dünyaca ünlü falezlerin altına gerçekleştirdiği 15 dakikalık dalışta dipteki kirliliği gözler önüne serdi. Kısa sürede dipten onlarca misina, olta ve kurşun çıkaran Gökoğlu, akünün bile olduğu kirliliğe dikkat çekti.
AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AÜ Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrencileriyle Atatürk Parkı falezler altına bir dalış gerçekleştirdi. Fırtınanın ardından deniz dibindeki değişimi incelemek için 15 dakikalık dalış yapan Gökoğlu, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Falezlerin altından 30 metre derinliğe kadar dalış yapan Gökoğlu ve öğrencileri gördükleri manzarayı da sualtı kamerasıyla görüntüledi. Gökoğlu’nun görüntülerine; alkol şişeleri, elektrik kabloları, misina, olta, kurşun, inşaat demirleri, merdiven, cep telefonu dahil çeşit çeşit atık madde yansıdı. Akünün bile yer aldığı deniz dibinde, en güzel görüntü ise 2 aslan balığının yan yana süzülmesi oldu.
Gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Gökoğlu, hızla artan kirliliğin deniz ekosistemini de olumsuz etkilediğini bildirdi.
Gökoğlu, fırtına ve yağışın ardından falezler üzerindeki Atatürk Parkı’ndan öğrencileriyle yine bir dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu bölgenin hem gezilmek hem de amatör balıkçıların uğrak noktalarından biri olduğunun altını çizen Gökoğlu, “Bu kez falezlerin dibinden 30 metre derinliğe kadar daldık. Karşımıza örümcek ağı gibi binlerce misina çıktı. Her taraf misina, kurşun dolu. Oltasını bile düşüren olmuş. Ayrıca binlerce alkol şişe ve kutuları var. Tüketilen şişe ve kutular denize atılmamalı” dedi.
Deniz dibindeki başta olta kurşunlarının yanında metal atıkların deniz ekosistemini olumsuz etkilediğini, deniz organizmalarında birikim yaptığına değinen Gökoğlu, denizdeki akıntıyı da etkilediğini belirtti.

"Misina ve kurşun dolu"
Eline olta alan her amatör balıkçının denize avlanmaya geldiğini anlatan Gökoğlu, "Falezler dibinde her yer misina ve kurşunlarla dolu. İster istemez bir de kurşun kirliliği söz konusu. Bunları avuç avuç topluyoruz" dedi.
Binlerce misina ve ağların denizin dibini kapladığını dile getiren Mehmet Gökoğlu, “Denizde sadece balıklar yaşamıyor. İnanın o misina ve oltalar dalış yaparken bizlere bile takılıyor. Fok, kaplumbağa, vatoz, balıklar bu ağlara takılıyor. Dibe inen kurşun takılıyor. Amatör balıkçılarımız avlansın ama oltalarını taktırmamaya özen göstersinler. Bunun içinde kurşunlarını dibe değdirmesinler. Denizin dibi anlatılamayacak kadar misina dolu. Örümcek ağı gibi olmuş” dedi.

"Akü bile var"
Kirliliğin sadece misina, olta ve alkol şişeleri olmadığına dikkati çeken Gökoğlu, “Her türlü obje suyun altında. Suyun altında inanılması güç ama akü var. Aküyü görüntüledik. Bu akünün su altında ne işi var. Acımasız ve duyarsız olduğumuz ortaya çıkıyor. Falezlerin altının her yeri bu şekilde kirlilik. İnşaat demirleri bile var” diye konuştu.
Dalışın ardından bölgeden ayrılmaya hazırlanan Gökoğlu'na bir amatör balıkçının, "Akünün şarjı var mıydı hocam" diye sorması gülümsetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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