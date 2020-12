Kumlucalı çiftçiden 'kış domatesini yemeyin' diyen doktora klipli cevap Bir bardak domates suyu için parçaladığı domatesi yüzüne sürdü ve "ben şimdi ölecek miyim" diye sordu "Kışın üretilmiş bir domatesi yersem ne olur? Bir bardak tarım ilacı içmiş olurum" diyen doktora kliple cevap verdi Çiftçi, "Bir bardak domates suyu içtim. Alın domatesi parçalayıp yüzüme sürdüm. Şimdi ben ölecek miyim?"

Televizyon programcısı doktorun ulusal bir kanalda, "Kışın üretilmiş bir domatesi yersem ne olur. Bir bardak tarım ilacı içmiş olurum" sözlerine tepki gösteren Kumlucalı çiftçi, doktora serasında çektiği kliple cevap verdi. Çiftçi, ailesiyle birlikte serada çektiği klipte bir bardak domates suyu içip parçaladığı domatesi yüzüne sürdü ve "ben şimdi ölecek miyim" diye sordu.

“Korona’dan Korunmak Mümkün” adlı kitabın yazarı Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, katıldığı bir televizyon programında, mevsim sebzelerinden bahsederken domatesin kış sebzesi olmadığını, kışın domates yenirse bir bardak zehir içilmiş olunacağını söyledi. Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca’da domates üreten Abdullah Sağlam, Aktaş’ın sözlerine serasında çektiği video ile tepki gösterdi.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş; “Ispanak, kereviz, pırasa, soğan, sarımsak, brokoli mevsim sebzesi. Domates ile biber mevsim sebzesi değil. 35 yaşından küçük olan her kimse bunları bilmiyorlar. Domates ve biberi 12 ay görüyor. Gerçekten mevsim sebzesi sanıyor. Bana çok kızıyorlar. Sera ürünleri hormonlu deyince. Kusura bakmasınlar. Kızacak bir şey yok. Onlar ticaret yapıyor. Biz insan sağlığı ile ilgili konuşuyoruz. Kereviz 10 derecede büyümeyi sekonder metebolitlerine borçlu. 10 dereceye dayanmasını bu maddeler sağlıyor. Bitkiler bu maddeleri kendilerini korumak için üretiyorlar. İnsanlara faydalı olsun diye üretmiyorlar. Şimdi bu kerevizi yediğim zaman kışın bu maddeleri ben de bünyeme alırım. Domatesler yazın +40 derece sıcakta, kocaman bir domates büyütmeyi bilir. İncecik bir dalın ucunda. Ben yazın domates yediğimde benim bünyem o +40 derece sıcağa dayanmam için gerekli maddeleri alır. Domates kendi içinde üretmiştir çünkü onu. Ama ben kışın üretilmiş böyle bir domatesi yersem ne olur. Bir bardak tarım ilacı içmiş olurum” dedi.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, açıklamasının devamında, “Geleneksel üretim yazın ürettiğiniz domateslerden salça yaparsınız. Salçanın özellikleri nedir? Domatesin içindeki en önemli etken madde likopendir. Likopen prostat kanserine karşı koruyucudur. Kalp damar hastalıklarına karşı da koruyucudur. Antikanser etkileri bile var. Likopen domatesin kabuğunun altında yoğun bir şekilde bulunur. Fakat likopen enteresan bir maddedir. Likopenin aktif hale gelebilmesi için ısıya ve yağa ihtiyaç vardır. Şimdi salçayı ne yaparsınız. Kabuğuyla birlikte kaynatırsınız. En sonunda kabuğunu süzgeçten geçirirsiniz. Geleneksel kullanım budur” ifadelerini kullandı.

Televizyonda izlediği programda doktorun söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını iddia eden Kumlucalı domates üreticisi Abdullah Sağlam ise doktorun sözlerine tepki gösterip çektiği kliple karşılık verdi. Yaklaşık 30 senedir sebze üretimi yaptığını anlatan çiftçi, "Kayıtlarını yapmadığım bir tek sebzem yoktur. Bir sene içinde sebzelere ne verdiysem tek tek kayıt ederim. Devlete her türlü kaydım vardır. ÇKS belgem, ilaçlama belgem, ilaçlama ehliyetim, Ticaret Odasına kaydım vardır. Her yerde kaydım vardır" dedi.

Doktorun "Bir tek domatesi sıktığınız zaman bir bardak tarım zehri içiyorsunuz" sözlerini hatırlatan Sağlam, "Benim aklım ermedi. Size bir şey söyleyeceğim. Bu yıl 28 Ağustos'ta toprakla fidanı buluşturdum. Zehir dedikleri ilk insektisit kırmızı örümcek, beyazsinek ilacını 17 Ekim'de uyguladım. İkinci uyguladığım 30 Ekim'de kurt (tırtıl) ilacı, üçüncü olarak 30 Kasım'da tekrar kırmızı örümcek ve kurt (tırtıl) ilacıdır. Bugün 23 Aralık. Bugüne kadar bu üç uygulamayı yapmışım. Bunların zehir dediği buysa budur. Bunları biz bir antibiyotik olarak her gün alıyoruz. Bir aspirin olarak, bir ağrı kesici olarak her gün vücudumuza alıyoruz. Şimdi benim kafam karıştı. Ya bir bardak zehir çıkacakmış" diye konuştu.

Konuşmasının ardından, "Alın ben domatesi bardağa sıkıyorum ve içiyorum. Bu bir bardak zehir çıkarmadı" deyip domates suyunu içen Sağlam, "Şu anda ziraat mühendisleri çıksınlar beni aydınlatsınlar. Bir bardak domates suyu içtim. Alın domatesi parçalayıp yüzüme sürdüm. Şimdi ben ölecek miyim? 20 yıldır 3 öğün ben bu domatesi yiyorum. Allah’a şükür daha bir kez olsun hastane kapısına gitmedim. Yapmayın bunu. Yazıktır. Bu üreticinin ekmeği ile oynamayın. Yazıktır arkadaşlar. Benden demesi bu. Kafam karşıtı" şeklinde konuştu.

