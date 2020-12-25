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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Emek portakal kokacak

İHA

Yeni Emek portakal kokacak

Kepez Belediyesi, Yeni Emek Mahallesi’nde, kentsel yenileme projesiyle modern konutların inşa edildiği bölgeye, içerisinde portakal ağaçlarının yer aldığı 4 bin metrekarelik park inşa etti.
Kepez Belediyesi öncülüğünde, vatandaş eliyle örnek bir kentsel yenileme projesinin uygulandığı Yeni Emek Mahallesi’nin konforlu bir şehir hayatına dönüşümü, yeşil alan yatırımlarıyla destekleniyor.Kentsel yenileme projesi sonrası nitelikli konutların inşa edildiği mahallede, yaşayanlarının nefes alabileceği ve sosyal aktivitelerini yapabileceği yeşil alanlar da üretiliyor.
Bu kapsamda Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mahallede kentsel yenileme projesiyle modern konutların inşa edildiği bölgenin hemen yanına, 4 bin metrekare büyüklüğünde bir park inşa etti.

Yeni Emek’e 18 bin 500 metrekare yeşil alan
Yapımı tamamlanan mahalle parkı, Aliya İzzetbegoviç Caddesi’nde yer alıyor. Bölgenin değişim imajına destekleyen park, ekilen çimlerin yeşermesiyle de yemyeşil bir bahçeye dönüştü. 15 adet portakal ağacı ile çeşitli türde bitkilerin dikildiği park, mahalle için bir oksijen deposu işlevi görecek.
Park, basketbol, futbol sahası ve açık hava spor aletleriyle de büyükler ile küçüklere spor yapma imkanı da sunuyor. Ahşap ve üzeri kapalı oturma alanlarıyla ziyaretçilerine dinlenme imkanı veren yeşil alan, oyun parkıyla da çocuklara eğlenme imkanı sunuyor. Başkan Hakan Tütüncü dönemlerinde Yeni Emek Mahallesi’ne daha önce de 3’ü yeni park, 1 tanesi tadilat olmak üzere 14 bin 500 metrekare yeşil alan çalışması gerçekleştirildi. Yeni park ile bu rakam 18 bin 500 metrekareye çıktı.

Tütüncü ile Yeni Emek şehirleşti
Yine Tütüncü döneminde mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözülerek, Yeni Emek Mahallesi’ndeki gecekonduların modern konutlara dönüşümü sağlandı. İlçenin en önemli ulaşım ağı Sakarya Bulvarı’na komşu olan mahalleye; Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, 10 bin metrekare meydan, semt pazarı ile tüm yolların sıcak asfalt ve kaldırımının yenilenmesi hizmetleri yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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