Antalya yarından itibaren ısınıyor Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacak

Antalya'da yarından itibaren sıcaklığın artacağı ve mevsim normallerinin 35 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yapılan son meteorolojik degˆerlendirmelere go¨re bo¨lgede mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya bas¸layacagˆı ve ic¸ kesimlerde o¨nu¨mu¨zdeki hafta boyunca sahil kesimlerde hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin u¨zerinde devam edecegˆinin beklendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, sıcaklıkların bo¨lgenin ic¸ kesimlerinde periyot boyunca hafta ortasından itibaren tu¨m bo¨lge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece u¨zerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Periyot boyunca beklenen en yu¨ksek ve en du¨s¸u¨k sıcaklıklar ise şu şekilde açıklandı: Antalya 1821 / 1113 C°, Mugˆla 1215 / 4– 7 C°, Isparta 1113 / 2 6 C°, Burdur 1113 / 2 6 C°

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