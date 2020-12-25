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Antalya yarından itibaren ısınıyor Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacak

İHA

Antalya yarından itibaren ısınıyor Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacak

Antalya'da yarından itibaren sıcaklığın artacağı ve mevsim normallerinin 35 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yapılan son meteorolojik degˆerlendirmelere go¨re bo¨lgede mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya bas¸layacagˆı ve ic¸ kesimlerde o¨nu¨mu¨zdeki hafta boyunca sahil kesimlerde hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin u¨zerinde devam edecegˆinin beklendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, sıcaklıkların bo¨lgenin ic¸ kesimlerinde periyot boyunca hafta ortasından itibaren tu¨m bo¨lge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece u¨zerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.
Periyot boyunca beklenen en yu¨ksek ve en du¨s¸u¨k sıcaklıklar ise şu şekilde açıklandı: Antalya 1821 / 1113 C°, Mugˆla 1215 / 4– 7 C°, Isparta 1113 / 2 6 C°, Burdur 1113 / 2 6 C°

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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