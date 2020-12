İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalandığı polise, "Ben de memur çocuğuyum" dedi Daha önce alkolden ehliyetini kaptıran sürücü, yine alkollü ve ehliyetsiz şekilde direksiyon başına geçti 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ne kırmızı ışık dinledi nede trafik güvenliği Kovalamaca sonucu yakalanıp kelepçelenen sürücü gözaltına alınırken polise, "Bende memur çocuğuyum, sizleri seviyorum" dedi

Antalya’da uygulama noktasında polisin, ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetine bir süre önce alkolden alı konulan sürücü yine alkollü araç kullanmaktan yakalanırken polise, "Bende memur çocuğuyum abi sizleri seviyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 16.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Batı Çevre Yolu Duraliler Kavşağı'nda meydana geldi. Yanında kız arkadaşı Zeynep Ö. de bulunan Gökhan Ok, 15 ABD 671 plakalı otomobiliyle kent merkezine doğru yola çıktı. Tünektepe uygulama noktasına gelen Ok, polisin ’dur’ ihtarına uymadı ve hızla uzaklaşmaya başladı. Ok’u uygulama noktasındaki ve bölgedeki çok sayıda polis ekibi takibe başladı. Batı Çevre Yolunda hala polisin, ‘dur’ ihtarına uymayan Gökhan Ok, kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam etti. Trafiği tehlikeye de düşüren makas atan Ok, ile polis arasında kovalamaca başladı. 3 kırmızı ışık ihlali yapan Ok, onlarca polis ekibini peşine taktı. Motosikletli Yunus timleri, aracı Duraliler Kavşağı’nda durdurmayı başardı. Güvenli bölgeye çekilen araçtan indirilen Gökhan Ok’un alkollü olduğu ve ayakta güçlükle durabildiği görüldü. Kelepçelenen Ok, polislere, “Abi ben de memur çocuğuyum, sizleri seviyorum” dese de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Ekip aracına alınan Ok, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Zeynep Ö, ise uzun süre aracın içinde bekledi. Araç çekici yardımıyla polis merkezine çekilirken, Zeynep Ö ise arkadaşlarıyla bölgeden ayrıldı.

Gökhan Ok, bir süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve bugünde yine hem alkollü hem de ehliyeti olmadığı için polisin ihtarına uymadığı öğrenildi.

Gökhan Ok’a, ‘Dur’ ihtarına uymama, 3 kırmızı ışık ihlali, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan idari işlemin yanı sıra adli işlemin de yapılacağı belirtildi.

