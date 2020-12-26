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Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri listesinde BEE’O Propolis, 5’inci sırada yer aldı Arı ürünleri sektörü pandami döneminde katlanarak büyüdü

İHA

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri listesinde BEE’O Propolis, 5’inci sırada yer aldı Arı ürünleri sektörü pandami döneminde katlanarak büyüdü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlediği, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin sıralandığı “TOBB Türkiye 100” listesi, online ödül töreni ile açıklandı. BEE’O Propolis, büyüme performansıyla, en hızlı satış artışı sağlayan 100 şirketin açıklandığı "TOBB Türkiye 100" listesinde ilk 5’e girdi Araştırmanın kapsandığı 3 yılda cirosunu yüzde 1680 oranında artıran BEE’O, en hızlı büyüyen 100 şirketin ortalama büyüme hızı olan yüzde 511 oranını da yaklaşık 3,28’e katladı.
Firmanın Genel Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Anadolu propolisini bir Dünya markası yapmak için, 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Arıteknokent’te başladığımız yolculuğumuzda 35. ödülümüzü almanın gururunu yaşıyoruz. 5000 i aşkın sözleşmeli arıcımız, 180 çalışanımız ile Anadolu’nun bu eşsiz ürünlerini hem ülkemizde hem 14 farklı ülkede tüketicilerimiz ile buluşturuyoruz. Ayrıca bu listede, gıda sektöründe de en üstte yer alarak, birinci olduk. Dünya’nın ikinci büyük arıcılık ülkesi olan ülkemizi, ulusal ve uluslararası platformlarda, arı ürünleri sektöründe temsil etmeye ve ülkemizin bu değerlerini Dünya’ya duyurmaya devam edeceğiz. ” diye konuştu.
Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı ürünleri sektöründeki büyümenin pandemi boyunca daha da hızlandığına dikkat çekti: “Dünyada en hızlı büyüyen pazarlardan biri sağlıklı gıda pazarı. Bu pazarda arı ürünlerinin önemi büyük. Pandemiyle beraber, başta propolis olmak üzere tüm arı ürünlerinin değeri daha da iyi anlaşıldı. Salgın dolayısıyla insanlar, bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu anladı ve bununla birlikte doğal bağışıklık destekleyici ürünlere olan ilgi de arttı. . 12 yıl içinde pazar büyüklüğü ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut halinin en az 4 katına ulaşacak.”

Hedef Avrupa
Gelecek hedeflerini Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası yapmak olduğunu söyleyen Tanuğur, halen 14 ülkeye de ihracat gerçekleştirdiklerini, Avrupa’da bu yıl önemli bir atılım gerçekleştirme hedefinde olduklarını kaydetti.

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